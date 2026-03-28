El futuro de Lucas Beltrán sigue siendo una incógnita. El delantero argentino, cedido en propiedad por la Fiorentina al Valencia, ha hablado abiertamente de su situación en una extensa entrevista concedida al diario AS, en la que ha confirmado el fuerte vínculo que ha creado con el entorno español.
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Beltrán: «Me gustaría quedarme en el Valencia, pero probablemente tenga que volver a la Fiorentina»
UN JUGADOR RECUPERADO
Beltrán no ha ocultado su deseo de quedarse en Mestalla, donde siente que ha vuelto a encontrar su lugar ideal: «Aquí vuelvo a sentirme yo mismo. Quería redescubrir mi esencia, mi intensidad, y en España consigo sacar el máximo partido a mis puntos fuertes». Una conexión inmediata, tanto con la ciudad como con la afición: «Puedo decir que el Mestalla me quiere. Un futbolista debe representar a la gente en el campo y yo siempre intento hacerlo. Odio perder y siempre lo doy todo».
UN FUTURO VIOLA... A SU PESAR
A pesar de las buenas sensaciones, la situación contractual complica los planes. De hecho, la cesión no incluye opción de compra y la decisión final recaerá en la Fiorentina: «Quedan nueve partidos y luego ya veremos. Lo más probable es que vuelva a Florencia, porque no hay ninguna cláusula. No depende de mí: lo que cuenta es lo que quiera hacer el Valencia y lo que piense la Fiorentina. A mí me gustaría quedarme».