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Brasileños, discípulos de Kuffour y un consejo del peluquero: la agitada historia de las camisetas del FC Bayern de Múnich

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El reportero de SPOX, Nino Duit, ha sido galardonado por su detallado artículo sobre la historia de las camisetas del FC Bayern, publicado en enero de 2025.

En la gala de la Asociación Alemana de Periodistas Deportivos (VDS) celebrada el lunes en Berlín, el texto obtuvo el segundo puesto en el Premio Multimedia 2025.

  • Para el artículo, Duit recopiló anécdotas y estadísticas, y habló con Raimund Simmet, «historiador no oficial de las camisetas del FC Bayern» y autor, así como con el diseñador de camisetas Mirko Borsche. Aquí puedes leer el artículo galardonado.

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