FC Internazionale v AC Milan - Italian Super Cup FinalGetty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

Bobo Vieri hospitalizado: ha sido operado y le han extirpado un pequeño hueso

Pequeño contratiempo para el exdelantero: ha sido operado de un pequeño problema en la rodilla.

Pequeña operación para Christian Vieri, que ha sido ingresado en el hospital para someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla. El propio exdelantero lo ha contado a sus numerosos seguidores en varias historias de Instagram. Bobo se ha fotografiado en la camilla del hospital, ha tranquilizado a todos y también ha mostrado el fragmento de hueso que le han extirpado y que le molestaba desde hacía tiempo. 

  • Con mirada serena y haciendo el gesto de la victoria con los dedos, el exdelantero del Inter comentó: «¡Me han quitado un huesecito que tenía en la rodilla!». El fragmento de hueso tenía el tamaño de una piedrecita y estaba dentro de un recipiente transparente. La operación de Vieri se completó con éxito y le permitirá ser dado de alta pronto, tras un breve periodo de convalecencia. «Listo en un mes para el próximo torneo de pádel», comentó con ironía.

  • Vieri, uno de los mejores delanteros de su época, marcó 142 goles en 264 partidos enla Serie A, jugando durante 14 temporadas y en 7 equipos diferentes (Torino, Atalanta, Juventus, Lazio, Inter, Milan, Fiorentina). Actualmente es comentarista de Dazn, donde analiza los partidos más importantes del campeonato.
