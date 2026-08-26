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Todo sobre apuestas en GOAL
Ayyoub Bouaddi transfer grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

Ayyoub Bouaddi es el centrocampista defensivo con más proyección del mundo, pero el sustituto de Rodri no solucionará todos los problemas de Enzo Maresca en el Manchester City: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

Opinion
Manchester City
A. Bouaddi
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
Savinho
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter Milán
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
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Bayern Múnich
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M. Palestra
AC Milán
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Liverpool
Ronald Araújo
Víctor Muñoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Brujas
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que más esperan, y no es solo porque cada cuatro años haya un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡ha llegado la hora de los fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está muy activo, con algunos nombres muy importantes protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del mercado, el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda pensando qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha salido mejor parado de cada gran operación incluso antes de que los jugadores hayan sido presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, iremos poniendo nota a cada fichaje cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores, y perdedores, del periodo de traspasos.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (del Lille al Manchester City, 86 millones de libras)

    Para el Lille: Otro pago gigantesco. Bouaddi solo tenía 13 años cuando llegó al Lille en 2021, pero no pasó mucho tiempo antes de que se hablara de él como su canterano más prometedor desde Eden Hazard. En ese sentido, el traspaso multimillonario del mediocentro defensivo a Inglaterra no sorprende en absoluto. Después de firmar una actuación de MVP en la victoria ante el Real Madrid el día de su 17º cumpleaños, era solo cuestión de tiempo que fichara por uno de los grandes de Europa, y su extraordinaria actuación con Marruecos en su duelo del Mundial con Brasil el 13 de junio hizo inevitable un cambio de aires este verano. Sin embargo, sigue siendo una cifra increíble para el Lille, que anteriormente había tasado a Bouaddi en unos 70 millones de libras. Ya habían ingresado muchísimo dinero con ventas como las de Nicolas Pepe, Victor Osimhen y Rafael Leao pero, al igual que ocurrió con la salida de Leny Yoro al Manchester United en 2024, esto no es más que beneficio puro para un club con una reputación más que merecida por desarrollar y pulir a los mejores jóvenes talentos. Nota: A+

    Para el City: El sustituto de Rodri. Nunca hubo realmente dudas de que el internacional español dejaría el Etihad este verano, ni siquiera después de recordar a todo el mundo sus innumerables cualidades liderando a España hacia la gloria en el Mundial de 2026. Así que el doble reto al que se enfrentaba el City era sacar la mayor cantidad posible de dinero por Rodri y, al mismo tiempo, encontrar un sucesor a su altura. Hay que decir que ha logrado ambos objetivos: 65 millones de libras es una muy buena cifra por un jugador de 30 años que se ha recuperado hace poco de una lesión del ligamento cruzado anterior; y, aunque el City claramente ha pagado de más por Bouaddi, su potencial es evidente y enorme. Por supuesto, es muchísimo pedirle a un futbolista de 18 años que llene de inmediato el enorme vacío dejado por uno de los mejores '6' que ha visto este deporte. Pero también hay que decir que el City se ha llevado al mediocentro defensivo con más proyección del mundo en estos momentos (¡al Liverpool realmente le habría venido muy bien fichar a Bouaddi!). Sin embargo, si puede solucionar de inmediato todos los problemas, ya evidentes, del City de Enzo Maresca es una cuestión completamente distinta... Nota: B

    Para Bouaddi: El tipo de movimiento que siempre pareció destinado a hacer, y más pronto que tarde. Bouaddi es conocido por ser una persona muy humilde y trabajadora, pero también tiene una fe absoluta en su calidad. No tiene ninguna duda de que puede triunfar al más alto nivel, y eso explica en parte por qué cambió su lealtad internacional de Francia a Marruecos a principios de este año, ya que esta última le ofrecía la oportunidad de jugar el Mundial de este verano. Las actuaciones sorprendentemente maduras de Bouaddi en Norteamérica invitan al optimismo de cara a su llegada a Mánchester. Es cierto que sustituir a Rodri sigue siendo una tarea intimidante y no se le tendrá demasiada paciencia dado su precio. Pero desde luego parece tener los niveles necesarios de inteligencia, confianza y serenidad para lidiar con la naturaleza increíblemente intensa del fútbol de la Premier League. El hecho de que vaya a tener a Elliott Anderson, y muy probablemente a Enzo Fernandez, como apoyo en la medular también debería ayudar a aligerar su carga y quitarle parte de la presión para rendir desde el primer día. Nota: B+

    Mark Doyle

    • Anuncios
  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (del Brighton al Manchester United, 70 millones de libras)

    Para el Brighton: Este es, una vez más, el brillante modelo de negocio del Brighton en acción. El club de la costa sur pudo sorprender al pagar 23 millones de libras por el centrocampista camerunés Carlos Baleba para llevarlo a la Premier League desde el Lille como un relativo desconocido hace tres años, pero esa decisión ha dado grandes frutos al obtener una enorme plusvalía solo tres años después. Eso sí, el valor de Baleba ha caído desde el verano pasado, cuando el Brighton exigía más de 100 millones de libras al United, ya que vivió una temporada un tanto irregular y Fabian Hurzeler, su entrenador, creía que las especulaciones sobre su traspaso afectaron inicialmente a su rendimiento. En consecuencia, Baleba desde luego no habría podido alcanzar los 100 millones de libras o más este verano, pero un paquete total de 70 millones de libras (95,5 millones de dólares) sigue pareciendo una buena operación para el Brighton, especialmente si el jugador de 22 años sigue rindiendo de forma inconsistente. El club de la costa sur reinvertirá inevitablemente ese dinero en varias otras jóvenes joyas a las que luego venderá con un beneficio significativo. Nota: B+

    Para el Man Utd: El United sentirá que su paciencia ha dado sus frutos. El club se había retirado de las negociaciones con el Brighton en el verano de 2025 después de que quedara claro que el Brighton quería una cifra en la misma línea que los 115 millones de libras que el Chelsea le había pagado por Moises Caicedo en 2023, pero siempre se informó de que volvería a por Baleba en algún momento del futuro. Ese momento es ahora, con el Manchester United aprovechando la algo discreta campaña 2025-26 del centrocampista para cerrar lo que considerará un acuerdo a precio rebajado en un verano en el que las cantidades se han inflado enormemente, dado que habría costado bastante más hace 12 meses. La esperanza será que, con 22 años, las actuaciones irregulares de Baleba fueran simplemente el resultado de que todavía le faltaba algo de pulido, con sus mejores años claramente aún por delante. Su temporada también se vio alterada por la Copa África, y mejoró mucho en la segunda mitad del pasado curso, con el United supuestamente animado por sus datos subyacentes. Baleba aporta la físico y el empuje en el centro del campo que el United llevaba pidiendo a gritos este verano tras la salida de Casemiro. Michael Carrick y la afición tendrán que darle algo de tiempo para asentarse, eso sí, especialmente después de que se lesionara los ligamentos del tobillo en la pretemporada. Pero si logra cumplir su potencial, será una solución ideal a largo plazo para una posición problemática en Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ha tenido que ser paciente, pero Baleba por fin está de camino a Old Trafford en lo que seguramente sea un movimiento soñado para un jugador que solo llegó a Europa desde su país, Camerún, hace cuatro años y medio. El Brighton claramente sabía que estaba fichando a un joven de gran potencial cuando consideró oportuno desembolsar 23 millones de libras por él en 2023, cuando era un relativamente desconocido jugador de 19 años, y salvo el bache de la temporada pasada ha seguido la trayectoria esperada. Baleba se ha ganado esta oportunidad y ahora estará decidido a asegurarse de no dejarla pasar. Desde luego, parece que está llamado a ser una figura importante desde el principio en Old Trafford, donde un mediocentro defensivo físico llevaba tiempo en la lista de deseos. Formará parte de un centro del campo renovado junto a uno de estos jugadores, Youri Tielemans, Kobbie Mainoo o Andrey Santos, además de Bruno Fernandes, con la misión de cortar ataques y hacer avanzar a su equipo con el balón. Necesitará tiempo para asentarse tras su lesión de pretemporada, pero no hay ninguna duda de que se trata de una incorporación ilusionante a largo plazo para el Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    25 de agosto: Savinho (del Manchester City al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el Manchester City: ¡Un candidato realmente firme a la tarifa de traspaso más ridícula jamás pagada en toda la historia del fútbol! El City se estará frotando las manos tras haber logrado de alguna manera una venta récord en la historia del club con un jugador que prometió más de lo que ofreció a lo largo de sus dos temporadas en el Etihad Stadium, pese a haber llegado con mucha expectación, una etapa en la que sumó un gran total de solo dos goles en la Premier League. El Manchester City estará encantado de que el Tottenham, una vez más, haya estado dispuesto a subir de forma tan desconcertante para hacerse con su hombre, apenas un año después de haber intentado fichar a Savinho por alrededor de la mitad del paquete total de 85 millones de libras (116 millones de dólares) que ha desembolsado. Es cierto que, con 22 años, Savinho todavía tiene el potencial para convertirse en un talento de clase mundial en el Tottenham Hotspur Stadium y que Enzo Maresca podría quedarse algo corto de efectivos en las bandas, pero aún queda mucho tiempo en el mercado para reinvertir ese ingreso descomunal y en su plantilla siguen teniendo a jugadores como el muy prometedor Jeremy Monga y un Jack Grealish ya recuperado. Para un jugador del nivel actual más bien discreto del brasileño, esta era sencillamente una oferta demasiado, demasiado buena como para rechazarla, ocurra lo que ocurra en el futuro. Nota: A+

    Para el Tottenham: Si los fichajes de Sandro Tonali y Mateus Fernandes por un total combinado de 185 millones de libras (252 millones de dólares) ya levantaron cejas, este acuerdo hará que lleguen hasta el techo. El Tottenham ha mostrado disposición a gastar a lo grande durante todo el verano, y podría decirse que aún podía justificar más o menos su despilfarro en esa pareja de nuevos centrocampistas como una parte necesaria de la reconstrucción de plantilla de Roberto De Zerbi tras dos temporadas consecutivas en las que el club ha coqueteado con el descenso. Sin embargo, pagar 85 millones de libras por Savinho, de entre todos los nombres posibles, sugiere que podrían haber perdido el norte en los despachos. Una cantidad así exige un impacto constante y de alto nivel, y en ningún momento durante su etapa en el City el extremo brasileño ha demostrado ser capaz de ofrecerlo. Deben plantearse serias preguntas sobre cómo los Spurs han pasado de ofrecer 43 millones de libras por el extremo hace un año a literalmente doblar esa cifra apenas 12 meses y una temporada anodina después, con cuatro goles, tres asistencias y solo siete titularidades en la Premier League. Hay muchas posibilidades de que Savinho acabe rindiendo y sea un gran éxito en el norte de Londres, pero eso no cambia el hecho de que, de entrada, se trata de un gasto desmesurado. Nota: F

