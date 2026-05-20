Según «Marca», la salida de Griezmann a la MLS deja un gran vacío en la plantilla de Diego Simeone. Para cubrirlo, el club ha elegido a Silva como sucesor y líder del juego creativo la próxima temporada. A sus 31 años, el internacional portugués es una superestrella consolidada capaz de mantener la competitividad del equipo en La Liga y en Europa.

Los rojiblancos quieren hacerle pieza clave del proyecto y ofrecerle el estatus de estrella que quizá no tenga en otros equipos. Aunque la salida de Griezmann deja un vacío de goles y liderazgo, el club confía en que el jugador del Manchester City, con su pedigrí y experiencia en grandes partidos, pueda galvanizar el vestuario bajo el exigente estilo de Simeone.