Balance del Ajax en la temporada 2025/26: Mika Godts destaca, un jugador obtiene un 2

Temporada para olvidar del Ajax: quinto en la Eredivisie y, tras los play-offs, entró justo en la previa de la Conference League. Voetbalzone ya tiene las notas finales de la 2025/26 para cada jugador.

El curso arrancó bajo la batuta de John Heitinga, quien debía hacer olvidar al carismático Francesco Farioli. El italiano había sido subcampeón la campaña anterior, lo que permitió al club regresar a la Champions.

En la fase de grupos de la Champions, el equipo no sumó ni un punto; con Fred Grim al mando en los tres últimos partidos, apenas alcanzó seis.

En la Eredivisie tampoco brilló: debutó con un pobre empate ante el recién ascendido Telstar. Heitinga fue destituido en noviembre, Grim lo reemplazó pero también fue despedido en marzo, y Óscar García terminó la temporada. Ninguno logró el objetivo: el equipo acabó quinto y apenas se recuerdan unos pocos buenos partidos.

Casi todos los jugadores que disputaron un partido oficial han sido calificados del 1 al 10; Maher Carrizo, Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu (fichado en invierno) y varios debutantes con talento tuvieron muy poca participación para ser evaluados.