    Para Savinho: Hay que sentir cierta empatía por Savinho, porque ahora va a tener que estar a la altura de esta monstruosa tarifa de traspaso en el Tottenham Hotspur Stadium o arriesgarse a ser etiquetado como un fracaso, un desenlace que algunos considerarán inevitable. Si los Spurs hubieran pagado lo que realmente vale, probablemente alrededor de 45 millones de libras (61 millones de dólares), entonces la presión no existiría, pero ahora se esperará que el jugador de 22 años rinda desde el primer momento y se convierta rápidamente en una figura central del ataque de De Zerbi. Como ya hemos señalado, Savinho sin duda tiene la capacidad de acabar triunfando si se le convierte en un hombre clave y juega semana tras semana, algo que nunca iba a suceder bajo el célebre Pep Guardiola en Mánchester. Desde la perspectiva del jugador, este es un nuevo comienzo muy necesario en otro club del llamado ‘Big Six’, la oportunidad de trabajar con otro entrenador de excelente reputación y un deseable cambio de aires con su marcha a Londres. Sin embargo, existe la sensación inquebrantable de que siempre cargará con el peso de esa tarifa astronómica. Es un traspaso que ya podría definir para bien o para mal su carrera al más alto nivel. Nota: B-

    Krishan Davis

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  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (del Liverpool al Inter, 35 millones de euros)

    Para el Liverpool: Un desenlace previsible, pero triste igualmente. La salida de Jones significa que ya no queda ni un solo chico local en la plantilla del Liverpool, algo bastante deprimente para los aficionados. Conviene recordar que no hace tanto Jurgen Klopp soñaba con un "equipo de scousers". Aun así, se puede entender hasta cierto punto por qué el Liverpool ha permitido la salida de Jones, ya que solo le quedaba un año de contrato y estaba claro que ya no era feliz en Anfield. Ni siquiera el despido de Arne Slot pareció mejorar su estado de ánimo durante el verano, como quedó subrayado por su disputa con Dominik Szoboszlai por el brazalete de capitán. Sin embargo, aunque el Liverpool hizo bien en mantenerse firme con la cantidad que quería por el traspaso de Jones, ahora es imperativo que encuentre un sustituto, porque incluso teniendo en cuenta la continua mejoría de Trey Nyoni, el equipo ya iba preocupantemente corto de efectivos y de calidad en el centro del campo. ¡Y tampoco hay que olvidar que el polivalente Jones fue en realidad una de las mejores opciones de Slot en el lateral derecho la temporada pasada! Nota: C

    Para el Inter: Un fichaje potencialmente astuto. Beppe Marotta es poco menos que un maestro del mercado de fichajes y el CEO del Inter probablemente considerará que Jones representa una operación muy interesante. Conviene recordar que, aunque da la sensación de que el canterano del Liverpool lleva una eternidad en la élite, todavía solo tiene 25 años y no hace tanto que estaba rindiendo al nivel necesario para hacerse un hueco en la selección inglesa. Jones parece encajar bien en el centro del campo de Christian Chivu, ya que es impresionantemente resistente a la presión y además se deja la piel por el equipo. Así que, aunque Jones obviamente no tiene la misma amenaza goleadora que Scott McTominay, es discutiblemente un jugador superior en lo técnico, lo que significa que tiene muchas opciones de convertirse en un éxito tan grande en Milán como lo ha sido el escocés en Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Un cambio de aires muy necesario. Las cosas se habían estancado para Jones en Anfield. Su progresión se había frenado, su carrera se había quedado parada y su frustración era evidente. Hubo rumores de una mala relación con Slot y pronto quedó claro que tampoco iba a tener los minutos que tanto ansiaba en su posición preferida, en el centro del campo, con Andoni Iraola. En consecuencia, el traspaso era imperativo y un movimiento a Milán podría ser justo lo que Jones necesitaba. Desde luego, la presencia de compatriotas como John Stones y Djed Spence debería ayudarle a adaptarse rápido a San Siro, y realmente no sorprendería verle brillar en la Serie A, que, por muchas virtudes que tenga, está indudablemente uno o dos peldaños por debajo de la Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (del Aston Villa al Arsenal, 55 millones de libras)

    Para el Villa: Aston Villa no necesariamente estará descontento con un paquete total de 55 millones de libras (75 millones de dólares) por un jugador al que le quedaban los dos últimos años de contrato. De cara al futuro, habría habido oportunidades limitadas de ingresar una suma tan importante si el central Ezri Konsa se hubiera quedado y, con 28 años, probablemente esto sea lo mejor que iban a conseguir, pese a su condición de internacional con Inglaterra y a que el Villa llegó a pedir 60 millones de libras (82 millones de dólares) en una fase de las negociaciones. Sin embargo, tras la salida de Lucas Digne al PSG a principios de verano, la marcha de Konsa deja al Villa con una defensa en cuadro en vísperas de la nueva temporada de la Premier League, por lo que tendrá que moverse rápido para encontrar un sustituto. También supone la pérdida de otro jugador clave más mientras la plantilla de Unai Emery sigue desmantelándose tras las respectivas salidas de Morgan Rogers y Youri Tielemans al Chelsea y al Man Utd, mientras existe una gran incertidumbre en torno a los futuros de Ollie Watkins y Emiliano Martinez. Nota: C

    Para el Arsenal: Esta es una decisión desconcertante por parte del Arsenal y de Mikel Arteta. Según los informes, los gunners estaban decididos a reforzar el lado derecho de su defensa tras las lesiones del central William Saliba y del lateral Jurrien Timber, pero el técnico seguramente ya tenía a su disposición las herramientas necesarias para sobrevivir sin ellos y ahorrarle al club una cantidad importante de dinero. Tanto Ben White como Cristhian Mosquera pueden cubrir esas posiciones, mientras que el lateral izquierdo titular Riccardo Calafiori es nominalmente central, igual que Piero Hincapie, y Myles Lewis-Skelly es más que capaz de cubrir ese costado si otros se desplazaban. Puede que el Arsenal hubiera necesitado una reorganización, con jugadores ligeramente fuera de posición, pero cuesta imaginar que eso hubiera sido tan perjudicial para una defensa tan bien trabajada. Mosquera impresionó en sus limitadas apariciones la temporada pasada, pero Konsa es ahora un obstáculo directo para su progresión, y lo mismo puede decirse del canterano Marli Salmon. Este es claramente un ejemplo de Arteta ejerciendo los importantes poderes que tiene entre bastidores en el Emirates, mientras el club accede a su deseo de contar con un recambio de calidad, y Konsa es sin duda un muy buen defensor que aporta un liderazgo muy útil. El técnico español sí necesita efectivos con el Arsenal compitiendo en cuatro frentes, pero esto parece una solución costosa para lo que debería ser un problema a corto plazo. Nota: C+

    Para Konsa: Desde luego, no se puede reprochar a Konsa que dé el salto a los campeones de la Premier League en esta etapa de su carrera en busca de más grandes títulos después de ganar la Europa League en 2025-26, pero le espera una auténtica pelea para asentarse a largo plazo en el norte de Londres. No hay garantía de que vaya a ser titular inicialmente en el lateral derecho por delante de White, y casi con toda seguridad caerá en el orden de preferencias para el invierno una vez que tanto Saliba como Timber se hayan recuperado de sus respectivas operaciones y sean considerados lo suficientemente aptos como para regresar. Sabemos que Arteta quiere poder apoyarse en una plantilla amplia compuesta por titulares garantizados y sus llamados “finalizadores”, y todo apunta a que ese será el papel que desempeñará Konsa en el Emirates. Sin embargo, si acaba su etapa allí como campeón de la Premier League y quizá incluso de Europa, probablemente no le importará en absoluto. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (del Manchester City al Al-Qadsiah, 52 millones de libras)

    Para el City: ¡Todo un logro! El City ha conseguido de algún modo obtener un beneficio pequeño pero significativo por un jugador que firmó una temporada muy floja después de llegar al Etihad desde el AC Milan el verano pasado por 46,5 millones de libras. Reijnders causó de hecho una impresión positiva al principio en la Premier League, al marcar un gol y dar otro en su debut contra el Wolves el pasado agosto, pero el exentrenador Pep Guardiola acabó perdiendo casi por completo la fe en el internacional neerlandés, que pasó la mayor parte de sus últimos meses en Manchester sentado en el banquillo. El posterior cambio de entrenador no hizo nada por mejorar las opciones de Reijnders de relanzar su carrera en el City. Al contrario, acabó con cualquier esperanza que tuviera de reconducir la situación, con el jugador de 28 años vendido al mejor postor para ayudar a financiar un movimiento planeado por el favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Así que, aunque sin duda se podría argumentar que el neerlandés merecía más tiempo para demostrar su valía, el City nunca iba a rechazar una oferta tan generosa por un suplente. Nota: B+

    Para el Al-Qadsiah: Otra declaración de intenciones, y quizá la más llamativa hasta la fecha. El Al-Qadsiah se ha ganado a pulso la reputación de ser uno de los clubes ascensor del fútbol saudí, pero fichar a Reijnders es una seria muestra de ambición por parte de unos propietarios que creen firmemente que Brendan Rodgers es capaz de liderar una pelea por el título esta temporada. El norirlandés ha hecho sin duda un gran trabajo desde que asumió el cargo el pasado diciembre, con el Al-Qadisah terminando cuarto en la Saudi Pro League 2025-26 gracias en buena medida a una racha récord en el club de 17 partidos sin perder. Que el exentrenador del Liverpool pueda replicar ese tipo de rendimiento doméstico mientras también afronta una primera participación histórica en la AFC Champions League Elite está abierto a debate. Sin embargo, la llegada de un internacional de la calidad de Reijnders no ha hecho más que reforzar la percepción de que el equipo respaldado por Saudi Aramco, que pronto se mudará a un estadio completamente nuevo con capacidad para 47.000 espectadores, es la fuerza emergente de la SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Una decisión desconcertante, sobre todo a estas alturas de su carrera. Reijnders dejó el Milan por Manchester porque quería competir por los mayores honores del fútbol de clubes. Entonces, ¿por qué ha decidido ahora pasar lo que deberían ser los años cumbre de su carrera profesional jugando en Arabia Saudí? No es que no tuviera otros pretendientes. Por supuesto, Reijnders no es el primer jugador de alto perfil que cae rendido ante las riquezas que ofrece la SPL, y desde luego no será el último. Pero es difícil no preguntarse si podría acabar arrepintiéndose de su decisión desde un punto de vista deportivo. Reijnders es un centrocampista técnicamente dotado y con llegada, está claro que es demasiado bueno para el Al-Qadsiah y existe un riesgo muy real de que este movimiento termine perjudicando sus esperanzas de representar a Países Bajos en la próxima Eurocopa. A los 28 años, puede que su etapa en la élite ya haya terminado. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (del Manchester City al Barcelona, 75 millones de euros)

