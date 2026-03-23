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¡Ben White vuelve a la selección inglesa! La estrella del Arsenal está a punto de debutar con la selección después de CUATRO AÑOS y se une a Harvey Barnes en la convocatoria de los Tres Leones
White se incorpora a la convocatoria de Inglaterra para los amistosos de marzo
El defensa del Arsenal White ha sido convocado para la selección inglesa junto a Barnes, ya que Tuchel se ha visto obligado a buscar sustitutos para Eze y Quansah tras las lesiones sufridas por ambos. Los dos recién llegados tendrán ahora la oportunidad de demostrar su valía para ganarse un puesto en la selección inglesa de cara al Mundial de 2026 en Norteamérica, y Tuchel tiene previsto dar oportunidades a jugadores menos habituales durante los dos partidos.
- AFP
El defensa del Arsenal pone fin a su ausencia de la selección
White ha tenido una trayectoria complicada a nivel internacional. Fue convocado para la Eurocopa 2020 y el Mundial de 2022, pero no llegó a saltar al campo en ninguno de los dos torneos. El jugador, de 28 años, abandonó Catar por motivos personales y el exseleccionador Gareth Southgate reveló posteriormente que la antigua estrella del Brighton había pedido que no se le tuviera en cuenta para la convocatoria, en medio de rumores que apuntaban a que se había producido un desencuentro con el segundo entrenador, Steve Holland.
Barnes se prepara para una nueva oportunidad tras rechazar la convocatoria de Escocia
La situación internacional de Barnes también ha sido un tema candente. El exjugador del Leicester City disputó su único partido con Inglaterra como suplente en 2020, durante una victoria por 3-0 sobre Gales. Dado que se trataba de un partido amistoso, el jugador de 28 años sigue siendo elegible para jugar con Escocia, selección que le ha estado cortejando en los últimos años.
Sin embargo, el seleccionador de Escocia, Steve Clarke, confirmó en febrero que Barnes no tenía interés en cambiar de selección, afirmando que «Harvey se va a concentrar en intentar jugar con Inglaterra» y que «ya nadie tiene que preguntarnos a mí ni a Harvey sobre eso».
Barnes tendrá ahora la oportunidad de impresionar a Tuchel en la concentración de marzo, mientras intenta ganarse un puesto en la convocatoria para el Mundial. Sin embargo, se enfrenta a una dura competencia por un puesto por parte de otros extremos, con jugadores como Bukayo Saka, Marcus Rashford, Jarrod Bowen, Anthony Gordon y Noni Madueke, todos ellos con la esperanza de subir al avión con destino a Norteamérica.
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White ha sido convocado antes que Alexander-Arnold
Uno de los principales temas de conversación cuando Tuchel dio a conocer por primera vez la convocatoria de marzo fue la ausencia del lateral derecho del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold. La carrera internacional del exjugador del Liverpool ha sido irregular y, tras la baja de Quansah, ha vuelto a quedarse fuera, mientras que White ha recibido la oportunidad de debutar con la selección inglesa por primera vez en cuatro años.
El jugador de 27 años publicó un mensaje en su cuenta de Instagram tras disputar la victoria por 3-2 del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid el domingo, y algunos sugirieron que su pie de foto «Madrid. Y nada más» era una pulla dirigida a Tuchel tras haber sido descartado.
El lateral derecho es una de las posiciones más disputadas en la actual selección inglesa, con jugadores como Djed Spence, Quansah y el capitán del Chelsea, Reece James, ocupando ese puesto en las últimas convocatorias internacionales.