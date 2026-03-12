Pequeña operación para Christian Vieri, que ha sido ingresado en el hospital para someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla. El propio exdelantero lo ha contado a sus numerosos seguidores en varias historias de Instagram. Bobo se ha fotografiado en la camilla del hospital, ha tranquilizado a todos y también ha mostrado el fragmento de hueso que le han extirpado y que le molestaba desde hacía tiempo.
Bobo Vieri hospitalizado: ha sido operado y le han extirpado un pequeño hueso
Con mirada serena y haciendo el gesto de la victoria con los dedos, el exdelantero del Inter comentó: «¡Me han quitado un huesecito que tenía en la rodilla!». El fragmento de hueso tenía el tamaño de una piedrecita y estaba dentro de un recipiente transparente. La operación de Vieri se completó con éxito y le permitirá ser dado de alta pronto, tras un breve periodo de convalecencia. «Listo en un mes para el próximo torneo de pádel», comentó con ironía.
- Vieri, uno de los mejores delanteros de su época, marcó 142 goles en 264 partidos enla Serie A, jugando durante 14 temporadas y en 7 equipos diferentes (Torino, Atalanta, Juventus, Lazio, Inter, Milan, Fiorentina). Actualmente es comentarista de Dazn, donde analiza los partidos más importantes del campeonato.