    Para el Manchester City: La marcha de Pep Guardiola y de leyendas del club como Bernardo Silva y John Stones ya habría sido lo bastante dolorosa para la afición del City, pero perder a su mejor jugador provocará un miedo real. Da la sensación de que el City está condenado a sufrir un bajón sin Rodri, que era el corazón del equipo y un líder insustituible. Actuando tanto como principal escudo defensivo como organizador en la base de la jugada, Rodri impulsó el éxito del City bajo Guardiola. De hecho, el City ganó el 74,1 % de sus partidos de la Premier League cuando el español controlaba el centro del campo, y esa cifra se desplomó hasta el 61,9 % cuando estuvo ausente. Rodri también dio un paso al frente para marcar en los partidos más importantes, incluido el gol de la victoria en la final de la Champions League de 2023 y en varios encuentros decisivos por el título de la Premier League. A pesar de su precio de 116 millones de libras (156 millones de dólares), Elliot Anderson no tiene ese mismo juego tan completo, y el posible fichaje de Ayyoub Bouaddi es demasiado joven e inexperto como para esperar que llene ese vacío. Es un golpe que roza la pesadilla para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, que tiene por delante una tarea enorme para reajustar el plan táctico del City y asegurarse de que siga pudiendo competir por los títulos más importantes. Nota: F

    Para el Barcelona: Un fichaje de impacto que sacude el fútbol europeo. El Barça ya era el gran favorito para conquistar una tercera Liga consecutiva, pero ahora parece casi una conclusión inevitable. El Real Madrid estará acusado el golpe tras ver cómo su objetivo prioritario se une en su lugar a su máximo rival, con Rodri optando por el proyecto ya bien asentado de Hansi Flick en vez del trabajo de reconstrucción de Jose Mourinho en la capital española. Rodri bien podría ser la pieza final del puzle para que el Barça conquiste su primera Champions League desde 2015; es el mejor mediocentro defensivo del mundo y el hombre perfecto para aportar estabilidad al once de Flick. Sin duda, a los rivales les resultará mucho más difícil romper al Barça en las transiciones con Rodri barriendo por delante de la defensa. Además, el jugador de 30 años debería adaptarse al instante, dado que la plantilla del Barça está llena de compañeros suyos de la selección española. El club necesitaba actuar tras la pérdida de Frenkie de Jong, que, según se informa, afronta una carrera contrarreloj para volver a jugar antes de que acabe el año después de dañarse los ligamentos de la rodilla, y Rodri es una solución de ensueño. No parece exagerado sugerir que el Barça podría dominar tanto en el plano nacional como en el continental durante los próximos dos o tres años ahora que tiene al ganador del Balón de Oro 2024 llevando la batuta. Nota: A+

    Para Rodri: Este es un siguiente paso natural para Rodri tras su triunfo en el Mundial de 2026 y su Balón de Oro con España. Ayudar al City a atravesar un periodo de transición palidece en comparación con la oportunidad de devolver al Barça a la cima del fútbol, y no hay otro equipo que encaje mejor con los principios tácticos a los que se acostumbró tanto bajo Guardiola. Además, este movimiento podría permitir a Rodri recuperar su plenitud física. Las lesiones graves han trastocado la carrera del ex del Atlético de Madrid en los últimos años, y regresar al contexto menos exigente físicamente de La Liga debería favorecer su longevidad en la élite. Después de haber ganado ya dos grandes títulos junto a jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Dani Olmo a nivel internacional, la transición al Camp Nou debería ser perfecta para Rodri, de quien se espera que asuma ese mismo papel de dictador todopoderoso en el que ha brillado con España y el City durante los últimos siete años. Se ha informado de que el Real ofreció a Rodri un paquete económico mucho más atractivo, pero tomó la decisión correcta al optar por el entorno más saludable y seguro del Camp Nou, donde ahora podría escribir el capítulo más exitoso de su brillante carrera. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (del Barcelona al Paris Saint-Germain, 50 millones de euros)

    Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que pensaba que merecía, pero no es tan difícil entender por qué. El exjugador del Manchester City marcó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluidos 21 en todas las competiciones la temporada pasada, la mejor cifra de su carrera, mientras el equipo de Hansi Flick revalidaba con éxito el título de Liga, pero era considerado un comodín y desesperaba a los aficionados con su irregular definición. Por un lado, venderlo era arriesgado porque el Barça ya andaba corto de efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. El valor de Torres alcanzó su punto más alto tras su gol de la victoria en la final del Mundial 2026 con España, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era una cifra ligeramente inferior a los 55 millones de euros que el Barça invirtió en Torres cuando lo fichó del City, pero su contrato terminaba el próximo verano, y además habría tenido que pagar 8 millones de euros extra al club de la Premier League si le hubiera renovado por una cláusula específica del acuerdo. Quitarse de encima su elevado salario también ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres llegó a ser nunca. Nota: B+

    Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en el grupo de los futbolistas individuales de élite, pero hacerse con un campeón del mundo versátil en el mejor momento de su carrera por una cantidad razonable sigue siendo una operación muy positiva para el PSG. Torres también encaja tácticamente muy bien con Luis Enrique, que dio al delantero su debut con la selección absoluta de España allá por 2020. La fluidez posicional ha sido una de las bases del éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de los más flexibles que hay, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. Además, tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabian Ruiz, lo que debería dar réditos inmediatos al bicampeón de Europa. Hay muchas opciones de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de la Liga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también lo convertirá en una buena opción en la Champions League. Torres no es un relevo hombre por hombre de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí puede ofrecerle al PSG más de lo que daba el delantero portugués, sobre todo en lo referente a sus inteligentes movimientos en el último tercio.Nota: A-

    Para Torres: El héroe mundialista de España verá este movimiento como un paso adelante, y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones para renovar con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en apenas el segundo club que logra tres Champions consecutivas en la era moderna, mientras que el Barça no gana la competición desde 2015, cuando era precisamente el equipo que contaba con Luis Enrique. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será diferente de la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, está formado por Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en los costados, y Ousmane Dembele por el centro. Si Torres cree que por fin va a emerger como hombre principal en el Parque de los Príncipes después de haber vivido tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no va a engrandecer su legado, simplemente reforzará aún más su condición de jugador de rotación. Puede que Torres se dé cuenta rápidamente de que el césped no es más verde al otro lado, e incluso que acabe lamentando haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor colocado para competir con el PSG por la gloria europea sin él. Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (del Tottenham al Atlético de Madrid, 40 millones de euros)

    Para el Tottenham: El Tottenham ha aceptado unas pérdidas de alrededor de 8 millones de libras respecto a su inversión inicial al vender a Romero al Atlético de Madrid, lo que es un mal negocio se mire por donde se mire. Sí, han evitado que acabe en un rival de la Premier League, pero el jugador de 28 años está de lleno en su mejor momento y fue uno de los mejores de Argentina en el Mundial de 2026. El Tottenham podría, y debería, haber aguantado para exigir una cifra más alta. Sin embargo, sí da la sensación de que era el momento adecuado para una separación. Romero cuestionó públicamente la estrategia de fichajes del club y a los servicios médicos la temporada pasada, y vio dos tarjetas rojas mientras los Spurs luchaban por evitar el descenso. Su relación con la afición se deterioró como resultado, y es justo decir que no estuvo a la altura de las expectativas como capitán del club. El Tottenham también ha fichado a Jan Paul van Hecke y al compañero de Romero en Argentina Marcos Senesi, además de atar a Micky van de Ven con un nuevo contrato, así que sigue bien cubierto en defensa. Romero quería marcharse claramente, y las opciones de los Spurs de llevar a cabo una reconstrucción de verdad bajo Roberto De Zerbi son ahora mejores después de que haya cumplido su deseo. Nota: B-

    Para el Atlético de Madrid: Romero encaja absolutamente a la perfección en el sistema del Atlético de Diego Simeone. Es un defensa agresivo, que va hacia delante y comparte la mentalidad de Simeone de ganar a cualquier precio, lo que significa que no debería tener ningún problema para adaptarse al unido vestuario del Metropolitano. Tras la salida de Nahuel Molina a la Roma, la llegada de Romero vuelve a reforzar la zaga del Atlético. Lo más probable es que actúe como el principal ancla en la línea de tres de Simeone y trabaje para tapar las grietas que les llevaron a encajar demasiados goles el curso pasado, además de aportar unas cualidades de liderazgo vitales. No solo es una unión perfecta, sino también un movimiento inteligente que debería acercar mucho al Atlético a recortar distancias con el Barcelona en lo más alto de LaLiga y, potencialmente, a aproximarse a ese esquivo título de la Champions League. El hecho de que hayan logrado ficharlo por unos buenos 20 millones de libras por debajo de su verdadero valor de mercado es también una gran ventaja. Eso podría permitir al Atlético cerrar uno o dos grandes acuerdos más antes de que se cierre el mercado. Nota: A

    Para Romero: Equipos como el Nápoles y el Inter también estaban interesados en Romero, pero él solo tenía ojos para el Atlético, y forzar la operación le dará una gran satisfacción. El equipo de Simeone está hecho a la medida de sus virtudes, y estas serán celebradas en el Metropolitano de una forma en la que nunca lo fueron en el norte de Londres. Los críticos de la Premier League veían a Romero como un lastre por su estilo físico e inflexible, pero esa es precisamente la razón por la que el Atlético le ha fichado. Es el movimiento ideal en el momento ideal para un jugador ambicioso que quiere competir por títulos y brillar en el escenario de la Champions League cada año. El Tottenham no podía ofrecerle esa plataforma, aunque parece estar de nuevo en línea ascendente con De Zerbi al mando. LaLiga también encaja mejor que la Premier League para Romero; se juega a un ritmo más táctico que permitirá a Romero cortar líneas de pase y leer el juego con más facilidad. Además, tiene a mano a cuatro compañeros de la selección argentina, entre ellos Julian Alvarez y Giuliano Simeone, para ayudarle a adaptarse rápidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (del Ajax al Paris Saint-Germain, 55 millones de euros)

