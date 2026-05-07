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Brasil es «un poco como Jesse», pero Lingard podría fichar por el Wrexham, según reaccionó el exentrenador del Manchester United ante los rumores de que la marca JLingz se asociaría con Ryan Reynolds y Rob Mac
Lingard cambió Corea del Sur por Sudamérica
Tras dejar el FC Seúl de la K League, Lingard pudo fichar por un equipo del norte de Gales. El talentoso mediapunta, de 33 años, brilló en Asia, donde lo trataron como una estrella del rock.
Sin embargo, el campeón de la FA Cup y la Europa League optó por viajar a Sudamérica y fichar por el Corinthians, donde se reencontrará con Memphis Depay.
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El exinternacional inglés hace historia en Brasil
Se convirtió en el primer británico en jugar en la primera división brasileña, y volvió a hacer historia al marcar en la copa nacional y en la Copa Libertadores.
Dado su amor por divertirse y jugar con una sonrisa, Lingard parece haber encontrado el destino ideal en una nación amante del carnaval. Aun así, pronto deberá decidir su futuro a largo plazo.
¿Se animaría Lingard a unirse a Reynolds y Mac en el Wrexham?
Si Wrexham logra su meteórico ascenso a la Premier League y suma una galardonada serie documental, ¿podría Lingard llevar su marca —como estrella de las redes— al Racecourse Ground junto a famosos de Hollywood?
Al preguntarle, Meulensteen, exayudante de Sir Alex Ferguson —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Best Betting Bonuses— respondió: «Siempre he mantenido el contacto con Jesse desde que llegó a la academia con ocho años. Lo seguí tras su paso por Corea y luego su traslado a Brasil.
Ahora está en Brasil, lo cual me parece acertado: el estilo de vida, la samba, le van bien.
¿Podría volver? Tiene unos 30 años y conoce la Premier, así que Wrexham podría ser una opción si da el salto.
Si firma por un año y no se adapta, podría plantearse volver”.
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Lingard, exjugador del Manchester United, podría volver a sus raíces en el noroeste.
Lingard disfruta del sol en Brasil y compite con Neymar por el protagonismo y los títulos, pero la llamada de su tierra podría conmoverlo.
Valorará aspectos personales y deportivos, y un posible fichaje por el Wrexham le permitiría al jugador, nacido en Warrington, regresar a sus raíces y cerrar su carrera en Inglaterra con un broche de oro.