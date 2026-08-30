De Zerbi ha soltado una auténtica bomba al confirmar que Richarlison, Kevin Danso y Pape Matar Sarr han presentado solicitudes de traspaso. La revelación llegó poco después de que el Newcastle United de Matthias Jaissle infligiera una derrota por 2-0 al Tottenham en el norte de Londres. Anthony Elanga y Yoane Wissa marcaron en la segunda parte para asegurar los puntos para el Newcastle, agravando el desolador inicio de temporada en el Tottenham Hotspur Stadium.

Los tres jugadores se quedaron fuera de la convocatoria del partido del sábado. Aunque Sarr está gestionando actualmente una leve molestia en los isquiotibiales, el principal motivo de su ausencia radica en su deseo de buscar nuevos retos antes del cierre del mercado del martes. ESPNinforma de que la Juventus ya está explorando una posible operación por Sarr.

La derrota por 2-0 prolonga un inicio de campaña tormentoso para el Tottenham. Tras sufrir una dura derrota por 3-0 ante el Brentford en la jornada inaugural, el Tottenham no ha logrado marcar y ha perdido sus dos primeros partidos de liga por primera vez desde la temporada 1974-75.