    Para el Ajax: Un golpe duro, pero un gran impulso para las arcas del club. El director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, ni siquiera intentó ocultar que esperaban retener a Godts al menos un año más. El extremo fue prácticamente el único rayo de luz durante una por lo demás sombría campaña 2025-26 para el conjunto de Ámsterdam. Godts fue el único miembro de la plantilla en alcanzar dobles cifras tanto en goles (17) como en asistencias (15). Así que perderlo después del inicio de la nueva temporada de la Eredivisie supone un contratiempo importante. Sin embargo, como en la práctica admitió Cruyff, el Ajax simplemente no está en posición de rechazar el tipo de dinero que el PSG puso sobre la mesa por su activo más valioso. Esta es la brutal realidad financiera en la que llevan mucho tiempo viviendo y la esperanza es que el último gran talento salido de la cadena de producción del Ajax, Abdellah Ouazane, ayude a llenar el vacío dejado por Godts, de quien también conviene señalar que fue fichado con 17 años procedente del Genk en 2023 por solo 1 millón de euros. En ese sentido, el Ajax seguirá haciendo lo que sabe hacer, pero si actualmente tiene suficiente calidad en ataque para volver a la Champions League el año que viene es ahora muy discutible. Nota: B-

    Para el PSG: La señal más clara hasta ahora de que Bradley Barcola está de camino a salir del club. La sospecha desde el principio ha sido que el PSG estaba muy abierto a hacer caja con el delantero francés, que la pasada temporada fue el descarte en ataque, ya que Barcola se encontró repetidamente en el banquillo en los partidos importantes. Sin embargo, el vigente bicampeón de Europa ha mantenido con astucia a clubes como el Liverpool a la espera mientras reforzaba su ataque con jugadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres y ahora Godts antes de vender a Barcola al mejor postor. Y lo mejor es que la salida del jugador de 23 años probablemente cubra el coste combinado de Aklouche, Torres y Godts, que debería ofrecer una cobertura de calidad para el extremo izquierdo titular Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Posiblemente la prueba definitiva de su calidad. Al fin y al cabo, si Barcola no pudo hacerse con un puesto fijo como titular en el equipo plagado de estrellas del PSG, ¿qué opciones tiene Godts de lograrlo? El jugador de 21 años tiene una experiencia limitada en la Champions League, con solo ocho apariciones, y ni siquiera entró en la convocatoria de Bélgica para el Mundial de este verano en Norteamérica. Por supuesto, se puede argumentar que Godts no puede sino beneficiarse de entrenar junto a jugadores como Kvaratskhelia y Ousmane Dembele, y debería disponer de bastantes minutos en la Ligue 1 y en la Copa de Francia, mientras Luis Enrique da descanso a sus hombres clave antes y después de sus compromisos europeos entre semana. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse si este es realmente el movimiento adecuado para Godts en esta fase crucial y formativa de su carrera, aunque probablemente ahora mismo no haya un lugar mejor en el planeta para que un extremo aprenda lo que se necesita para triunfar al más alto nivel. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (del Tottenham al Inter, 30 millones de euros)

    Para el Tottenham: Se mire como se mire, este es otro movimiento de mercado desconcertante del Tottenham, que este verano se ha gastado una enorme suma de dinero, y podría decirse que ha pagado de más, sin recuperar demasiado a través de ventas de jugadores. La cotización de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de haberse convertido en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a algunas actuaciones defensivas muy sólidas tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo, al participar en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada al límite en semifinales contra Argentina que se hizo viral. Y, sin embargo, el club del norte de Londres está a punto de ingresar un total de solo 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, incluidos los bonus. Realmente se puede defender que Spence vale casi el doble después de sus actuaciones a principios de verano, además del hecho de que todavía le quedan tres años de contrato, es muy versátil, está entrando en sus mejores años y, por supuesto, está el famoso «impuesto inglés». Los Spurs, al menos, están bien cubiertos en la posición de lateral tras fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción en la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados sentirán que Spence es una mejor opción que todos ellos. Nota: D

    Para el Inter: Esto parece un verdadero golpe para el Inter, que ha sabido girar hacia Spence después de ver cómo un hombre clave como Denzel Dumfries se marchaba al Real Madrid al finalizar su contrato y de quedarse sin sus objetivos prioritarios Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero rumbo al Chelsea y el segundo a punto de fichar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dada la necesidad del Inter de un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema con defensa de tres de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para el papel: un lateral de largo recorrido que es tan competente incorporándose al ataque como frenando a los extremos rivales. El internacional inglés encaja a la perfección en la evidente vacante del costado derecho del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence mejora el nivel defensivo y además tiene la versatilidad para cubrir también en la izquierda al brillante Federico Dimarco. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con el precio. Se ha informado de que el Tottenham pedía 38 millones de libras (51 millones de dólares) hace aproximadamente un mes, pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado grandes frutos al hacerse con el jugador de 26 años por un precio de ganga. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente no era del gusto de Roberto De Zerbi, que este verano ha renovado casi por completo la defensa del Tottenham, así que Spence sin duda sentirá que da el salto a algo más grande y mejor, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque acabó haciéndose un sitio en el norte de Londres, el exjugador del Middlesbrough ha sido mareado mucho durante sus cuatro años como futbolista de los Spurs: no jugó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido al Rennes, al Leeds y al Genoa, y Antonio Conte lo calificó como un «fichaje del club» durante la desafortunada etapa del italiano al mando. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro de la plantilla del primer equipo, ahora se marcha a un club que será favorito para ganar la Serie A una vez más y que, por supuesto, competirá en la Champions League, tras haber disparado su reputación en Norteamérica. El Inter fichó anteriormente en este mercado a John Stones, compañero de Spence en Inglaterra, y debería ayudar a su colega en defensa a adaptarse antes de lo que será una nueva y emocionante aventura en San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (del Rayo Vallecano al Chelsea, 18 millones de libras)

    Para el Rayo: Puede que los finalistas de la Conference League no hayan sacado exactamente todo lo que les habría gustado por Pep Chavarria, pero aun así esta es la venta más cara de la historia del modesto club madrileño. Se ha informado de que el Rayo siguió intentando mover la portería durante las negociaciones, llegando incluso a pedir en un momento dado los 50 millones de euros de su cláusula de rescisión (43 millones de libras/58 millones de dólares), pero alcanzó un compromiso importante después de rechazar la oferta inicial del Chelsea de 15 millones de libras (20 millones de dólares). En realidad, no estaba en una posición negociadora fuerte después de que Chavarria dejara claro que quería poner rumbo al oeste de Londres y, con 28 años, tampoco es precisamente un joven proyecto de gran potencial por el que pudieran exigir mucho más. Aun así, ese dinero ayudará al Rayo a reforzarse y a construir sobre otro octavo puesto consecutivo en La Liga la temporada pasada. Nota: B

    Para el Chelsea: El Chelsea ciertamente necesitaba reforzar el lado izquierdo de la defensa tras la rápida salida de Marc Cucurella al Real Madrid durante el Mundial, que dejó a Jorrel Hato como su único lateral izquierdo sénior reconocido. Sin embargo, habrá dudas sobre si Chavarria tendrá el nivel requerido, aunque fuera una apuesta señalada por Xabi Alonso. El Rayo es el único club de la máxima categoría en el que ha jugado a lo largo de su carrera, y tiene un vacío importante que cubrir, con Cucurella convertido en posiblemente uno de los mejores del mundo en su posición. Hato mostró un gran nivel en la última parte de la temporada pasada y está muy bien considerado, así que lo más probable es que Chavarria desempeñe el papel de suplente y quizá de mentor del joven neerlandés. Un paquete total de 22 millones de euros (19 millones de libras/25 millones de dólares) representa una solución de bajo coste para una posición problemática en comparación con alguien como Lewis Hall, tasado en 60 millones de libras (81 millones de dólares), aunque esto acabe siendo una solución a corto plazo. Nota: B-

