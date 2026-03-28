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Brasil sufre un revés con la lesión de Vinicius Jr., ya que el delantero del Real Madrid se pierde el entrenamiento previo al partido contra Croacia
Una fatiga muscular deja fuera de juego al número 10 de la Seleção
La Seleção afronta una espera llena de nerviosismo respecto al estado físico de Vinicius Jr. de cara al partido del martes contra Croacia en el Camping World Stadium. El jugador de 25 años no participó en la sesión de entrenamiento colectivo del sábado, ya que se quedó en el gimnasio realizando ejercicios de recuperación específicos mientras sus compañeros saltaban al césped en Orlando.
Según ESPN, el delantero se quejó de molestias musculares tras la reciente derrota de Brasil ante Francia. Aunque las evaluaciones médicas iniciales realizadas recientemente no revelaron una lesión grave, el problema se ha clasificado como fatiga muscular. La decisión de mantenerlo al margen del entrenamiento completo fue una medida de precaución tomada por el departamento médico para evitar agravar el problema.
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Ancelotti se enfrenta a un dilema cada vez mayor a la hora de elegir el once inicial
La posible baja de Vinicius Jr. se suma a una lista cada vez mayor de complicaciones para el entrenador Carlo Ancelotti. El técnico italiano ya ha visto cómo se reducía su plantilla tras las salidas de Wesley y Raphinha, ambos descartados oficialmente de la convocatoria tras sufrir lesiones durante el parón internacional. Con la duda sobre la participación de la superestrella del Real Madrid, las opciones en ataque son cada vez más limitadas.
A pesar de los contratiempos, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se mantiene optimista sobre un rápido regreso de su figura. La postura oficial es que el jugador debería volver a los entrenamientos normales el domingo. Sin embargo, su capacidad para ser titular en el partido contra los finalistas del Mundial de 2018 sigue siendo objeto de un intenso escrutinio, ya que el cuerpo técnico supervisará su reacción ante el aumento de la carga física durante las próximas 48 horas.
Cambios tácticos y refuerzos defensivos
En cuanto a las noticias más positivas para la Seleção, el veterano defensa Marquinhos volvió a entrenar a pleno rendimiento tras perderse el partido contra Francia. Participó en la sesión sin restricciones, lo que supuso un impulso muy necesario para la zaga. Ancelotti aprovechó la sesión para probar varias combinaciones defensivas, alineando inicialmente una defensa de cuatro formada por Danilo, Bremer, Leo Pereira y Douglas Santos, antes de que Marquinhos sustituyera a Bremer.
En el centro del campo, Casemiro formó pareja con Andrey Santos, lo que apunta a la estructura que Brasil podría emplear si necesita mostrarse más compacta ante una Croacia muy técnica. Con 23 jugadores actualmente en la concentración, incluidos tres porteros, el énfasis se ha desplazado hacia la búsqueda de una alineación equilibrada que pueda compensar la posible falta de la explosividad de Vinicius en la banda izquierda.
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Últimos preparativos para el partido amistoso de Orlando
Brasil se enfrentará a Croacia el martes. El partido es una parte fundamental de su ciclo de preparación, pero la atención se ha centrado casi por completo en la enfermería. Ancelotti ha decidido no convocar sustitutos para los delanteros lesionados, con la excepción del joven defensa Vitor Reis, lo que significa que el grupo actual deberá dar un paso al frente si el número 10 no está disponible.