Bolonia-Roma EN VIVO 0-0: Zaragoza desperdicia la ventaja

Tras dos dolorosas derrotas en la liga, contra el Genoa y el Verona respectivamente, el Bolonia y la Roma se enfrentan en la ida de los octavos de final de la Europa League en el derbi italiano: el partido de ida se disputará en el Dall'Ara y el de vuelta en el Olimpico, gracias a la mejor clasificación de los giallorossi en la fase de liga.