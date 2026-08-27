Laporta avivó la última polémica al reafirmar el interés del Barcelona en una entrevista en los canales de redes sociales del club. El presidente insistió en que su equipo simplemente está reaccionando a los rumores de que el Atlético está dispuesto a negociar con otros pretendientes, como el Arsenal.

"Antes que nada, tenemos el máximo respeto por el Atlético de Madrid", declaró Laporta. "Esto no está motivado por acciones del Barça. Está motivado por el hecho de que el Atlético nos dijo que no iba a vender a [Alvarez]. Sin embargo, parece que... están tratando de llegar a acuerdos con otros clubes".

El máximo mandatario azulgrana sostuvo que su enorme oferta sigue sobre la mesa. "Estamos muy interesados en comprar a Julian Alvarez", añadió. "Nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada".

El Atlético respondió con furia y descartó por completo una venta a su rival nacional. En un duro comunicado, declaró: "Se está presentando al jugador como la víctima, pero las únicas víctimas en el caso Julian somos nosotros. Hemos sido perjudicados tanto económica como socialmente.

"Hay un cero por ciento de posibilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero; va de dignidad. Se ha creado una campaña llena de mentiras y medias verdades. Los únicos que están pagando el precio de todo esto son el Atlético".