¡Ben White vuelve a la selección inglesa! La estrella del Arsenal está a punto de debutar con la selección después de CUATRO AÑOS y se une a Harvey Barnes en la convocatoria de los Tres Leones

La situación internacional de Barnes también ha sido un tema candente. El exjugador del Leicester City disputó su único partido con Inglaterra como suplente en 2020, durante una victoria por 3-0 sobre Gales. Dado que se trataba de un partido amistoso, el jugador de 28 años sigue siendo elegible para jugar con Escocia, selección que le ha estado cortejando en los últimos años.

Sin embargo, el seleccionador de Escocia, Steve Clarke, confirmó en febrero que Barnes no tenía interés en cambiar de selección, afirmando que «Harvey se va a concentrar en intentar jugar con Inglaterra» y que «ya nadie tiene que preguntarnos a mí ni a Harvey sobre eso».

Barnes tendrá ahora la oportunidad de impresionar a Tuchel en la concentración de marzo, mientras intenta ganarse un puesto en la convocatoria para el Mundial. Sin embargo, se enfrenta a una dura competencia por un puesto por parte de otros extremos, con jugadores como Bukayo Saka, Marcus Rashford, Jarrod Bowen, Anthony Gordon y Noni Madueke, todos ellos con la esperanza de subir al avión con destino a Norteamérica.