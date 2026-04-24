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¿Bernardo Silva al Manchester United? Por qué ese fichaje sorpresa «nunca ocurrirá», ahora que la leyenda del City se prepara para salir al mercado como agente libre
Butt descarta el polémico cambio de equipo de Silva
Silva, uno de los mejores centrocampistas de la historia de la Premier League, no cruzará la línea divisoria de Mánchester. El excentrocampista del United Butt asegura que, pese a que cualquier equipo desearía ficharlo, su llegada a Old Trafford es impensable.
Aunque se irá gratis este verano, Butt asegura que su lealtad al City es firme. Silva ya ganó todos los títulos con Guardiola, y la ex estrella de la «Clase del 92» cree que el mediocampista no arriesgará su legado en el Etihad fichando por los Red Devils.
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La estrella portuguesa siente «demasiado respeto» por el City
En declaraciones a Paddy Power, Butt elogió el carácter y la habilidad de Silva, pero afirmó que el fichaje nunca se concretaría. Lo describió como un centrocampista «fenomenal» que encajaría en cualquier plantilla menos en la del United.
«Es un jugador que gustaría a cualquiera», afirmó. «Parece un compañero simpático y muy querido. Es un futbolista fenomenal. Además, parece una gran persona».
“Cualquier equipo querría un jugador así, pero nunca vendrá al United: respeta demasiado al City. Además, no creo que encaje en nuestro sistema y, con Bruno en su posición, es imposible alinearlos a los dos”.
Se desvela la oportunidad perdida por el United con Stones
Butt reveló que el United pudo fichar a John Stones antes de que el central inglés se convirtiera en un pilar de Guardiola en el City.
«United pudo fichar a John antes de que se fuera al City; hablábamos con él sobre su llegada al club», recordó. «Ha sido un jugador fenomenal para el City. Es uno de mis favoritos cuando está en forma, jugando cada semana y subiendo al centro del campo. Es un futbolista encantador de ver».
«Se parece un poco a Rio Ferdinand. Era mejor que Rio subiendo al centro del campo, pero creo que Rio es mejor defensa en la fase de vuelta. Pero ¡qué futbolista! Ha tenido una carrera fenomenal y, vaya donde vaya, lo hará bien».
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Silva sopesa sus opciones ante la inminente llegada del mercado de fichajes
El futuro de Silva sigue siendo clave de cara al mercado de verano, y varios grandes de Europa le siguen de cerca. Aunque el United parece fuera de la lucha, al centrocampista se le relaciona desde hace tiempo con La Liga, y Barcelona y Real Madrid suenan como destinos. Los Red Devils buscan un medio que complemente a Bruno Fernandes, no que compita con él.