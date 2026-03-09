Británicos en el extranjero: Trent Alexander-Arnold y Marcus Rashford, criticados por la prensa española, mientras que Fikayo Tomori brilla en la victoria del AC Milan en el derbi

El Marsella quedó eliminado de la Copa de Francia por el Toulouse en los cuartos de final la semana pasada, tras perder en los penaltis tras empatar 2-2 en el Orange Velodrome. Sin embargo, tuvo la oportunidad de vengarse inmediatamente el fin de semana, cuando viajó al Stadium de Toulouse el sábado, donde realizó una actuación mucho más controlada para cumplir con su objetivo.
Como era de esperar, fue Mason Greenwood quien dio el golpe decisivo a los 18 minutos de partido. Igor Paixao corrió hacia un pase en profundidad por la banda izquierda y se lo cedió a Greenwood, que llegó corriendo y superó al portero del Toulouse, Guillaume Restes, con un magnífico remate a la primera.
Ese fue el 25º gol de la temporada del exdelantero del Manchester United, y el 15º en la Ligue 1, lo que le convierte una vez más en el favorito para terminar como máximo goleador. También aseguró que el Marsella volviera a situarse en tercera posición, por delante del Lyon, con la clasificación para la Liga de Campeones aún a su alcance.
Sin embargo, la tarde no fue un éxito total para Greenwood. El nuevo entrenador del OM, Habib Beye, sorprendió a algunos al sustituir al jugador de 24 años poco después de la hora de juego, y se vio obligado a explicar su decisión en la rueda de prensa posterior al partido.
«Hubo una trifulca en la que recibió una tarjeta amarilla y, como Mason es un jugador instintivo, no quería que nos quedáramos con 10 en ese partido», dijo Beye. Añadió: «Puse a Mason como delantero, pero quería que viniera y fijara al defensa central izquierdo y a [Dayann] Methalie, para dar espacio a Quinten Timber y Timothy Weah. Sabía que Mason no era un jugador que se quedara en el eje».
Greenwood fue criticado habitualmente por su falta de trabajo defensivo por el predecesor de Beye, Roberto De Zerbi, y parece que aún no ha aprendido la lección. A pesar de su innegable calidad en el último tercio del campo, el internacional inglés, con una sola internacionalidad, sigue siendo demasiado individualista, lo que puede impedirle tener otra oportunidad en uno de los clubes de élite de Europa.