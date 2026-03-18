Hay una historia maravillosa que contar sobre el final del partido —válido como vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones— entre el Bayern de Múnich y el Atalanta. En el magnífico escenario del Allianz Arena de Múnich, durante el partido contra los hombres dirigidos por Raffaele Palladino, el técnico bávaro Vincent Kompany decidió dar espacio, tiempo, minutos de juego y un debut de ensueño a uno de los jóvenes de su cantera: se trata de Filip Pavic, nacido en 2010.
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Bayern de Múnich: quién es Filip Pavic, el jugador nacido en 2010 que debuta en la Liga de Campeones contra el Atalanta
EL MOMENTO DEL DEBUT
Las emociones se reflejaban en el rostro del joven defensa central alemán que, en el minuto 72 del partido, sustituyó a su compañero Stanisic y se situó en el centro de la defensa bávara, mientras que Kim Min-jae se desplazó a la banda izquierda para jugar como lateral.
Jugó 18 minutos con diligencia, tocando el balón 33 veces (según los datos en tiempo real de Sofascore), completando el 100 % de los pases que intentó y recuperando el balón en una ocasión.
Un buen debut para este jovencísimo jugador de dieciséis años que, recordemos, nació en 2010.
TRAYECTORIA Y CARACTERÍSTICAS
Nacido y criado en las categorías inferiores del Waldperlach —un club de las afueras de Múnich—, Pavic fichó por el Bayern de Múnich en 2019, con tan solo nueve años, y ha ido ascendiendo por todas las categorías de la cantera bávara.
Desde el verano pasado forma parte del equipo sub-17 del Bayern de Múnich, donde este año ha disputado 18 partidos (incluida la Youth League), marcando dos goles y dando una asistencia.
Defensa central de complexión delgada, rápido, pero también capaz de afrontar con tenacidad tanto los uno contra uno como los duelos aéreos, ya ha disputado nueve partidos con la camiseta de laselección alemana sub-16.