Para elChelsea: La situación es extraña. Cucurella llegó en 2022 y se convirtió en pieza clave de la defensa, aunque su inicio fue discreto. Verle marchar con pérdidas desconcierta. En su mejor momento, es uno de los mejores del mundo en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó en exceso los 60 millones de libras (80 millones de dólares) que costó su fichaje procedente del Brighton. Dado que, según informes, el jugador ya había expresado en privado su deseo de marcharse y criticado públicamente la gestión del club, los londinenses se conformarán con recuperar unos 52 millones de libras (69 millones de dólares), pues no lo consideraban intocable. De hecho, quizá les hubiera costado más en futuras ventanas por un jugador que cumplirá 28 años en julio. Su salida deja a una plantilla con poca experiencia sin uno de sus elementos más veteranos, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el esperado fichaje Valentín Barco cubran el vacío. Nota: B-
Para el Real Madrid: A pesar de las palabras de José Mourinho, el club inicia el mercado con un fichaje sorpresivo. Ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el año pasado con Álvaro Carreras, pero eso no le impidió pagar mucho por Cucurella, jugador que su nuevo (y antiguo) entrenador había señalado como objetivo. Pagaron 60 millones, cifra elevada para un club antes austero, y esperan retorno inmediato de un jugador cuyo nivel bajó en los últimos meses. Cucurella, que cumplirá 28 años, debería estar en su prime, pero ¿cuántos años más de alto nivel le quedarán? Al menos, su energía y agresividad encajan con el perfil “mourinhista”. Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C
Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Deja un Chelsea en crisis y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se sabía que quería volver a España por desilusión con la gestión de los “BlueCo”, y aunque se esperaba su fichaje por el Atlético, eligió el Bernabéu. No extraña que el acuerdo fuera rápido: Cucurella aceptó al instante. Con Mourinho ya interesado, tiene muchas opciones de ser clave, mientras que Carreras rotará. No obstante, dada la elevada inversión, deberá rendir desde el primer día; de lo contrario, la exigente afición del Bernabéu, especialmente crítica con su pasado azulgrana, se le echará encima. Nota: A
Krishan Davis