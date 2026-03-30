Bosnia, un soldado italiano durante un entrenamiento: acusado de ser un «espía», estalla el escándalo

Mientras tanto, fuentes del Ministerio de Defensa informan de que no se trataba de ningún «espía»: al parecer, el hombre es un militar italiano que, desde la base situada junto al campo de fútbol, se encontraba en el lugar y simplemente estaba observando el entrenamiento, sin relación alguna con otras actividades. Dichos militares participan en las misiones de paz de la Unión Europea y, en estos momentos, operan principalmente en la misión Althea, para garantizar la seguridad y apoyar la estabilidad de la región. A raíz de ello, el Servicio Naval de Bosnia-Herzegovina enviará una denuncia a la misión EUFOR: la imagen del soldado apostado en los pequeños escalones de las instalaciones bosnias ha dado la vuelta al país, aunque muy probablemente se tratara solo de un militar que quería asistir al entrenamiento, sin ningún vínculo con la selección de Gattuso.