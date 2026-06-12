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Beth Mead Arsenal Man City transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Beth Mead aporta la profundidad que el Manchester City necesita para regresar a la Liga de Campeones. GOAL valora los fichajes más destacados del mercado de verano femenino de 2026

Women's football
Manchester City Women
Arsenal Women
B. Mead
WSL Serie Primavera
Chelsea FC Women
K. McCabe
FEATURES

Ya está aquí. El mercado de fichajes de verano de 2026 ya está aquí y se prevé intenso en el fútbol femenino. Alexia Putellas, Sam Kerr y Georgia Stanway podrían cambiar de equipo en las próximas semanas. Muchos traspasos llevan meses rumoreándose y solo faltaría el anuncio oficial, aunque siempre habrá sorpresas.

El año pasado hubo varios traspasos destacados: Manchester United y Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.

Este verano se esperan nuevas cifras récord: se rumorea que el Chelsea fichará a la sueca Felicia Schroder por un monto superior al de Geyoro.

Schroder aún no ha terminado su contrato, pero podría cambiar de equipo junto a nombres como la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramírez, que podrían marcharse si sus clubes reciben la oferta adecuada. A esto se suman jugadoras sin contrato que ficharán por nuevos clubes, como Mary Earps, Mapi León y Ona Batlle, listas para nuevos retos.

Algunos traspasos benefician a todas las partes, pero otros no, y la decisión de un club o de la propia jugadora puede sorprender. En GOAL calificaremos cada fichaje del mercado estival para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras valoraciones a continuación y déjanos tu opinión en los comentarios.

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Aunque Arsenal planeaba varias salidas este verano por la renovación de contratos, quería retener a Mead. Aunque no fue titular indiscutible, la internacional inglesa siguió siendo eficaz y aportó mucho con y sin balón al bicampeón de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que ofrecía el Manchester City, lo que provocó una despedida no deseada. Encontrar una buena sustituta será clave este verano, ya que con este traspaso se han ido del norte de Londres mucha creatividad y capacidad goleadora. Nota: D

    Para elMan City: Las bandas ya están cubiertas, así que el fichaje sorprende. Un contrato de tres años a una jugadora que acaba de cumplir 31 también invita a la reflexión. Sin embargo, Mead lleva años rindiendo a un alto nivel y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las actuales campeonas de la WSL. Si el City quiere volver a pelear por los títulos nacionales y afrontar la Champions, necesita una plantilla más amplia y versátil, y Mead se adapta a eso. Nota: B

    Para Mead: Con el Mundial del año que viene en Brasil, necesita minutos para asegurar su lugar en la selección inglesa. Este fichaje no lo garantiza, pues el City tiene un ataque muy profundo, pero la rotación será clave si el equipo de Andree Jeglertz quiere competir en cuatro frentes, lo que le abrirá oportunidades para ganarse un puesto en el once. A nivel personal, el contrato de tres años con un grande y el reencuentro con Vivianne Miedema son motivos de peso. Nota: B

    • Anuncios
  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    La gestión contractual de McCabe porparte del Arsenal fue confusa de principio a fin. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones, dada su versatilidad, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó mucho interés a medida que se acercaba el verano. Luego dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle amortigua el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella la utilizará para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: Es un fichaje fantástico, sobre todo porque se lo arrebató al Manchester City, nuevo campeón de la WSL. El club londinense probó con Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en la izquierda, pero ninguna es lateral natural. Su llegada permite a Baltimore avanzar al ataque, y a Buurman centrarse en la defensa, donde brilla. Charles, que parece rumbo al City, es buena, pero McCabe es de las mejores en su puesto y elevará el nivel del once. Nota: A

    Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje por un rival directo, tras once años que la convirtieron en leyenda. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para brillar en otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en el Chelsea, será titular indiscutible y tendrá la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas alcanzadas durante la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en cuanto a su papel, esto supone una mejora para ella a nivel personal. Nota: B