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Harry KaneGetty Images
Gabriele Stragapede

Traducido por

Bayern de Múnich-Atalanta: Kane lanza dos veces el mismo penalti; primero falla, luego engaña a Sportiello y marca. ¿Qué pasó y por qué?

Esto es lo que ocurrió durante la ejecución del penalti.

Podría haber sido una noche para el recuerdo en la historia de su carrera profesional para Marco Sportiello, exguardameta del Milan y ahora suplente de Carnesecchi en el Atalanta. Elegido por el entrenador Raffaele Palladino para defender la portería del equipo de Bérgamo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, el portero nacido en 1992 fue protagonista de uno de los momentos clave del encuentro contra el Bayern de Múnich.

Pero recapitulemos lo que ocurrió.

  • EL PENALTI

    A mitad de la primera parte en el Allianz Arena de Múnich, el árbitro es llamado al VAR por una supuesta mano de Giorgio Scalvini en el remate de volea de Harry Kane.

    El brazo parece estar extendido y fuera del contorno del defensa de Palladino y, tras una revisión en el terreno de juego, se concede el penalti, que ejecuta el propio delantero inglés, exjugador del Tottenham.

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  • EL ERROR, LA REPETICIÓN Y EL GOL

    Kane mira fijamente a Sportiello, espera el silbato, toma carrerilla, se detiene con una finta en pleno impulso y dispara hacia su derecha: el portero del Atalanta se lanza en picado y consigue detener el penalti.

    Sin embargo, el árbitro pita al cabo de unos segundos y llama la atención de los jugadores en el campo: se señala que, durante el lanzamiento de Kane, Sportiello no tenía los pies pegados a la línea de meta, sino más allá de ella.

    Correctamente y según el reglamento, se vuelve a lanzar el penalti y, posteriormente, el delantero del Bayern de Múnich lo transforma, dando ventaja a su equipo frente al Atalanta en el partido de vuelta.

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