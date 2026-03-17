En la jornada de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, la mirada (y el corazón) de algunos aficionados italianos —cuyos equipos no compiten en Europa— se ha dirigido hacia la Championship, la segunda división inglesa, en la que esta noche se disputaban dos partidos aplazados de la jornada 36. Uno de los dos partidos era el Watford-Wrexham, en el que en el banquillo de los locales se encontraba el exjugador de la Fiorentina y la Roma, Edoardo Bove. Tras salir al campo en los últimos minutos del partido, el centrocampista nacido en 2002 marcó su primer gol en Inglaterra en el tiempo de descuento, fijando el marcador final en 3-1 a favor de su equipo.
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Bove marca su primer gol con el Watford un mes después de volver a los terrenos de juego
EL GOL DE BOVE
471 días después de aquel Fiorentina-Inter que será recordado por el desmayo de Edoardo y los momentos de angustia que siguieron, Bove ha vuelto a sentir la emoción de marcar un gol. La alegría, el entusiasmo. El abrazo de los aficionados, a los que el jugador fue a buscar corriendo hacia la grada nada más marcar. La jugada parte de una gran carrera de Mamadou Doumbia por la banda derecha; el jugador remata con la derecha casi desde la línea de fondo, el balón golpea el larguero y sale fuera del área; Marc Ola lo intenta con un potente zurdazo, pero vuelve a dar en el larguero, por lo que el balón acaba en los pies de Bove, quien, a pocos pasos de la portería, marca su primer gol con el Watford.
BOVE YA NO PUEDE JUGAR EN ITALIA
Por una cuestión reglamentaria, Bove ya no puede jugar en Italia, en ninguna competición oficial: el 1 de diciembre de 2024, el jugador sufrió un desmayo en el campo durante el partido de liga entre la Fiorentina y el Inter; las pruebas realizadas posteriormente revelaron una arritmia ventricular maligna conocida como «torsión de puntas», a causa de la cual se le implantó un desfibrilador subcutáneo, lo que le impedirá volver a saltar al campo en cualquier campeonato oficial italiano, ni siquiera con la camiseta de la selección nacional. Una situación similar a la de Christian Eriksen y, al igual que el centrocampista danés, Bove también ha vuelto a Inglaterra.