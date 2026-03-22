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FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

Barcelona, Koundé en el mercado: se marchará si llega la oferta adecuada. Quiénes lo quieren y el posible intercambio con Bastoni del Inter

Novedades en el Barcelona: Koundé podría marcharse, y estos son los equipos que podrían ficharlo.

Se avecinan grandes cambios para el Barcelona. El equipo de Flick podría renovarse profundamente este verano y decir adiós a muchos de los protagonistas de esta etapa iniciada con el alemán en el banquillo y que ha traído tantos trofeos al club blaugrana (y aún podría traer). Entre los jugadores que podrían abandonar Cataluña (desde Szczesny hasta Christensen, pasando por Lewandowski) podría sumarse pronto un nombre insospechado: Jules Koundé.


Según ha revelado Matteo Moretto en Marca, el Barcelona está dispuesto a escuchar ofertas por el jugador francés, que ya no se considera intocable. En definitiva, según el experto en el mercado, si llegara una buena oferta por el exjugador del Sevilla, el Barcelona la evaluaría y estaría dispuesto a aceptarla, siempre que se ajustara a las exigencias del club.

  • KOUNDÈ ESTÁ DISPONIBLE PARA SU VENTA

    La novedad, por tanto, es que Koundé no es intocable y que, de hecho, está en el mercado a la espera de una buena oferta. Todo ello a pesar de que el francés firmara, el verano pasado, una ampliación de contrato con el Barça hasta 2030, con una reducción salarial que ahora se ha reducido a 6,5 millones.


    Sin embargo, los últimos años no están saliendo como el jugador esperaba. Por un lado, numerosas lesiones están condicionando sus minutos de juego. Incluso en este momento, Koundé está de baja debido a una lesión en el músculo bíceps femoral de la rodilla izquierda. Por otro lado, algunos malentendidos tácticos con Flick lo han dejado al margen, en comparación con el uso total que Xavi había hecho de él. Fue el propio entrenador catalán quien lo convenció de mudarse a Cataluña y de decir no al Chelsea. «Elegí el Barça precisamente porque Xavi me prometió que la mayor parte del tiempo jugaría de central», había dicho el francés. Algo que hizo con el exentrenador y que, en cambio, está haciendo cada vez menos con el alemán, que lo utiliza como lateral y con quien también ha tenido sus más y sus menos por la defensa muy adelantada que propone su equipo y que a menudo le ha puesto en apuros.

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  • MERCADO

    Koundé ya no es indispensable y está en el mercado. El Barcelona espera una oferta acorde con el valor del jugador (alrededor de 50 millones) y se prevé que pueda llegar de un gran equipo de la Premier League. Como ya se ha dicho, anteriormente el Chelsea se lo había planteado seriamente, pero el Barcelona se lo arrebató en el último momento. En el futuro, sin embargo, podría ser una opción para el Manchester City.


    El director deportivo del Barça, Deco, ha confirmado que el equipo de Guardiola había comprobado la disponibilidad de Koundé el verano pasado. «Buscaban un lateral y nos preguntaron si Koundé estaba en el mercado. Sin embargo, les respondimos que no y, por lo tanto, no hubo ninguna oferta ni negociación».


    Por el momento, es difícil pensar que otros clubes puedan entrar en la puja por el jugador. El PSG podría moverse por Koundé, mientras que desde Italia no se confirman los rumores de un posible intercambio con Bastoni. El central del Inter sí que figura entre los perfiles que siguen los catalanes para sustituirlo, pero por ahora resulta complicada la idea de entablar una negociación entre dos de los mejores defensas del panorama internacional.

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