    Para Chavarria: ¡Qué historia! Chavarria no consiguió dar el salto a la Segunda División española hasta los 22 años, cuando fichó por el Real Zaragoza, y ya tenía 24 cuando dio el salto a La Liga, después de que el ahora técnico del Liverpool Andoni Iraola lo fichara para el Rayo en 2022. Ha ido de menos a más en la capital española, convirtiéndose en una pieza clave como lateral agresivo, de vocación ofensiva y cómodo con el balón en los pies, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Conference League la temporada pasada y jugando los 90 minutos completos en la derrota ante el Crystal Palace. Ahora, a los 28 años, da el salto soñado a uno de los grandes pesos pesados de la Premier League, y tiene muchas opciones de disponer de bastantes oportunidades para impresionar a las órdenes de su compatriota Alonso, que evidentemente es uno de sus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cesión)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que deja al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado de verano. Según se informa, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado su estatus como uno de los jugadores mejor pagados del Barca, eso liberará margen para que el campeón de Liga pueda inscribir más fichajes. A Araujo le hicieron capitán en el Camp Nou hacia el final de la temporada pasada, pero solo fue titular en un total de 11 partidos de liga a las órdenes de Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos el liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barca hace tiempo que no depende de él para sostener la línea defensiva. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) para el Liverpool podría permitir al Barca ingresar una cantidad importante por un jugador no deseado el próximo verano. Era una oportunidad inesperada que tenía que aprovechar, aunque ahora puede ser necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barca ya daba la sensación de estar corta en todas las líneas. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según se informa, el Liverpool pagará 180.000 libras por semana por Araujo para aliviar una crisis defensiva tras la llegada como agente libre de Ibrahima Konate al Real Madrid. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y con el también nuevo fichaje Jeremy Jacquet todavía trabajando para recuperar por completo la forma tras una operación de hombro, el Liverpool tuvo que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que sobre el papel tiene sentido como solución temporal. Sin embargo, el jugador de 27 años también tiene un historial de lesiones irregular y ha tenido problemas para convencer al más alto nivel en las últimas temporadas. Está por ver si puede adaptarse rápidamente a la intensidad de la Premier League o compenetrarse de forma fiable con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según se informa, el Liverpool se echó atrás ante la posibilidad de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, uno de sus objetivos al principio del verano, pero una gran inversión por el defensa del Aston Villa e Inglaterra habría sido un movimiento menos arriesgado. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre sus hombros y muchas preguntas por responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una oportunidad de oro para volver a jugar semana tras semana y reconstruir su confianza. Araujo tiene la fortuna de que otro gran club europeo haya ido a por él pese a sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles repercusiones si fracasa. Seguro que estará extremadamente motivado para demostrar que sus detractores estaban equivocados, con la idea de volver a disfrutar de verdad del fútbol, después de haber atravesado el año pasado un periodo complicado que le llevó a buscar un descanso por su salud mental. Escuchar el aliento de la apasionada grada de Anfield sin duda dará a Araujo una gran descarga de adrenalina. También es un defensa agresivo que aportará una presencia aérea real a la zaga del Liverpool, además de encajar bien en el sistema agresivo de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que eliminar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 36 millones de euros)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un defensa central que nunca ha llegado a alcanzar del todo el máximo nivel desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio neto para un canterano. Dicho esto, es triste ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción sólida en un periodo complicado para el club, respondiendo incluso cuando más lo necesitaban, tras ser repescado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025 en medio de una crisis de lesiones en defensa. Eso sí, el Chelsea ha fichado a Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace y Levi Colwill vuelve a estar en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, así que las ventas eran una necesidad dado que tenían a 10 centrales en plantilla. Hay defensas peores que Chalobah entre ellos, pero parece que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio neto. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo las órdenes de Cesc Fabregas que esté fichando jugadores del Chelsea como preparación para su debut en la Champions League en 2026-27. El conjunto italiano ya ha mostrado su ambición reteniendo a Nico Paz un año más, y técnicamente Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Queda por ver, sin embargo, quién saldrá mejor parado de esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser irregular y se había convertido en blanco de las críticas de algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros eran más comprensivos por su vínculo de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) parece algo elevado, pero el Como confiará en que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte de un valor incalculable, y el ritmo más lento de la Serie A bien podría venirle bien. Nota: C

    Para Chalobah: Si somos brutalmente honestos, Chalobah se merece claramente este nuevo comienzo después de haber sido maltratado por el Chelsea durante varios años. Existe la sensación de que la cúpula del club ha intentado hacer caja con él desde hace tiempo; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea dispuesto a vender, y un año después le quitaron su dorsal y lo cedieron al Palace, donde rindió a buen nivel, solo para recuperarlo cinco meses más tarde por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado que Chalobah volvería a perder posiciones en la jerarquía pese a haber sido su central más utilizado la temporada pasada, y el hecho de que generase beneficio neto obviamente ha influido en la decisión de dejarlo salir antes que a jugadores como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A los 27 años, esta es por fin una ruptura definitiva para el defensa, que puede ilusionarse con jugar la Champions League y experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseadas de Europa, a orillas del lago de Como. No sorprendería demasiado verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre absoluto para el Newcastle. Dejar salir a Sandro Tonali rumbo al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran vacío en el centro del campo, pero ahora parece el Springfield Gorge de Los Simpson sin Guimaraes, que fue el mejor jugador del Newcastle durante toda una turbulenta campaña 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur llene el vacío de Guimaraes con solo 18 años, y poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League la pasada temporada con nueve tantos, y sus cinco asistencias también fueron la cifra más alta del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo sacó adelante a sus compañeros. Matthias Jaissle tiene por delante una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas una vez sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un sustituto de Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar una misión imposible. Nota: suspenso

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta en su intento de dar continuidad al largamente esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar perfectamente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará un dinamismo extra en ataque y más agresividad en defensa, tras haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la pasada temporada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento, dada su experiencia y el hecho de que encaja a la perfección en el estilo preferido de Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo algún rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. Eso también podría ocurrir en la Champions League si vuelven a enfrentarse al Paris Saint-Germain, lo que invita al optimismo de cara a sus opciones de conquistar por fin ese ansiado título. Nota: sobresaliente

    Para Guimaraes: A los 28 años, ahora es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los grandes de Europa. Está en pleno apogeo, como demostró sin ningún género de duda en el Mundial, donde dio cuatro asistencias con Brasil mientras competía con Vinicius Junior en influencia decisiva, aunque antes de una pesadillesca eliminación en octavos de final ante Noruega. Guimaraes hacía tiempo que se le había quedado pequeño al Newcastle, y el Arsenal le ofrecerá la plataforma para alcanzar la categoría de clase mundial y pelear regularmente por los títulos más importantes. Es técnicamente brillante en espacios reducidos, tiene visión para el pase definitivo y marca el tono con su incansable trabajo sin balón. Si a eso se suman su versatilidad y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes realmente reúne todas las condiciones para convertirse en un ídolo de culto hecho a medida para la afición del Arsenal, alguien al que no le pesará en absoluto el elevado precio de su traspaso. Nota: matrícula de honor

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cesión)

    Para el Real Madrid: Ceder a Mastantuono supone otro golpe para el departamento de fichajes del Madrid tras unos problemas de adaptación similares con la joven promesa brasileña Endrick. Por supuesto, esperarán que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que Endrick lo hizo en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápido. Si no lo hace, existe el peligro de que regrese a Madrid el próximo verano todavía más falto de confianza y con un valor de mercado significativamente inferior. En el otro lado de la moneda, el Real Madrid puede que siga sin tener sitio para Mastantuono incluso si lo hace bien en la Fiorentina, después de cerrar los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, que empujan al joven aún más abajo en el orden de la plantilla. Es justo decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de origen, y ahora tiene muchos obstáculos por delante para reactivar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Viola en su intento de rehacerse tras una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrán que asumir una parte significativa de su salario de 3,5 millones de euros al año. Mastantuono aportará sin duda calidad extra al equipo de Fabio Grosso, además de versatilidad, ya que el jugador de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y tendrá hambre de demostrar que sus detractores se equivocan y de regresar a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que todavía pueden fichar a dos jugadores extracomunitarios procedentes de ligas extranjeras cumpliendo con las normas de la Serie A antes de que se cierre el mercado. Construir una buena relación con el Madrid también podría dar lugar a acuerdos similares en el futuro, especialmente si Mastantuono triunfa en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real Madrid con mucha expectación y por una cantidad de 63 millones de euros que parecía una ganga dado el potencial que mostró en River Plate. Por desgracia, el salto desde Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y su pobre balance de tres goles apenas justificó toda la expectación que le rodeaba. Mastantuono también lidió con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que el adolescente aún tiene mucho que madurar, y un traslado a la Serie A le permitirá hacerlo con más espacio y lejos del intenso foco mediático del Bernabéu. Sin duda es un revés en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital española aún no se han desvanecido por completo. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds United, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: Realmente hay que cuestionar la gestión que han hecho el City y Pep Guardiola con James Trafford. Recomprado al Burnley el verano pasado después de haberse marchado en 2023 para ser titular en otro sitio, por fin se esperaba que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada tras la salida de Ederson. Pero apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno incorporar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, relegando de inmediato al joven inglés en la jerarquía. El City se ha labrado una reputación por priorizar con dureza las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo con un jugador por el que, en última instancia, pagó al Burnley 27 millones de libras hace 12 meses y que la temporada pasada no fue más que el portero de las copas con Guardiola. Es una pena ver marcharse a otro canterano joven y muy bien valorado, con potencial para el primer equipo, pero así es como funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto parece un auténtico golpe sobre la mesa para el Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y será uno de los tapados para acabar en puestos europeos si juega bien sus cartas la próxima temporada. Trafford sigue en Elland Road a Harry Wilson, codiciado agente libre, y al defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, muy bien valorado, aportando una solución de primer nivel a lo que ha sido una posición problemática para el Leeds. Considerado como el futuro número 1 de Inglaterra, el Newcastle era un admirador conocido del jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que pueden escalar posiciones en la tabla y evitar pelear por la permanencia con Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es considerable para alguien que acaba de pasar una campaña completa siendo poco más que un suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo el doble de esa cantidad a uno de los grandes de Europa en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento de vida lejos del Manchester City para Trafford, que por fin tiene una oportunidad real de asentarse como número 1 de la Premier League a largo plazo, salvo que se produzca un sorprendente descenso al final de 2026-27. El portero necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de hablar abiertamente la temporada pasada sobre su necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que le ponga en el camino de sustituir a Jordan Pickford, ahora de 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el guardameta del Everton en la Premier League, y si consigue impulsar al Leeds en la clasificación y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, tiene muchas opciones de recibir una oportunidad después de haber sido incluido en la convocatoria para el Mundial del técnico alemán pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de fichar por el Leeds en lugar de por clubes como el Newcastle o los llamados integrantes del ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y tendrá mucha menos presión sobre los hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es un negocio extraordinario para el RB Leipzig. Jugadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo pulieron sus habilidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a cotas mayores, y Diomande podría acabar siendo su mayor historia de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue la fuerza impulsora de la carrera del Leipzig hacia un tercer puesto en la Bundesliga la pasada temporada, y desarrolló una relación casi telepática con el centrocampista estrella del club, Christoph Baumgartner. Sin el desborde electrizante de Diomande, su precisión de cara a portería y su capacidad para progresar en el pase, el Leipzig podría tener problemas para volver a los puestos de Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ajeno a hacer caja con sus mejores activos; de hecho, todo su modelo de traspasos depende de ello. Se recuperará y pronto descubrirá otra joya y, si Diomande rinde desde el primer momento en el Real Madrid, eso no hará más que reforzar su reputación como rastreador de talento de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única forma de cerrar el fichaje de tus grandes objetivos en el mercado actual. Sin duda necesitaba más cobertura en las bandas, con Rodrygo sin previsión de volver hasta 2027 mientras continúa su recuperación de una operación del ligamento cruzado anterior, y Diomande tiene la suficiente versatilidad como para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para reemplazar a Vinicius Junior mientras el Arsenal presiona para fichar al brasileño, pero Diomande actuó desde la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la pasada temporada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral de largo recorrido Trent Alexander-Arnold, y se adapta idealmente al sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desarbolar defensas, así como la fuerza y la intensidad para pelear por recuperar el balón. Diomande todavía está verde, pero ha demostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con La Liga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Además, imponerse a clubes como el PSG y el Liverpool en la pugna por el fichaje de Diomande demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para coronar un ascenso al estrellato sin precedentes. La mayoría de los aficionados ocasionales ni siquiera sabían de la existencia de Diomande por estas fechas el año pasado, cuando completó un traspaso de 20 millones de euros al Leipzig procedente del Leganes, que descendió de La Liga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganes, después de haber comenzado en su equipo de reservas, pero el Leipzig estaba convencido de su inmenso potencial. No tardó en demostrar que había sido un hallazgo soberbio para el club alemán, al firmar 23 participaciones de gol entre todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para el Mundial, y Diomande rindió a un gran nivel en el mayor escenario mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el joven de 19 años ya se había convertido en objetivo de una gran cantidad de clubes europeos de élite, pero probablemente aun así nunca imaginó que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo gestiona Diomande la presión del Bernabéu y una etiqueta de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que siquiera esté en esta posición, lo que le convierte en ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, libre)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, por todo lo alto, como correspondía a la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta de renovación por dos años del club después de liderar su camino hacia el título de la Premier League bajo las órdenes de Arne Slot, y nadie podría haber predicho hasta qué punto bajaría su nivel la temporada siguiente. El egipcio solo sumó 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó al quinto puesto en la Premier League y no logró ganar ningún título, y cargó públicamente contra Slot y la cúpula del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario con su mala actitud. El Liverpool también parecía mejor sin Salah sobre el campo, porque su aportación ofensiva desapareció y quedó al descubierto su falta de trabajo defensivo tras la salida de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo en perspectiva, el Liverpool nunca debió romper su regla de larga data de no ofrecer contratos de varios años a jugadores mayores de 30. Su nuevo contrato, del que se informó que era de 400.000 £ por semana, acabó siendo rescindido de mutuo acuerdo, una pérdida de dinero y de tiempo para todas las partes implicadas. No conseguir ni siquiera una cantidad por el traspaso de Salah, que había sido un objetivo a largo plazo de la Saudi Pro League, también es un escándalo. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes de efecto en la historia de la Super Lig turca. Los mejores años de Salah están sin duda detrás de él a los 34, pero fichar al Jugador del Año de la PFA 2025 con un contrato de dos años sigue siendo un logro asombroso para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado una vez la Super Lig en este siglo y vive claramente a la sombra de Galatasaray y Fenerbahce. Con razón esperarán cerrar la brecha con sus grandes rivales después de incorporar a uno de los mejores goleadores y creadores de juego de su generación. Es un traspaso gratis de ensueño que también debería elevar de forma significativa el perfil global del Trabzonspor, sobre la base de la reciente ampliación de la cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra entenderse de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la pasada temporada con 22 goles ligueros con el Trabzonspor, podrían pelear por el primer puesto y firmar una gran trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire como se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse gratis a Turquía en el espacio de 12 meses es una humillación para Salah. Pagó el precio más alto por ponerse a sí mismo por encima de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros de equipo, alienando incluso a sus aficionados más fieles en el proceso, y ahora está destinado a apagar su brillante carrera sin brillo alguno. Parece que ningún otro gran club de Europa mostró interés por el exjugador de la Roma, lo cual es demoledor dado su estatus de agente libre. Salah debería reencontrarse con su olfato goleador en Turquía, pero solo porque se trata de una bajada de nivel enorme. El movimiento no hace nada por mejorar su legado, y seguramente estará lamentando en privado cómo terminaron las cosas en Anfield. Si hubiera dejado de lado su ego, Salah formaría parte de un ilusionante nuevo comienzo bajo el mando del nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, libre)

