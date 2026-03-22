Barcelona, Koundé en el mercado: se marchará si llega la oferta adecuada. Quiénes lo quieren y el posible intercambio con Bastoni del Inter

La novedad, por tanto, es que Koundé no es intocable y que, de hecho, está en el mercado a la espera de una buena oferta. Todo ello a pesar de que el francés firmara, el verano pasado, una ampliación de contrato con el Barça hasta 2030, con una reducción salarial que ahora se ha reducido a 6,5 millones.





Sin embargo, los últimos años no están saliendo como el jugador esperaba. Por un lado, numerosas lesiones están condicionando sus minutos de juego. Incluso en este momento, Koundé está de baja debido a una lesión en el músculo bíceps femoral de la rodilla izquierda. Por otro lado, algunos malentendidos tácticos con Flick lo han dejado al margen, en comparación con el uso total que Xavi había hecho de él. Fue el propio entrenador catalán quien lo convenció de mudarse a Cataluña y de decir no al Chelsea. «Elegí el Barça precisamente porque Xavi me prometió que la mayor parte del tiempo jugaría de central», había dicho el francés. Algo que hizo con el exentrenador y que, en cambio, está haciendo cada vez menos con el alemán, que lo utiliza como lateral y con quien también ha tenido sus más y sus menos por la defensa muy adelantada que propone su equipo y que a menudo le ha puesto en apuros.