Bradley Barcola, a punto de firmar una lucrativa renovación con el PSG, mientras el club parisino se apresura a rechazar el interés del Bayern de Múnich y del Liverpool

Barcola sigue siendo una pieza clave en la lucha por los títulos del PSG, que busca mantener su escasa ventaja de un punto al frente de la Ligue 1, sobre todo gracias a que tiene un partido menos que su rival más cercano, el Lens. Se espera que el momento en que se ha producido esta renovación suponga un importante impulso moral de cara al crucial enfrentamiento de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, donde se enfrentará a su prueba más dura hasta la fecha. Más allá de la presente temporada, la preparación para el Mundial ofrece a Barcola una oportunidad única para consolidar su puesto en la selección francesa, lo que podría hacer que su valor de mercado se disparara aún más antes de que su nuevo contrato a largo plazo entre oficialmente en vigor.