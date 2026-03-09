Goal.com
Brits Abroad GFXGetty/GOAL
James Westwood

Traducido por

Británicos en el extranjero: Trent Alexander-Arnold y Marcus Rashford, criticados por la prensa española, mientras que Fikayo Tomori brilla en la victoria del AC Milan en el derbi

GOAL analiza la situación de los jugadores británicos que se ganan la vida lejos de su país natal, ya que cada vez son más las estrellas que deciden abandonar su zona de confort en busca de una mejor vida futbolística en otros lugares. La Premier League sigue siendo, sin duda, una de las ligas más entretenidas del mundo y la Championship puede resultar fantástica para el desarrollo, pero hay más opciones ahí fuera.

Con el capitán de Inglaterra, Harry Kane, fuera de juego por lesión esta semana, muchos otros británicos tuvieron la oportunidad de acaparar la atención en las principales ligas europeas. Por desgracia, dos de ellos la fastidiaron en La Liga, lo que les valió críticas muy duras en la prensa, y otro tuvo una tarde para olvidar en los Países Bajos, pero un internacional inglés con cinco partidos a sus espaldas pudo disfrutar de la victoria en el derbi en Italia.

Cada lunes de esta temporada, GOAL te trae las últimas noticias sobre las estrellas británicas en el extranjero, lo que están haciendo, quién está alcanzando las mayores cotas y quién necesita volver a casa. Vamos a sumergirnos en el resumen de esta semana...

  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Trent sigue teniendo dificultades.

    El Real Madrid se recuperó de dos derrotas consecutivas en La Liga al vencer al Celta de Vigo por 2-1 fuera de casa el viernes, manteniendo así viva la lucha por el título. Sin embargo, no fue una noche fácil para los hombres de Álvaro Arbeloa, ya que solo lograron imponerse gracias a un gol de Federico Valverde en el quinto minuto del tiempo añadido de la segunda parte, y se beneficiaron de una gran dosis de suerte, ya que el disparo del uruguayo entró en la portería tras un rebote fortuito.

    El Celta habría merecido el empate, ya que el Madrid volvió a mostrar problemas de cohesión, especialmente en defensa. El gol de Borja Iglesias en el minuto 25, que neutralizó el tempranero tanto de Aurelien Tchouameni, fue un buen ejemplo de ello, ya que Trent Alexander-Arnold fue superado con demasiada facilidad en la jugada previa. 

    Williot Swedberg superó en velocidad al internacional inglés para controlar un pase largo por la banda izquierda, antes de recortar con la derecha y enviar un centro raso para que Iglesias rematara con sangre fría. La defensa de Alexander-Arnold fue demasiado descuidada, por decirlo suavemente, y no solo en esa jugada: solo realizó una entrada en todo el partido.

    El ex lateral del Liverpool sigue pareciendo un pez fuera del agua en Madrid, como ha señalado la prensa española. Marca dijo en una mordaz valoración de su última actuación: «Aporta mucho en ataque, pero también resta mucho en defensa. Estuvo increíblemente débil en el empate del Celta».

    Diario Sport fue un paso más allá: «La situación de Trent es muy preocupante. El inglés es un problema en defensa para el Real Madrid, como demostró el primer gol del Celta. Estuvo muy flojo defensivamente y completamente superado en todos los aspectos del juego. Para empeorar las cosas, ha perdido lo poco que aportaba en ataque. Si [Dani] Carvajal se recupera un poco, volverá a la alineación titular».

    Si Alexander-Arnold no mejora significativamente su juego en las próximas semanas, seguramente también quedará fuera de la pugna por un puesto en la selección inglesa para el Mundial de 2026.

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    La «desastrosa» actuación de Rashford

    La primera temporada de Marcus Rashford en La Liga ha sido más alentadora que la de Alexander-Arnold, ya que el jugador cedido por el Manchester United suma un total de 23 goles y asistencias con la camiseta del Barcelona. Sin embargo, no ha marcado en sus últimos cuatro partidos de La Liga y solo duró 62 minutos antes de ser sustituido en el último partido del Blaugrana en la liga nacional.

    Lamine Yamal proporcionó el momento mágico que dio al Barça la victoriapor 1-0 en el campo del Athletic Club, con un sensacional disparo por la escuadra en el minuto 68 que, en última instancia, mantuvo la ventaja de cuatro puntos del equipo en la cima de la tabla. Sin embargo, fue una actuación colectiva descuidada, y Rashford fue el principal culpable por desperdiciar constantemente oportunidades que podrían haber dado impulso a los visitantes.

    El jugador de 28 años perdió la posesión 13 veces y solo realizó dos centros precisos en todo el partido, corriendo a menudo por callejones sin salida en lugar de levantar la cabeza. No fue ninguna sorpresa que Raphinha le sustituyera cuando el marcador aún estaba 0-0, y el Barça mejoró tras su retirada.

