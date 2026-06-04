Según «Tuttosport», Vlahovic enfureció a la Juve al comparar su sueldo con el del canadiense Jonathan David y preguntar: «¿Por qué debería ganar lo mismo que él?».
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Bastó una pregunta: cómo el candidato del Bayern, Dusan Vlahovic, habría enfadado a los responsables de la Juventus
La raíz del conflicto son expectativas económicas muy distintas. En el último año de su contrato, el serbio de 26 años cobró en Turín unos doce millones de euros, incluidos extras.
Para ajustarse a la política de austeridad del club, la Juventus le ofreció un nuevo contrato de seis millones de euros más bonificaciones, el mismo salario previsto para David. Sin embargo, Vlahovic exigió insistentemente ocho millones de euros netos más primas.
La Juventus ha fijado el salario máximo en siete millones por temporada, cifra que solo percibe Kenan Yildiz.
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Vlahovic dejará la Juventus sin coste alguno
El director de la Juventus, Giorgio Chiellini, confirmó esa noche el fin de las negociaciones. El exdefensa sugirió que Vlahovic probablemente se irá al extranjero, pues en la Serie A ningún club puede pagar sus pretensiones salariales.
El Nápoles ha trabajado duro para ficharlo, pero se topa con sus límites económicos. Aunque el entorno del delantero ha mantenido conversaciones con el club, Tuttosport asegura que los napolitanos probablemente no podrán competir en la puja.
El Chelsea quiere fichar a Vlahovic.
Atlético de Madrid, Bayern de Múnich y Chelsea tienen la capacidad financiera para superar la oferta del Nápoles. En Stamford Bridge renace la esperanza de fichar al zurdo gratis.
Desde su llegada a Turín ha marcado 68 goles en 168 partidos, cifra sólida pero lejos de las expectativas que justificaron los 85 millones que la Juventus pagó a la Fiorentina en 2022.
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¿Fichará el Bayern de Múnich a Vlahovic?
El FC Bayern ha sido vinculado en varias ocasiones con el delantero de la selección serbia. Tras la salida de Nicolas Jackson, el club muniqués busca un complemento para la delantera, detrás de Harry Kane.
En mayo se habló de contactos entre el club y el jugador, y aunque el Bayern pareció favorito, las especulaciones han bajado en las últimas semanas.
Además del campeón alemán, se menciona a otros grandes clubes europeos: FC Barcelona, AC Milan y los ingleses Newcastle United y Manchester United.
Dusan Vlahovic: estadísticas en la Juventus
Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Expulsiones 168 68 16 16 1