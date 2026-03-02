Goal.com
Británicos en el extranjero: Harry Kane bate tres récords en la victoria del Der Klassiker a costa de Jobe Bellingham, mientras que Raheem Sterling sigue con su lento comienzo con el Feyenoord «sin cabeza»

GOAL analiza la situación de los jugadores británicos que se ganan la vida lejos de su país natal, ya que cada vez son más las estrellas que deciden abandonar su zona de confort en busca de una mejor vida futbolística en otros lugares. La Premier League sigue siendo, sin duda, una de las ligas más entretenidas del mundo y la Championship puede resultar fantástica para el desarrollo, pero hay más opciones ahí fuera.

El capitán de Inglaterra volvió a reescribir los libros de historia en Alemania, aunque a costa de un posible futuro compañero de selección. Mientras tanto, un jugador cedido por el Arsenal causó sensación en Francia, y un veterano extremo en pleno regreso a la fama sumó más minutos a su cuenta.

Cada lunes de esta temporada, GOAL te trae las últimas noticias sobre las estrellas británicas en el extranjero, lo que están haciendo, quién está alcanzando las mayores cotas y quién necesita volver a casa. Vamos a sumergirnos en el resumen de esta semana...

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    El doblete de Kane ayuda a decidir el clásico

    El fútbol es un juego sencillo. Si Harry Kane juega, es casi seguro que marcará un gol. Lleva haciéndolo desde hace más de una década, pero esta temporada con el Bayern de Múnich ya es la mejor desde un punto de vista personal.

    Sus dos goles en la victoria por 3-2 del Bayern sobre su rival, el Borussia Dortmund, el sábado, elevaron su cuenta goleadora de la temporada a 45, superando su anterior récord de 44 durante su temporada de debut en Baviera en 2023-24. Kane también se convirtió en el primer inglés desde el legendario Dixie Dean en alcanzar la marca de 45 goles en una temporada con un club de primera división, un récord que se mantenía desde 1932, y es uno de los cuatro únicos jugadores que han marcado dos goles en cuatro partidos consecutivos de la Bundesliga.

    Los goles de Kane en el Signal-Iduna Park llegaron en momentos cruciales para el Bayern. Nico Schlotterbeck había dado la ventaja a los locales antes del descanso, pero el capitán de Inglaterra empató el partido con un buen remate desde cerca. A continuación, puso al Bayern 2-1 por delante desde el punto de penalti y, aunque Daniel Svensson pareció haberle dado un punto al BVB en los últimos minutos, Joshua Kimmich marcó en los últimos instantes y los visitantes se llevaron la victoria.

    Kimmich habló de su incredulidad ante la extraordinaria regularidad de Kane tras el partido. «Harry es increíble», dijo el centrocampista. «Marca dos goles cada semana y para nosotros es muy importante tener un jugador como él. No solo por sus goles, sino también por cómo lidera al equipo, cómo da un paso al frente y cómo quiere ser responsable de las victorias y los resultados. Es muy importante para el grupo tener jugadores como él».

    Kane tiene en el punto demira otro récord: los 41 goles de Robert Lewandowski en una sola temporada de la Bundesliga. Kane lleva 30 y quedan 10 partidos por disputar, y reflexionó: «Sé que esta pregunta surgirá después de cada partido, pero aún quedan muchos por jugar. Tengo que mantener la regularidad durante este periodo y a finales de abril veremos si es posible».

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Jobe 'da la asistencia' para el gol de la victoria del Bayern.

    Si bien fue una noche memorable para Kane, Jobe Bellingham querrá olvidarla rápidamente. El hermano menor del ex héroe del Dortmund, Jude, no ha tenido una temporada debut fácil con la famosa camiseta amarilla y negra, y algunos aficionados le están criticando por su papel en la última derrota ante el Bayern.

    Bellingham entró como suplente en el minuto 75, cuando el BVB aún perdía por 2-1, y aunque no participó en la jugada que llevó al empate de Svensson, se le ha criticado por haber «asistido» el gol de la victoria del líder de la Bundesliga. Michael Olise corrió hacia la línea de fondo y envió un centro hacia Jamal Musiala, pero Bellingham llegó primero y remató de cabeza. Sin embargo, el balón cayó en los pies de Kimmich, que remató de volea y marcó el gol que dio la vuelta al partido.

    ¿Fue realmente culpa de Bellingham? Es difícil culparlo demasiado. Su primer instinto es simplemente despejar un centro que puede o no ir dirigido hacia un objetivo concreto. Incluso si se quiere criticar el lugar donde cayó el despeje (o donde iba a caer, para ser más precisos), las posibilidades de que Kimmich llegara y rematara de volea con su pierna menos buena al ángulo superior eran ridículamente bajas.

    Así que, en conclusión, ¿es Bellingham el culpable? En realidad no, pero sigue siendo otro momento negativo de una primera temporada difícil en el extranjero.

  • Bayer 04 Leverkusen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Quansah salva al Leverkusen en los últimos minutos

    El Bayer Leverkusen volvió a la acción nacional tras eliminar al Olympiacos en la ronda eliminatoria de la Liga de Campeones, lo que le valió un puesto en los octavos de final contra el Arsenal. Pero antes de poder centrar su atención en los Gunners, tiene que volver a encarrilar su tambaleante campaña en la Bundesliga.