    Para el Brentford: Una operación extraña para el Brentford, que difícilmente iba a interponerse en el camino de Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, incluso facilitando su salida al rescindir su contrato. Sin embargo, el internacional inglés fue una parte importante de lo que Keith Andrews construyó de forma inesperada en el Gtech Stadium la temporada pasada, con 32 apariciones en la Premier League y siendo titular más veces que no. Su marcha, por tanto, dejó un agujero importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el traspaso del ex capitán Christian Norgaard al Arsenal el verano pasado. Después de lo que había sido un mercado tranquilo hasta la fecha, el Brentford ha irrumpido con fuerza; el mediocentro defensivo maliense Mamadou Sangare, muy valorado y procedente del Lens, ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para sustituir al internacional inglés. Sin embargo, sus cualidades de liderazgo serán casi imposibles de reemplazar. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck mudándose también a Stamford Bridge, esto representa un giro radical respecto a la anterior y muy criticada estrategia de fichajes del Chelsea, que consistía en intentar acaparar algunos de los mejores jóvenes talentos con la esperanza ciega de que pudieran convertirse en estrellas de élite en el futuro. Capitán ganador de la Premier League y de la Champions League, venerado por sus cualidades de liderazgo y con el ex entrenador del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todos los atributos que el Chelsea busca en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez en una plantilla que ha echado mucho de menos todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que puede aportar en términos futbolísticos, está bastante claro que el jugador de 36 años no ha sido fichado por su capacidad sobre el césped, sino más bien por lo que ofrecerá fuera de él. Sin embargo, la temporada pasada demostró que puede ser una presencia fiable, y su temperamento y experiencia podrían ser invaluables en esas situaciones límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. Eso sí, tendrá que ganarse a la afición, dada su vinculación con el Liverpool, pero da la sensación de que el Mundial fue bastante transformador para su reputación, ya que mostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenarse pese a sufrir una insólita fractura de brazo tras el partido de octavos de final contra México. Nota: B+

    Para Henderson: A sus 36 años, esta era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, y ni siquiera tendrá que mudarse de casa al cambiar un club del oeste de Londres por otro. Presumiblemente, el ex capitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que recaerá sobre él en el vestuario sin duda le resultará muy atractiva a estas alturas de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que ayude a inaugurar una nueva era lejos del césped mientras el Chelsea busca renovar su cultura y convertir a una joven plantilla prometedora en un aspirante constante a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson disfrutará, y no apostarías en contra de que tenga éxito. Un contrato de dos años, que significa que estará cubierto hasta los 38, edad a la que bien podría retirarse de todos modos, es la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentín Barco (del Strasbourg al Chelsea, 34 millones de libras)

