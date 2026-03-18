Bayern de Múnich-Atalanta: Kane lanza dos veces el mismo penalti; primero falla, luego engaña a Sportiello y marca. ¿Qué pasó y por qué?

Podría haber sido una noche para el recuerdo en la historia de su carrera profesional para Marco Sportiello, exguardameta del Milan y ahora suplente de Carnesecchi en el Atalanta. Elegido por el entrenador Raffaele Palladino para defender la portería del equipo de Bérgamo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, el portero nacido en 1992 fue protagonista de uno de los momentos clave del encuentro contra el Bayern de Múnich.

Pero recapitulemos lo que ocurrió.