Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
CM Grafica Bologna Roma LIVE 16 9Getty Images/Calciomercato
Gabriele Stragapede

Traducido por

Bolonia-Roma EN VIVO 1-1: ¡Pellegrini responde a Bernardeschi! Otro poste de Malen, travesaño de Vitik

Sigue la retransmisión en directo de la carrera.

Tras dos dolorosas derrotas en la liga, contra el Genoa y el Verona respectivamente, el Bolonia y la Roma se enfrentan en la ida de los octavos de final de la Europa League en el derbi italiano: el partido de ida se disputará en el Dall'Ara y el de vuelta en el Olimpico, gracias a la mejor clasificación de los giallorossi en la fase de liga.

  • VIVE LA RETRANSMISIÓN EN DIRECTO EN NOW

    Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando te suscribes a través de estos enlaces, recibimos una comisión.

    Descubre las mejores ofertasSuscríbete a NOW

    • Anuncios

  • SIGA LOS DATOS DE LA CARRERA

  • GOLES Y ACCIONES DESTACADAS

  • EL MARCADOR

    BOLONIA-ROMA 1-1

    GOLES: 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)

    BOLONIA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario (85' Zortea), Casale (84' Vitik), Lucumi, Miranda (79' Lykogiannis); Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe (71' Cambiaghi); Castro (79' Dallinga). Entrenador: Italiano

    ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik (66' Hermoso); Rensch (58' Tsimikas), El Aynaoui (66' Pellegrini), Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza (46' Vaz); Malen. Entrenador: Gasperini

    ÁRBITRO: Jablonski

    AMONESTADOS: Miranda (B), Wesley (R), Casale (B), Cristante (R)

    EXPULSADOS: -

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Bologna crest
Bologna
BOL
Serie A
Como crest
Como
COM
Roma crest
Roma
ROM
0