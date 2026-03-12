Vincenzo Italiano, entrenador del Bolonia, comentó y analizó en Sky Sport el partido de ida de los octavos de final de la Europa League, que terminó en empate 1-1 contra la Roma: «No sé si lamentarme por el resultado, porque hemos sido más peligrosos, o alegrarme por haber recuperado este espíritu, pero hemos reaccionado a la derrota del domingo con una gran actuación, salvo la lectura de Joao Mario, que debe volver a enviarla. Los chicos han hecho un gran partido contra un gran equipo con un gran ritmo. No tengo nada que decir, salvo ese gol que no nos permite ganar un partido en el que, por puntos, hemos hecho algo más».
Bolonia, Italiano: «Una actuación de alto nivel, salvo la interpretación de Joao Mario... ¿El árbitro? Demasiado permisivo con Ndicka»
DUELO CASTRO-NDICKA
Italiano comentó inmediatamente la actuación del árbitro, en particular sobre el duelo que mantuvieron Ndicka y Castro durante todo el partido: «El árbitro fue demasiado permisivo con Ndicka, cometió demasiadas faltas contra Castro: jugó sucio, pero esa fue la tónica durante todo el partido y está bien. Queríamos ser aún más peligrosos para asegurar la clasificación, pero aún hay posibilidades. Iremos allí a por todas. Esta noche he vuelto a ver muchas cosas del antiguo Bolonia».
QUÉ SE NECESITA Y QUÉ FALTA
«Sabemos qué ambiente nos vamos a encontrar, donde es difícil para todos. Queríamos un resultado que mantuviera vivas las esperanzas y este lo es, tenemos que ir allí sin miedo para contraatacar como lo hemos hecho hoy. El ritmo será muy alto y necesitaremos aún más calidad para ver de lo que somos capaces. Esta noche he visto al antiguo Bolonia en cuanto a intensidad y atención, calidad en el movimiento del balón, sobre todo en casa, donde es inexplicable lo que está pasando. Seguimos sin ganar partidos, pero hoy los dos extremos han dado vida al partido: son estos los jugadores que pueden elevar el nivel y ambos lo han hecho. Hay muchos aspectos que hay que evaluar, no siempre hemos sido los de esta noche: no es fácil estar siempre en la cima, hemos perdido jugadores en momentos cruciales, pero seguimos aquí para reaccionar ante una derrota tan fea como la de Verona».
¿QUÉ LE DIJO A JOAO MARIO?
El final está dedicado al error de Joao Mario, que dio lugar a la jugada del empate: «Solo le dije que había que devolver el balón. Desde que llegó, Joao está demostrando ser un jugador de alto nivel: juega tanto por la derecha como por la izquierda. Lo siento, pero estas cosas pueden pasar».