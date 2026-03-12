Tras dos dolorosas derrotas en la liga, contra el Genoa y el Verona respectivamente, el Bolonia y la Roma se enfrentan en la ida de los octavos de final de la Europa League en el derbi italiano: el partido de ida se disputará en el Dall'Ara y el de vuelta en el Olimpico, gracias a la mejor clasificación de los giallorossi en la fase de liga.
Getty Images/Calciomercato
Traducido por
Bolonia-Roma EN VIVO 1-1: ¡Pellegrini responde a Bernardeschi! Otro poste de Malen, travesaño de Vitik
VIVE LA RETRANSMISIÓN EN DIRECTO EN NOW
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando te suscribes a través de estos enlaces, recibimos una comisión.
SIGA LOS DATOS DE LA CARRERA
GOLES Y ACCIONES DESTACADAS
EL MARCADOR
BOLONIA-ROMA 1-1
GOLES: 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)
BOLONIA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario (85' Zortea), Casale (84' Vitik), Lucumi, Miranda (79' Lykogiannis); Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe (71' Cambiaghi); Castro (79' Dallinga). Entrenador: Italiano
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik (66' Hermoso); Rensch (58' Tsimikas), El Aynaoui (66' Pellegrini), Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza (46' Vaz); Malen. Entrenador: Gasperini
ÁRBITRO: Jablonski
AMONESTADOS: Miranda (B), Wesley (R), Casale (B), Cristante (R)
EXPULSADOS: -
Anuncios