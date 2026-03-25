Brasil, dividido con respecto a Neymar; Romario arremete contra Ancelotti sin nombrarlo: «Ese señor que tenga cuidado…»

El campeón del mundo de 1994 lanzó una especie de advertencia al seleccionador, a quien le corresponde la ingrata tarea de devolver al equipo un título que no gana desde 2002. Ancelotti, por su parte, no está cediendo a las presiones de la afición y sigue su camino, a pesar de saber que ha tomado una decisión impopular respecto a un jugador que, aunque controvertido, sigue siendo un ídolo en Brasil.





Conmocionado por no haber sido incluido en la lista, el exjugador del Barcelona ha dicho que no se rendirá e intentará hacer cambiar de opinión al seleccionador. Sin embargo, su comportamiento fuera del campo sigue siendo cuestionable: recientemente, tras ser excluido de un partido de su Santos, pasó horas y horas jugando al azar.





No obstante, conviene recordar que estas convocatorias son provisionales y se han anunciado para poner a prueba al equipo en los próximos amistosos contra Francia y Croacia. Deberán confirmarse o modificarse dentro de tres meses, cuando se dé a conocer la lista oficial del equipo que Ancelotti llevará consigo a México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, el seleccionador se enfrentará a la decisión más difícil: ¿Neymar sí o Neymar no?