Beltrán: «Me gustaría quedarme en el Valencia, pero probablemente tenga que volver a la Fiorentina»

A pesar de las buenas sensaciones, la situación contractual complica los planes. De hecho, la cesión no incluye opción de compra y la decisión final recaerá en la Fiorentina: «Quedan nueve partidos y luego ya veremos. Lo más probable es que vuelva a Florencia, porque no hay ninguna cláusula. No depende de mí: lo que cuenta es lo que quiera hacer el Valencia y lo que piense la Fiorentina. A mí me gustaría quedarme».