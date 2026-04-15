Según AS, el Barcelona ha intensificado los contactos para fichar a Conceição. El club catalán sigue al centrocampista ofensivo desde antes de su irrupción en la Copa da Copinha, donde marcó cuatro goles y dio tres asistencias en siete partidos. Para evitar nuevas frustraciones como con Endrick, Estevao o Rayan, han iniciado una negociación exprés. Aunque su cláusula es de 100 millones de euros hasta 2029, Palmeiras aceptaría unos 50 millones entre fijo y variables.