    Para el Estrasburgo: Según las informaciones, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco procedente de su club hermano, una cantidad importante teniendo en cuenta su falta de experiencia al más alto nivel. Se trata de la 13.ª operación cerrada entre los dos clubes desde el inicio de la temporada 2025-26, aunque solo la tercera definitiva, y en el Estrasburgo lamentarán la marcha del argentino. Barco firmó seis contribuciones de gol en la Ligue 1 la temporada pasada, ayudando al equipo a terminar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior box-to-box, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una gran capacidad de penetración, y sin balón cubría cada centímetro del campo. La naturaleza de la relación del Estrasburgo con el Chelsea hace que perder a sus mejores talentos sea inevitable, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de seguir avanzando hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante evidente para el Chelsea tras su temporada de irrupción en el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial después de su tenso encontronazo con Jude Bellingham en el Mundial. Es poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja a la perfección en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven le dará a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en la banda izquierda, ya que Barco se dio a conocer inicialmente como lateral. Con una enorme calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener la circulación del balón en campo rival y dejarse todo para recuperarlo. Su presencia sin duda aliviará el golpe si Enzo Fernandez acaba siendo tentado por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por explotar. Nota: B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan pronto tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de marcharse cedido al Sevilla y al Estrasburgo, este último lo fichó en propiedad el pasado verano. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y su transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el aspecto físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarlo al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el exigente escenario del Mundial también le vendrá muy bien a Barco, a pesar de que solo jugó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las figuras veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto de BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (del Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar hasta qué punto esto supone un golpe para el Brighton, que se queda sin el hombre que fue, con mucha diferencia, su máximo goleador la temporada pasada y el tercer máximo anotador de toda su historia, empatado. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando se le ha presentado una oportunidad tan improbable a los 35 años, pero aun así dolerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a asegurarse un sustituto a la altura, especialmente con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En estos momentos, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado tras su cesión en la Roma. Ahora mismo no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap hubiera salido durante las conversaciones con el Chelsea por el traspaso de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea señaló hace ya algún tiempo que buscaría jugadores contrastados en la Premier League que fueran «maduros» y «emocionalmente resilientes», mientras deja atrás su política de fichajes centrada en la juventud tras otra campaña profundamente decepcionante bajo la gestión de BlueCo. Welbeck, desde luego, aporta todo eso en abundancia pese a estar en el ocaso de su carrera. Además, no llegaría para completar plantilla. Pese a tener ya 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor temporada goleadora de sus 18 años de carrera en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda cifra más alta llegó en 2024-25. Incluso ha firmado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra el Chelsea, con el primero para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario por detrás de Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en el capítulo de salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. Fichar a Welbeck es, obviamente, una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea espera que su presencia y liderazgo puedan tener un efecto a largo plazo. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico venerado como Xabi Alonso y, presumiblemente, se le dará una influencia importante en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será titular habitual, pero hay muchas opciones de que disponga de bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando Pedro necesite descanso, mientras que debería liderar el ataque en las primeras fases de las competiciones coperas. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una oportunidad más de jugar la Champions League en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues decidan seguir contando con él. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, pero lo cierto es que era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, aunque especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que se le ofreciera una renovación. El ya exentrenador del City, Pep Guardiola, había dejado entrever a comienzos de 2025-26 que Stones afrontaba una batalla cuesta arriba para lograr un nuevo contrato, y un problema en el muslo que sufrió durante el invierno, que le dejó fuera durante 18 partidos, probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante década en el Etihad, convirtiéndose en una figura clave en defensa y ayudando al club a conquistar un histórico triplete en 2022-23, incluida esa esquiva primera Champions League de su historia. Stones pasa sin duda a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Incluso aunque todavía tuviera contrato, no habría generado un traspaso muy elevado. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, el City probablemente también estará satisfecho de que no se una a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, teniendo en cuenta sus problemas con las lesiones, este movimiento implica un riesgo importante para el Inter, incluso aunque llegue libre. Sin embargo, confiarán en haber compensado ese riesgo al convencer a Stones para firmar un contrato de dos años, supuestamente valorado en alrededor de 115.000 £ por semana, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, el campeón del Scudetto solo tiene que esperar que el internacional inglés pueda mantenerse en forma, ya que habrá serias dudas sobre su resistencia física. En su mejor versión, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón que hay, como demostró con varias actuaciones sólidas en el Mundial a comienzos del verano. La Serie A es algo así como un refugio para los jugadores veteranos, e Inter debe creer que el ritmo más lento de Italia exigirá menos físicamente a un jugador cuyo cuerpo a menudo le falló en la Premier League. Stones sustituye a Francesco Acerbi, que, con 38 años, quizá era la prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos más años en una liga menos intensa. Los nerazzurri también pueden ver esto como una especie de golpe de efecto, después de que, según se informa, se adelantaran a equipos como Chelsea y Arsenal para hacerse con el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo, y esperará dejar atrás de una vez por todas sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de una oportunidad para experimentar una nueva liga y una nueva cultura, sino que además seguirá compitiendo por los grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa en el club que actualmente es la fuerza dominante de Italia. Puede que aún no lo sepa, pero, a sus 32 años, Stones bien podría haber alargado su carrera un par de años al cambiar el ritmo frenético de la Premier League por el paso más pausado de la Serie A, y a estas alturas de su carrera debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero en el City Manuel Akanji en San Siro y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de la eliminación en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Hace menos de dos años que el Palace gastó solo 18 millones de libras para fichar a Lacroix procedente del Wolfsburgo, con 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su inversión en un plazo tan corto, una nueva prueba de que su modelo de negocio vuelve a funcionar. El central se ha desarrollado exactamente como habrían esperado, formando una parte clave de los equipos campeones de la FA Cup y de la Conference League en las dos últimas temporadas bajo las órdenes de Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensa dominante y con buen manejo de balón, el Palace habría anticipado interés por el internacional francés y, según las informaciones, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que sienta que podría haber sacado más, dado el mercado inflado, pero el dinero seguirá siendo muy útil de cara a cuadrar las cuentas después de que las Eagles gastaran mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo continúa con su apuesta por añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación de su nómina de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Al margen del internacional inglés, la situación es bastante caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han amagado más de lo que han ofrecido, y sus futuros son inciertos como consecuencia. Por ello, se ha informado de que los Blues podrían incluso ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que han sonado, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. Probablemente, en el oeste de Londres consideren que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio bastante razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League y absoluto con Francia que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder muy necesario sobre el terreno de juego. Incorporarlo junto a Colwill da inmediatamente al Chelsea una pareja de centrales con aspecto sólido sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi marchándose en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. Es sabido que el jugador de 26 años quiere seguir poniéndose a prueba y jugar al más alto nivel, y se ha ganado de sobra la oportunidad de dar este verano el salto a un llamado club del ‘big six’ tras varias actuaciones sólidas y constantes en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: sigue en la capital y puede esperar entrar directamente en el once inicial de Xabi Alonso como central del perfil derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen inicio con Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Puede que haya sentimientos encontrados. Por un lado, el Forest estará triste por ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan importante primero en la clasificación para la Europa League y después en la llegada hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que sustituirle no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Tanto si la cifra real es de 116 millones de libras como de 130 millones de libras, que es lo que sostiene el Forest, se trata de una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque la marcha de Anderson se notará claramente en el City Ground, la emoción predominante a nivel de despachos será la satisfacción, porque el Forest ha sacado una tajada enorme del City en esta operación. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale serlo. Aunque Rodri todavía no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal, y aunque no lo haga, el City necesitaba de todos modos un heredero a la altura para el trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes han terminado de convencer nunca de verdad en el papel de mediocentro. Anderson, en cambio, parece tenerlo todo. Es un jugador ya contrastado en la Premier League, que la temporada pasada registró más contactos con el balón y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa, lo que significa que parece encajar a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, es imposible negar que este es el ejemplo definitivo del «impuesto inglés». Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero llega después de un par de buenas temporadas en el Forest y todavía ni siquiera ha jugado en la Champions League. No hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento adecuado en el momento adecuado. Anderson claramente se le ha quedado pequeño al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al más alto nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. La magnitud del traspaso traerá consigo muchísima presión, y Anderson no sería el primer joven centrocampista inglés prometedor en tener problemas en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once inicial. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para consolidarse como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cesión)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado de encima a Garnacho tan rápido este verano, un jugador del que podría haber sido muy difícil desprenderse dado su olvidable etapa de una sola temporada en el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho perderse los entrenamientos de pretemporada para completar un traspaso fuera de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de una cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. A estas alturas no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no se quedará muy lejos de la valoración del Chelsea, algo con lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de Midlands por una cifra récord para la entidad. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue la fuerza impulsora detrás de la búsqueda del jugador, ya que quería un extremo rápido, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo importante, debido a que Garnacho lleva tiempo pareciendo carente del desparpajo y la arrogancia futbolística que lo convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números de Rogers en ataque, y habrá preguntas serias que responder si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y por una cantidad que probablemente sea alta. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, en el sentido de que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara de forma permanente este verano, y por tanto se deduciría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: En su segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, Garnacho estará sin duda decidido a hacer que esta oportunidad cuente, ya que se arriesga a que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene habilidad para sacar lo mejor de jugadores que anteriormente han rendido por debajo de lo esperado, y la salida de Rogers deja un puesto libre en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino se equivoca si cree que habrá menos presión sobre sus hombros lejos de un club del llamado «big six», con la afición de Villa Park enormemente expectante después de que se asegurara una vez más la clasificación para la Champions League, un impulso para el nuevo fichaje. Garnacho también será sin duda consciente de la situación de Harvey Elliott, que se unió al Villa procedente del Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión muy asumible con obligación de compra condicional: simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery lo apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El entrenador ya tiene antecedentes, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord en la historia del club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Dusseldorf. Las negociaciones también parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal terminó igualando la tasación del extremo por parte de los campeones belgas. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero dará mucho margen a un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas buscará reinvertirla con inteligencia tras recuperar el título la temporada pasada frente al Union Saint-Gilloise. Nota: A

