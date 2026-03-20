Bélgica, los convocados para los partidos contra EE. UU. y México: está Openda; también figuran en la lista De Winter y Saelemaekers; están Lukaku y De Bruyne

Bélgica ha dado a conocer la lista de convocados para los dos partidos que disputará durante el próximo parón, es decir, los dos amistosos contra dos de los tres países organizadores del próximo Mundial de 2026, que se celebrará en verano: los Diablos Rojos se enfrentarán primero a Estados Unidos y luego a México en dos partidos amistosos.

El seleccionador Rudi García ha optado por convocar a varios jugadores importantes de los principales clubes de nuestra Serie A: estarán, de hecho, tanto Romelu Lukaku como Kevin De Bruyne, del Nápoles; Koni De Winter y Alexis Saelemaekers, del Milan; y, por último, también Lois Openda, de la Juventus.

A continuación, la lista completa de los jugadores seleccionados por el seleccionador de la selección belga.