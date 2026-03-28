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Bilino Polje stadium ZenicaGetty
Emanuele Tramacere

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Bosnia-Italia: por qué en Zenica se jugará en un estadio con un aforo reducido a 9000 espectadores

Italy
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Copa del Mundo - Clasificación UEFA

La resolución de la UEFA reduce aún más el aforo del estadio Bilino Polje

El Bosnia-Italia no será un partido fácil de manejar para los Azzurri de Gennaro Gattuso. El encuentro, programado para el martes por la noche a las 20:45, será decisivo, ya que el ganador de esta final de la repesca se asegurará la clasificación para el próximo Mundial de EE. UU.-México-Canadá 2026.


Se jugará en casa de los Dragones, ya que la federación bosnia ha elegido el estadio Bilino Polje de Zenica como sede del partido. No es una elección casual, ya que el recinto, con algo menos de 16 000 localidades, es capaz de convertirse en un auténtico infierno.

Sin embargo, para el partido contra Italia, el estadio tendrá un aforo aún más reducido, que alcanzará un máximo de 9.000 localidades.

  • UNA CUBETA EN LLAMAS

    El estadio, construido e inaugurado en 1972, tiene oficialmente un aforo de 15 600 localidades, pero su estructura hace que sea, en palabras del centrocampista bosnio Alajbegovic: «Un estadio muy, muy ruidoso. Uno de los más ruidosos para los partidos internacionales». De hecho, no cuenta con pista de atletismo y, por lo tanto, las gradas están muy cerca del terreno de juego.

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  • AFORO REDUCIDO

    Sin embargo, el estadio no estará completamente lleno, ya que varios sectores permanecerán oficialmente cerrados. El motivo está relacionado con el último partido en casa disputado por Bosnia, en el que se produjeron fuertes tensiones contra Rumanía.


    El pasado 15 de noviembre, la FIFA impuso a la federación una sanción tanto económica como de reducción del aforo para el siguiente partido disputado en casa, a raíz del «comportamiento incorrecto del equipo, la discriminación, el racismo, el uso de material pirotécnico, las perturbaciones durante los himnos nacionales y la falta de orden y disciplina dentro y fuera del estadio».

  • SOLO 9000 PLAZAS

    En definitiva, y teniendo en cuenta los espacios que deben mantenerse libres por motivos de seguridad en el sector de visitantes, el aforo final será de algo menos de 9000 localidades.


    La Federación Bosnia de Fútbol ha confirmado el cierre, en concreto, de parte de dos sectores: «A raíz de la decisión del Comité Disciplinario de la FIFA de cerrar parte del estadio para el primer partido de clasificación programado, debido a los acontecimientos relacionados con el partido de clasificación para el Mundial de la FIFA 2026 entre Bosnia y Herzegovina y Rumanía, la tribuna SUR (sectores B, C y D) y parte de la tribuna OESTE (tres primeras filas) permanecerán cerradas».

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