El año pasado hubo varios traspasos destacados: Manchester United y Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.
Este verano se esperan nuevas cifras récord: se rumorea que el Chelsea fichará a la sueca Felicia Schroder por un monto superior al de Geyoro.
Schroder aún no ha terminado su contrato, pero podría cambiar de equipo junto a nombres como la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramírez, que podrían marcharse si sus clubes reciben la oferta adecuada. A esto se suman jugadoras sin contrato que ficharán por nuevos clubes, como Mary Earps, Mapi León y Ona Batlle, listas para nuevos retos.
Algunos traspasos benefician a todas las partes, pero otros no, y la decisión de un club o de la propia jugadora puede sorprender. En GOAL calificaremos cada fichaje del mercado estival para que sepas quién gana y quién pierde.
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