    Al igual que Alexander-Arnold, Rashford fue posteriormente señalado por los principales periódicos españoles. El Diario AS calificó la actuación del extremo inglés de «desastrosa», mientras que Sport escribió: «El británico estuvo bastante apagado, sin superar ni una sola vez a su marcador, perdiendo la posesión con frecuencia y mostrándose incómodo. Una oportunidad perdida en un partido en el que pasó completamente desapercibido».

    El Barça aún no ha confirmado si ejercerá su opción de compra sobre Rashford, y la actuación del sábado no habrá servido para convencer a la directiva. Por muy buenas que sean sus estadísticas, en realidad destaca como el eslabón débil de la delantera de Hansi Flick, y todavía no es un titular garantizado.

    Rashford tiene más posibilidades de ir al Mundial que Alexander-Arnold debido a las limitadas opciones de Inglaterra en el flanco izquierdo, pero en su estado de forma actual, Anthony Gordon, del Newcastle, merece más un puesto en el once de Thomas Tuchel.

  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    Tomori se lleva el botín del derbi

    El derbi della Madonnina del domingo entre el AC Milan y el Inter no generó tanto revuelo previo al partido como de costumbre, en gran parte porque los nerazzurri tenían una ventaja de 10 puntos sobre sus rivales locales en lo más alto de la Serie A. El Inter también estaba lleno de confianza tras ocho victorias consecutivas en la liga, y podría haber sentenciado la carrera por el título con otra más.

    Sin embargo, el Milan no estaba dispuesto a rendirse ante el campeón electo. El equipo de Massimiliano Allegri rompió el guion para asegurarse una victoria por 1-0 gracias al primer gol de Pervis Estupinan con la camiseta rossonera, completando así su primer doblete liguero sobre el Inter en 15 años.

    El Inter se esforzó tras quedarse atrás al final de la primera parte, pero se vio repelido por un muro de defensas del Milan decididos. Limitaron al líder a un solo tiro a puerta, con Koni De Winter realizando una actuación colosal en el centro de la zaga.

    Fikayo Tomori también estuvo en su mejor momento en la derecha de la defensa de tres, ya que logró neutralizar la amenaza que representaban Francesco Pio Esposito y Federico Dimarco. El exjugador del Chelsea Tomori, que está en su quinta temporada completa en el Milan, registró cuatro duelos ganados, cuatro despejes y un 83 % de pases completados en una actuación segura que podría convertirlo en un tapado para la selección inglesa en el Mundial.

    También demostró una gran resistencia, aguantando los 90 minutos completos a pesar de caer al suelo al principio del partido con lo que parecía un problema muscular.

    «Hemos trabajado mucho para mantenernos compactos. Jugar contra el Inter y mantener la portería a cero no es fácil, así que creo que esto demuestra el buen trabajo que hemos hecho», declaró Tomori tras el partido. «El derbi siempre es un partido especial y siempre es difícil. Estamos contentos con la victoria, ahora disfrutaremos de esta noche y nos centraremos en terminar la temporada con fuerza».

    Al Milan solo le quedan 10 partidos para recuperar los siete puntos de diferencia con el Inter, pero ha recuperado la esperanza. No se puede descartar por completo una remontada al final de la temporada, especialmente si Tomori sigue contribuyendo a proporcionar una base tan sólida.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP

    Greenwood consigue una victoria muy necesaria

    El Marsella quedó eliminado de la Copa de Francia por el Toulouse en los cuartos de final la semana pasada, tras perder en los penaltis tras empatar 2-2 en el Orange Velodrome. Sin embargo, tuvo la oportunidad de vengarse inmediatamente el fin de semana, cuando viajó al Stadium de Toulouse el sábado, donde realizó una actuación mucho más controlada para cumplir con su objetivo.

    Como era de esperar, fue Mason Greenwood quien dio el golpe decisivo a los 18 minutos de partido. Igor Paixao corrió hacia un pase en profundidad por la banda izquierda y se lo cedió a Greenwood, que llegó corriendo y superó al portero del Toulouse, Guillaume Restes, con un magnífico remate a la primera.

    Ese fue el 25º gol de la temporada del exdelantero del Manchester United, y el 15º en la Ligue 1, lo que le convierte una vez más en el favorito para terminar como máximo goleador. También aseguró que el Marsella volviera a situarse en tercera posición, por delante del Lyon, con la clasificación para la Liga de Campeones aún a su alcance.

    Sin embargo, la tarde no fue un éxito total para Greenwood. El nuevo entrenador del OM, Habib Beye, sorprendió a algunos al sustituir al jugador de 24 años poco después de la hora de juego, y se vio obligado a explicar su decisión en la rueda de prensa posterior al partido.

    «Hubo una trifulca en la que recibió una tarjeta amarilla y, como Mason es un jugador instintivo, no quería que nos quedáramos con 10 en ese partido», dijo Beye. Añadió: «Puse a Mason como delantero, pero quería que viniera y fijara al defensa central izquierdo y a [Dayann] Methalie, para dar espacio a Quinten Timber y Timothy Weah. Sabía que Mason no era un jugador que se quedara en el eje». 

