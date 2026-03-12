Bobo Vieri hospitalizado: ha sido operado y le han extirpado un pequeño hueso

Con mirada serena y haciendo el gesto de la victoria con los dedos, el exdelantero del Inter comentó: «¡Me han quitado un huesecito que tenía en la rodilla!». El fragmento de hueso tenía el tamaño de una piedrecita y estaba dentro de un recipiente transparente. La operación de Vieri se completó con éxito y le permitirá ser dado de alta pronto, tras un breve periodo de convalecencia. «Listo en un mes para el próximo torneo de pádel», comentó con ironía.