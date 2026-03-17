Bayern de Múnich-Atalanta en la Liga de Campeones, Palladino: «Tenemos que jugar con garra y orgullo»

Espero un partido lleno de orgullo; contra un equipo muy fuerte queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Los seis goles de la ida fueron muchos, así que intentaremos ser lo más competitivos posible. Es un orgullo para nosotros porque el estadio es precioso, somos el único equipo italiano y, aunque nos vaya mal, nos servirá de experiencia. Lo doy todo por el Atalanta; mañana será nuestro centésimo partido en una competición de la UEFA, y lo honraremos».