    Greenwood fue criticado habitualmente por su falta de trabajo defensivo por el predecesor de Beye, Roberto De Zerbi, y parece que aún no ha aprendido la lección. A pesar de su innegable calidad en el último tercio del campo, el internacional inglés, con una sola internacionalidad, sigue siendo demasiado individualista, lo que puede impedirle tener otra oportunidad en uno de los clubes de élite de Europa.

  • Raheem Sterling Feyenoord 2025-26Getty

    La incómoda entrevista de Sterling

    Raheem Sterling ha tenido un comienzo difícil en el Feyenoord, lo que quizá no sea sorprendente, dado que el exjugador del Chelsea llegó al club en febrero sin haber disputado ningún partido oficial desde mayo del año pasado. Robin van Persie le dio a Sterling minutos en la segunda parte en la victoria por 2-1 sobre el Telstar y en la derrota por 2-0 ante el Twente en la Eredivisie, pero el jugador tuvo muy poco impacto en ambos partidos.

    Aunque eso era excusable, ya que aún está recuperando su forma física, es probable que Van Persie empiece a alarmarse tras el debut completo del jugador de 31 años contra el NAC el domingo. Sterling solo alcanzó 0,16 goles esperados y unos escasos 0,03 asistencias esperadas en sus 63 minutos sobre el terreno de juego, fallando una gran ocasión y sin completar ni un solo centro.

    No fue el único culpable de que el Feyenoord cayera en un empate 3-3 que lo deja en peligro de ser superado en el segundo lugar por el líder indiscutible, el PSV, pero Sterling no aportó lo suficiente en la izquierda del ataque. Para empeorar las cosas, también participó en una entrevista muy incómoda con ESPN después del pitido final.

    El reportero de televisión parecía reírse mientras le preguntaba al exjugador del Manchester City si debería haber aprovechado su oportunidad de gol, lo que le llevó a responder: «¡No deberías reírte, amigo!».

    Sterling admitió entonces: «Pero sí, es una de esas en las que, como dije, [necesito] quitarme las telarañas. Tuve la oportunidad y eso es algo que, según mis estándares, quiero aprovechar y que también habría decidido el partido».

    Si Sterling no se deshace pronto de esas telarañas, su futuro podría volver a verse envuelto en la incertidumbre. El Feyenoord solo le fichó con un contrato hasta el final de la temporada y, hasta ahora, ha habido pocos indicios de que pueda ser un activo útil a largo plazo. Dicho esto, al equipo de Van Persie aún le quedan 14 partidos de liga por disputar y Sterling al menos tiene la mentalidad adecuada para darle la vuelta a la situación, como concluyó: «Quiero volver a mi antiguo nivel. Es otro buen paso».

  • Nashville SC v New England RevolutionGetty Images Sport

    Surridge supera a Messi en la clasificación de la MLS

    En Estados Unidos, Lionel Messi acaparó los titulares de la MLS del fin de semana tras marcar el gol de la victoria del Inter Miami contra el D.C. United. Son tres goles en tres partidos en el inicio de la temporada 2026 para el ocho veces ganador del Balón de Oro, que busca su tercer premio consecutivo al MVP de la MLS y su segunda Bota de Oro consecutiva.

    Sin embargo, puede que tenga que enfrentarse a la dura competencia del delantero del Nashville Sam Surridge por este último premio. El exinternacional sub-21 de Inglaterra marcó dos goles en la victoria de su equipo por 3-1 sobre Minnesota el domingo, lo que le convierte en el actual máximo goleador de la MLS junto con Joao Klauss, del LA Galaxy, con cuatro goles. 

    Surridge rompió el empate al desviar un disparo de Patrick Yazbek hacia la portería y marcó el importantísimo tercer gol del Nashville, mostrando su habilidad con los pies en el área antes de rematar a puerta.

    «Escuchen, Sam marca goles. Eso es lo que hace», declaró más tarde el entrenador del Nashville, BJ Callaghan, a los periodistas. «Marca la diferencia en el partido».

    La actuación de Surridge fue aún más notable porque se había perdido el partido anterior del Nashville, un empate a 0-0 con el Dallas, debido a una enfermedad. Callaghan continuó: «Hay que darle mucho crédito a este chico. Quiero decir, es un chico que estuvo enfermo [y] fuera de combate durante cuatro o cinco días. Tiene un coraje y una valentía tremendos, y una mentalidad implacable».

    Para destacar aún más su estatus entre los mejores jugadores de la MLS, Surridge ha marcado 17 goles en casa desde el comienzo de 2025, lo que le convierte en el máximo goleador de la liga. El graduado de la academia del Bournemouth ha destacado desde que dejó el Nottingham Forest para perseguir el sueño americano, y pocos apostarían en contra de que vuelva a llevar al Nashville a los playoffs de la MLS.

