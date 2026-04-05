Bruno Fernandes aconseja al Manchester United que fiche a un mediocampista estrella que se llame igual que su sustituto

Según informa The Sun, en una decisión que sin duda simplificaría el trabajo del encargado del vestuario de Old Trafford, Bruno tiene previsto recomendar al centrocampista del West Ham United Mateus Fernandes como su sucesor a largo plazo. El jugador de 21 años ha sido uno de los pocos rayos de luz para los Hammers durante una campaña difícil que los ha visto languidecer en la zona de descenso a falta de solo siete jornadas para el final de la temporada.

Mateus, que llegó al London Stadium procedente del Southampton el verano pasado, se ha ganado rápidamente la reputación de ser uno de los jóvenes técnicos más prometedores de la máxima categoría. Sus actuaciones le valieron su primera convocatoria con la selección de Portugal durante el parón internacional de marzo, donde tuvo la oportunidad de entrenar junto a su ídolo y homónimo, Bruno.