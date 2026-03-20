¡Brasil y Nike están jugando en otra liga! Por qué la histórica colaboración de la Seleção con Jordan supone una auténtica revolución en un año de Mundial

Este verano, la selección de fútbol más famosa del planeta lucirá el icónico «Jumpman» de Michael Jordan en el pecho durante un Mundial, en lo que parece un momento trascendental en la relación entre Nike y Jordan, así como en el crecimiento de la marca de baloncesto en el ámbito futbolístico.
Nike ha presentado la nueva y revolucionaria camiseta de visitante de Brasil x Jordan, junto con una amplia colección de ropa urbana que aporta un auténtico espíritu de «Joga Bonito» al fusionarse los mundos del fútbol y el baloncesto. Esta es la primera vez que Jordan Brand colabora con una selección nacional de fútbol, tras el lucrativo éxito de su trabajo con el PSG, y en un año de Mundial parece un momento decisivo.