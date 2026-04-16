Al ser preguntado sobre si Hudson-Odoi debe mejorar su fortaleza mental y su inteligencia táctica, el icono de los Reds Collymore —en declaraciones exclusivas a GOAL a través de Best Betting Bonuses— afirmó: «Creo que sí. Me hace gracia porque, cuando empecé mi carrera, dos equipos antes de llegar al Forest, estaba en el Crystal Palace y el entrenador, Steve Coppell, que había sido un gran extremo del Man United y de la selección inglesa, quería que jugara por la banda. Siempre recuerdo que me decía —a veces jugaba por la derecha, pero sobre todo por la izquierda—: “Mira, si estás pasando por una mala racha como extremo, lo único que tienes que hacer es recordar lo básico: regatear al rival, centrar al área; seis de cada diez veces, eso es todo”.

Imagina a Brian Clough diciéndole a John Robertson: “Eres el mejor de Europa, pero no necesitas que te lo repita; sé que al final de tu carrera seguirás driblando al lateral y centrando al área”.

A veces los extremos quieren ser muy listos: se desmarcan, recortan hacia atrás y vuelven a recortar, hasta que levantan la vista y ven el área llena, así que devuelven el balón. Se vuelve fácil y se convierte en hábito.

Para Hudson-Odoi no importa si el rival ataca o se repliega, como hará el Burnley; necesita que el entrenador le diga: “Ve a la línea de banda”. Abrete bien a la banda, porque muchos extremos se reducen su propio espacio. Se adentran demasiado desde la línea de banda, lo que significa que estás cinco, seis o diez metros más cerca del lateral.

Quédate en la línea de banda para maximizar la distancia con el lateral, recibe, gana velocidad y, o bien lo superas y centras a Wood, o bien se lo pasas sin desbordar. Así de simple.

Todos los entrenadores que he conocido con buenos extremos les dicen lo mismo: “Supera al lateral y envíala al área”. Cuando lo consigues una vez, el lateral retrocede y te deja más espacio. Es causa y efecto.

«Para Cal es más bien una cuestión mental. Ahora ralentiza el juego, retrocede y pasa hacia el centro más de lo necesario, muy distinto a cuando [Anthony] Elanga subía por la derecha, él por la izquierda, superaban a los rivales y servían a Woody, que marcaba. Solo debe volver a lo básico».