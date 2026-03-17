El Atalanta quiere hacer honor a este desplazamiento, merecido por su actuación sobre el terreno de juego, a pesar de haber encajado seis goles en el partido de ida. Palladino nos cuenta las emociones vividas en este prestigioso desplazamiento al Allianz Arena.
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Bayern de Múnich-Atalanta en la Liga de Campeones, Palladino: «Tenemos que jugar con garra y orgullo»
HACER HONOR A LA VISITA
Espero un partido lleno de orgullo; contra un equipo muy fuerte queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Los seis goles de la ida fueron muchos, así que intentaremos ser lo más competitivos posible. Es un orgullo para nosotros porque el estadio es precioso, somos el único equipo italiano y, aunque nos vaya mal, nos servirá de experiencia. Lo doy todo por el Atalanta; mañana será nuestro centésimo partido en una competición de la UEFA, y lo honraremos».
EL BAYERN DE MÚNICH
«Se aprende de los grandes equipos; ellos son una potencia completa en todos los aspectos, saben jugar al fútbol vertical, hay que tomarlos como ejemplo; hay que esperar que no estén en plena forma, enfrentarse a ellos eleva el nivel de la liga, ya lo demostramos contra el Inter».
LA FORMACIÓN
«Veremos quién juega de portero y también veremos si De Roon juega para igualar el récord de partidos de Bellini. Ederson y De Ketelaere han trabajado bien con el equipo; contamos con dos bajas importantes que se reincorporan, y también hemos recuperado a Raspador; los hemos echado de menos, ahora tenemos que gestionarlos de la mejor manera posible para que recuperen su mejor forma».
EL PARTIDO DE IDA«Remontar cinco goles es una montaña que hay que escalar, pero queremos hacer un partido digno de unos octavos de final; tenemos que encajar menos goles y cometer menos errores que en el partido de ida».