    El equipo de Kasper Hjulmand ha caído al sexto puesto de la clasificación tras una racha de una sola victoria en sus últimos cuatro partidos, entre los que se incluye el empate 1-1 en casa ante el Mainz el sábado. Frustrado por la obstinación de sus visitantes, el Leverkusen se vio por detrás en el marcador a mitad de la segunda parte tras un gol de Sheraldo Becker, y parecía abocado a otra derrota. Sin embargo, el exdefensa del Liverpool Jarell Quansah se convirtió en delantero improvisado en los últimos compases del partido y logró el empate a dos minutos del final, deslizándose en el primer palo para rematar un pase atrás de Christian Kofane.

    Este fue el cuarto gol de Quansah con el Leverkusen desde que llegó procedente del Liverpool el verano pasado y, dada la dura competencia por un puesto en la selección de Thomas Tuchel para el Mundial, el internacional inglés, con una sola internacionalidad, no está perjudicando sus posibilidades de asegurarse un puesto al demostrar su peligro en ambas áreas.

    «No tuvimos suficiente energía, ni suficiente intensidad», declaró Quansah a los canales del club Leverkusen. «No es el fin del mundo, tenemos que tenerlo en cuenta. Todavía quedan muchos partidos y meses importantes por delante. Queremos clasificarnos para la Champions League, por supuesto. Y para ello, tenemos que ganar partidos, de eso se trata al final de la temporada».

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LYONAFP

    Nwaneri marca el gol de la victoria del Marsella en los últimos minutos

    La cesión de Ethan Nwaneri del Arsenal al Marsella aún no ha dado sus frutos. Comenzó con buen pie en el OM, marcando en su debut en la victoria por 3-1 contra el Lens, aspirante al título de la Ligue 1, pero solo ha jugado más de una hora en uno de los seis partidos siguientes. La marcha del entrenador Roberto De Zerbi y la agitación general que envuelve al Marsella en todo momento no han ayudado.

    Pero el domingo puede haber sido un punto de inflexión en la etapa de Nwaneri en Francia. Entró como suplente en los últimos 27 minutos del partido en casa contra el Lyon, con el marcador empatado a 1-1, y aunque los visitantes volvieron a ponerse por delante poco después de la entrada del inglés, Pierre-Emerick Aubameyang volvió a empatar para el OM en los últimos compases.

    Entonces, en un último ataque, Nwaneri se desmarcó por la izquierda y envió un delicioso centro raso para que su compañero Aubameyang, también exjugador del Arsenal, rematara a puerta y enloqueciera al Stade Vélodrome.

    Este resultado sitúa al Marsella a dos puntos del Lyon, tercero, la última plaza que da acceso directo a la Liga de Campeones en la Ligue 1.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-TWENTE-FEYENOORDAFP

    Sterling pasa apuros en su segundo partido con el Feyenoord

    Es justo decir que Raheem Sterling todavía está sintiendo los efectos de haber sido expulsado del primer equipo del Chelsea durante la primera mitad de la temporada 2025-26, que a su vez se produjo tras un año decepcionante cedido en el Arsenal. El extremo tiene un nuevo hogar en Róterdam con el Feyenoord de Robin van Persie, que ocupa el segundo puesto de la Eredivisie, pero está a 17 puntos del líder, el PSV. Aunque el sueño del título está prácticamente acabado, aún pueden asegurarse la clasificación automática para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

    Sin embargo, tendrán que cambiar de mentalidad. Sterling debutó la semana pasada saliendo desde el banquillo en la poco convincente victoria por 2-1 del Feyenoord en casa ante el Telstar, que lucha por evitar el descenso, y el domingo, en su segundo partido, el equipo cayó por 2-0 ante el Twente.

    El icono inglés disfrutó de media hora de juego —«Sterling no puede jugar más de media hora», fue el mensaje de Van Persie tras el partido— mientras los visitantes intentaban remontar un gol en contra. Hay que reconocer que Sterling intentó meterse en el partido, pero su ejecución no fue la adecuada, ya que no completó ninguno de sus tres regates y solo ganó dos de sus siete duelos.

    La mayoría de las críticas se han dirigido a Van Persie, y se ha excusado a los jugadores por una supuesta falta de instrucciones tácticas. El exjugador del Ajax y del PSV Kenneth Pérez declaró a ESPN: «Era un caos. Había miradas acusatorias hacia todo y hacia todos. Nadie estaba contento. Si no sabes qué hacer y cómo resolver las cosas, no estás contento.

    He tenido la suerte de tener grandes entrenadores que sabían aplicar la táctica durante los partidos. Entrenadores que tenían dos o tres escenarios en mente de antemano. Eso te daba confianza en el campo. El Feyenoord era un pollo sin cabeza. No hay orientación desde la banda. No hay absolutamente ninguna comunicación. Hoy ha sido pésimo».

  • Jesse Lingard FC Seoul 2025Getty

    Lingard cerca de fichar por un equipo brasileño

    Para terminar con el repaso de esta semana, tenemos algunas noticias sobre la última aventura de Jesse Lingard. Tras dos años llenos de acontecimientos en Corea del Sur con el FC Seúl, el canterano del Manchester United llevará su talento a Sudamérica.

    Lingard, un habitual de «Brits Abroad» fuera de Europa, firmará en breve un contrato con el Corinthians, uno de los grandes del fútbol brasileño, lo que le permitirá volver a reunirse con su antiguo compañero Memphis Depay. Los dos coincidieron brevemente durante los dos años que el holandés pasó en Old Trafford, aunque llevan casi una década sin jugar juntos.

    Ahora, con 33 años, Lingard parece estar pasando el ocaso de su carrera intentando completar el desafío del pentágono de Football Manager en la vida real. Es comprensible.

