Bolonia-Roma, el ex Skorupski y la pesadilla de la Europa League: aquella vez que su error provocó la eliminación de los giallorossi

Sin embargo, las cosas no salieron como estaba previsto. Skorupski jugó dos buenos partidos entre la ida y la vuelta de los octavos de final contra el Feyenoord y tampoco lo hizo mal en la ida de los cuartos de final contra la Fiorentina (derbi italiano, también en ese caso); el problema surgió en el partido de vuelta contra los violetas. Tras el 1-1 del primer partido, en el partido de vuelta Skorupski cometió un error en el minuto 18 de la primera parte, con el marcador 0-1: al evitar que el balón saliera por la línea de fondo para no regalar un córner a los rivales, el polaco asistió involuntariamente a Marcos Alonso, que empujó el balón a la portería vacía y duplicó el marcador, cerrando de hecho el partido. El partido terminó 3-0 a favor de la Fiorentina y la Roma dijo adiós a Europa. El portero giallorosso fue criticado por ese error y García por haberlo alineado. Hoy, Skorupski se reencuentra con la Roma en Europa, como rival. A sus 34 años, con más madurez y más experiencia. Y quién sabe si volverá a intentar evitar un córner para los rivales sacando el balón del fondo.