    Para el Arsenal: Los campeones de la Premier League necesitaban refuerzos en las bandas tras la marcha de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como recambio. El internacional griego firmó una gran temporada individual en 2025-26, con unos impresionantes 51 goles generados (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, ayudando a impulsar al Brujas hacia el título de liga y las eliminatorias de la Champions League. Hay, por supuesto, cierto riesgo asociado a este movimiento, aunque la cifra parezca una operación de buen valor en el mercado actual; Tzolis sufrió muchísimo en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y el Norwich estaba condenado al descenso, así que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal esperará que Tzolis haya sacado aprendizajes de esa experiencia, y el jugador cuenta con el físico y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero como mínimo debería ser una útil opción de rotación en un primer momento. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con ganas de reivindicarse tras su etapa fallida en el Norwich, animado por el hecho de haber relanzado su carrera en Bélgica después de sus cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El reto ahora es mantener el altísimo nivel que mostró en el Brujas en una liga mucho más exigente, pero todo apunta a que tiene la capacidad para triunfar. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, por lo que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya hecho realidad. Ahora empieza el trabajo duro en su intento por asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podía haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el año que viene a un activo bastante valioso. Obviamente, Adeyemi vale más de los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no hay que olvidar que ha tenido bastantes lesiones y que le ha faltado regularidad durante sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse un porcentaje de una futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Le hemos dado muchísima caña al Barça a lo largo de los años por su política de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerlo: esta operación podría resultar excelente. Adeyemi aún no ha estado a la altura de las expectativas como la próxima gran estrella de Alemania, pero solo tiene 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso en el momento perfecto. Adeyemi parecía una superestrella en ciernes cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de arrancar. La pasada temporada hubo, sin duda, señales de que quizá podría explotar por fin todo su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue siendo una evolución increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, dado el importe del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería hacerle la vida mucho más fácil a Adeyemi, que tiene la polivalencia y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo remodelada radicalmente este verano. En definitiva, da la sensación de que es el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a tener una plataforma mejor para hacer realidad, aunque sea con retraso, su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un brutal recordatorio de su lugar en el escalafón de la Premier League. Si Rogers se hubiera unido al Arsenal, recién coronado campeón, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que el Chelsea no tiene ninguna competición continental de la que esperar nada en absoluto. Y aun así, el vigente campeón de la Europa League fue totalmente incapaz de impedir que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, este es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Fichó a Rogers procedente del Middlesbrough hace solo dos años y medio por £8 millones iniciales. Ahora lo ha vendido por casi 15 veces esa cifra, lo que supone una cantidad descomunal que ayudará enormemente al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar la plantilla de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, los aficionados están profundamente frustrados en estos momentos, ya que sienten que esto es una prueba más de que los ricos propietarios de su club están lastrados por las reglas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que Rogers pusiera rumbo al norte de Londres este verano, y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha barrido al Arsenal para fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, y muchos esperan ahora que un miembro del ‘escuadrón bomba’ del Chelsea aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa enormemente inflada. Lo que parece más probable, sin embargo, es que se haya avanzado entre bastidores en la búsqueda de un nuevo destino para Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y un solo gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro ciertamente podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro de los acontecimientos sorprendente, al menos visto desde fuera. Se presumía que Rogers tenía el corazón puesto en un movimiento al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente marchado Leandro Trossard en el lado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso lo convenció, quien obviamente hizo un gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. Aun así, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil desempeñaron un papel aún más decisivo en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. Siendo justos, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en un estado constante de cambio, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos bastantes celebraciones ‘cold’ en los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero cuando está en forma es un futbolista fantástico, y es imposible exagerar su importancia en el plan de juego de Unai Emery la temporada pasada. El equipo del español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, ya que solo ganó uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Luego, una vez regresó al once titular, el Villa acabó la temporada de forma brillante, terminando cuarto en la Premier League y levantando la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta, además, que todavía le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es realmente muy duro de asumir, sobre todo porque Amadou Onana afronta un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ningún indicio de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de completarse. Por consiguiente, merece reconocimiento por haberse movido con tanta decisión y con tanta discreción. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, ya acumula mucho desgaste, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte del nerviosismo en Old Trafford tras el derrumbe de la operación por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United haya quedado fuera de mercado en las operaciones por sus principales objetivos para el centro del campo: Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que subrayó su clase en el Mundial. Así, aportará una profundidad de plantilla muy necesaria, experiencia, versatilidad y calidad al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la temporada pasada y, por este dinero, podría acabar siendo uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá hasta él mismo pensó que ya había dejado pasar. Desde hace tiempo se viene apuntando a Tielemans como futuro jugador de uno de los grandes de la Premier League pero, tras cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a suceder a estas alturas de su carrera para el excentrocampista del Leicester City, y no habría pasado nada. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está incuestionablemente a otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte este en un movimiento gigantesco para Tielemans, que sin duda saboreará la oportunidad de exhibir su maravilloso rango de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandiosos del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa al acordar la venta de uno de sus jóvenes jugadores con más proyección a un rival directo en la lucha por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con apariciones regulares durante toda la campaña 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando suplía a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el futbolista de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares) más 2 millones de libras en variables por un centrocampista que todavía no es titular fijo evidentemente era demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo de BlueCo en acción; el Chelsea está a punto de obtener un beneficio significativo con Santos, que fue fichado como un jugador joven y de gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor algo amargo, pero la importante cantidad de dinero ofrecida hace que probablemente fuera una operación demasiado buena como para dejarla pasar. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de talla mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos traspasos que resulta un poco desconcertante para todas las partes. Después de no poder fichar a sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, que acabaron en el Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido a Santos con prisas mientras trata de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando arranque su pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones en el United estaban "tranquilos" después de que la persecución de Fernandes no llegara a nada, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí ha pagado de más por alguien que no será un titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos más escalones por subir. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti tras una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja a los Blues en busca de "fútbol regular en el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más fiche el United, con otros jugadores que probablemente llegarán en medio de la remodelación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos en los despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United vaya a poder ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Sin embargo, sí puede ofrecer fútbol de Champions League, lo que implicará de manera inherente más minutos dado que el que pronto será su exequipo no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del propio jugador asegurarse de consolidarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, después de acabar con su sequía de títulos al dar la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club respaldado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain, apoyado por Catar. Sin embargo, el Liverpool le dio después al Newcastle un brutal recordatorio de su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarle a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera gastado bien aquella cifra, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En cambio, se malgastaron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe terminara 12º en la clasificación. Estaba claro que Anthony Gordon se iba a marchar mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de entre todos los equipos posibles, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, con el capitán Bruno Guimaraes también seguro de marcharse en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, se avecina aún más miseria, lo que significa que los seguidores ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que además probablemente vuelva a ser despilfarrada. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje impresionante. Apenas un día después de cerrar un histórico acuerdo de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Que esto sean señales de desesperación o muestras de ambición está abierto al debate. Tal vez sea simplemente una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué no iba a alcanzar Tonali una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin ninguna duda ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta aún mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar en la élite absoluta sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. Pero, por ahora, a los aficionados probablemente no les importará. Después de años de frustración por el enfoque prudente o tacaño en el mercado de fichajes supervisado por el antiguo presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club pasar por encima de sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se daba por hecho que, si Tonali dejaba el club que lo respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para irse a uno de los equipos más potentes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Evidentemente, nunca hubo ninguna posibilidad de que un club de la Serie A dispusiera del dinero suficiente para conceder el supuesto deseo de Tonali de volver a casa, y hasta la élite de Inglaterra se vio comprensiblemente frenada por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha terminado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus años de plenitud, lo cual es innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi se queda en el Tottenham más de dos temporadas, y ese es un gran "si", puede que este movimiento acabe saliéndole bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior operación lastraron la campaña 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos del panorama cuando está en su mejor nivel, por lo que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan un negocio bastante pobre para el Inter, que podría haber pedido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. Siendo justos, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy astuta del Real Madrid, que se está labrando una reputación de cazador de gangas mientras navega las estrictas normas financieras de LaLiga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el Real Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida del icono del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor de banda derecha que, probablemente, es más eficaz hacia adelante que en labores defensivas, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. A sus 30 años, tampoco es exactamente una alternativa a largo plazo, pero por un precio tan bajo es difícil discutir que no pueda ser una solución decente de transición durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento de este tipo, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que se incluyera esa cláusula de rescisión en su contrato. Ha sido un servidor leal del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, aportando 55 contribuciones de gol en 207 apariciones como carrilero derecho mientras ayudaba al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, además de alcanzar dos finales de la Liga de Campeones. Sin duda se ha ganado lo que podría ser su último gran movimiento, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si logra dejar a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informó, mantuviera conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Quedó claro en cuanto el West Ham descendió que harían falta algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de mucha clase que estaba atrayendo muchas miradas de admiración de clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su salida, por tanto, no sorprende en absoluto. Lo chocante, sin embargo, es que el West Ham haya conseguido exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la merecidamente denostada directiva del club merece un raro elogio. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a encontrarse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un futbolista de 21 años con muchísimo talento. Puede jugar en una variedad de roles y desde hace tiempo da la impresión de ser un jugador que brillaría en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi cree que es perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un innegable aire de desesperación en esta operación. El Tottenham, como hemos visto por su interés en fichar también a Sandro Tonali, está decidido a hacer todo lo necesario para renovar su mediocre centro del campo y, por ello, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de equipos como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otro motivo más para golpear a los propietarios del club. De hecho, solo para poner en contexto las cifras de la operación, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni cerca de ser tan bueno como su compatriota de 21 años, así que realmente necesita demostrar que podría llegar a serlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a primera vista. Fernandes fue vinculado con algunos de los nombres más grandes del fútbol: el United, el Liverpool y el PSG. En cambio, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca un movimiento más bien lateral. Sin embargo, los londinenses deberían ser mucho más fuertes la próxima temporada y Fernandes es, sin ninguna duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a un nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo seguirá realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es famosa por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once titular, y eso podría no haber ocurrido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se lo llevara. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se utilice bien en un club que ha sabido ganar títulos de forma constante en los Países Bajos a pesar de verse obligado continuamente a vender a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria de dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como declaró el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trataba de una operación en la que el Bayern llevaba trabajando desde hacía tiempo. No fue un movimiento reaccionario por un jugador cualquiera que se da a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba mucho tiempo convencido de que Saibari tenía la combinación adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para aportar de forma significativa a una delantera ya de por sí estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría estar yéndole mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio por sus dinámicas actuaciones en ataque con una selección de Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico fichaje "soñado" por "uno de los clubes más grandes del mundo", aunque abrirse paso en un once titular con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría convertirse en una auténtica pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari aún están por llegar, ahora mismo está en una nube y cree, comprensiblemente, que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene visos de ser otra operación muy inteligente para el Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio íntegro por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, ya que supuestamente el club decidió hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no vaya a quedarse en Bérgamo para dejar su huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron su interés, se distrajo y siempre parecía probable que retenerlo fuera una batalla cuesta arriba. Nota: A

    Para el Chelsea: Un interesante indicio de la influencia de Xabi Alonso como manager del Chelsea, y no como entrenador. Según las informaciones, el español dio luz verde a esta operación y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, colocándose en cabeza en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera al campeón del Scudetto, así que en ese sentido esto es sin duda un golpe de efecto. Palestra, un lateral versátil, rápido y poderoso, que fue nombrado mejor defensa de la Serie A de 2025-26, encaja, según se espera, en el sistema de Alonso tanto en una línea de tres como de cuatro y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, después de desembolsar hasta 55 millones de euros, queda la sensación de que el Chelsea ha pagado de más: es una suma enorme en términos de la Serie A, aparentemente muy por encima de la oferta del Inter, y con 21 años sigue estando verde, con solo una temporada decente en la élite a sus espaldas. Por tanto, esto supone cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea en lugar de un traspaso al Inter, cuya cantera integró de niño y al que se cree que apoyaba, pero el hecho de que la oferta contractual de los Blues, según las informaciones, rondara las 100.000 libras semanales, más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter, puede ayudar a explicarlo. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente aprovechó la oportunidad de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se unió al Liverpool el verano pasado, en una señal de que más jugadores están dispuestos a dejar la Serie A pronto en sus carreras. Bien podría haberle convencido la determinación de Alonso por llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar llamado a convertirse en una figura clave para el nuevo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Goncalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Premio gordo! Los campeones de Europa se estarán frotando las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma tan ridícula de dinero por un jugador suplente que no fue titular en ni un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Ramos, conviene recordarlo, estaba llamado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al reconvertir a Ousmane Dembele en un ‘falso nueve’, algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga estando a la sombra de un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará realmente su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante, sencillamente alucinante. Vamos a dejar una cosa clara desde el principio: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo tratando desesperadamente de averiguar qué ha pasado exactamente aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente un buen número de teorías de la conspiración, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Nadie sabe con certeza, sin embargo, por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord en el club por Ramos. De nuevo, para que quede claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería ofrecer todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece ni de lejos la misma garantía en términos goleadores. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno actor secundario pase a ser protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con el Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir su ataque de Portugal en torno a un delantero centro con auténtica proyección, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de poner realmente bajo presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el sentir general es que, aunque el PSG tenía una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Y, lo que es crucial, ahora tiene la oportunidad de cambiar esa narrativa. Ramos va a ser la referencia ofensiva de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión sobre él para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí se trata de una cifra alta, es absolutamente gigantesca para un equipo de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo, ha llegado el momento de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor vende al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. El acuerdo mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba dentro de solo 12 meses. Por lo tanto, estarán encantados de haber generado una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente, reinvertirán ese dinero en un sustituto de gran potencial, con el prometedor jugador del Spurs Luka Vuskovic en su radar de cara a una operación aparte tras su impresionante cesión en el Hamburgo. Tampoco andan escasos de opciones en el centro de la defensa, ya que cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, e Igor Julio regresará de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que se trata de un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero no se puede evitar la sensación de que el Tottenham ha sido llevado a pagar de más por el central después de que aparecieran esas informaciones que sugerían que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Uno pensaría que una operación a precio reducido por un jugador de su nivel debería haber costado de forma realista algo en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton tiene fama de ser un negociador durísimo y el Tottenham pudo sentir que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece tener prácticamente asegurada su salida este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el eje de la zaga Micky van de Ven podría seguir el mismo camino. Al menos, el Tottenham se lleva a un defensa contrastado en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee el carácter combativo y las capacidades de liderazgo que tanto le han faltado al equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, es un movimiento que tiene mucho sentido. Después de haber dejado aparentemente claro que no ampliaría su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante respecto al Brighton en el punto medio de su carrera y bien puede ver esto como un trampolín hacia cosas aún mayores tras haberse consolidado en la Premier League. Presumiblemente, ni Chelsea ni Liverpool concretaron el interés del que se informó, así que, si quiere ser un titular garantizado en un llamado club del ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecer ningún tipo de fútbol europeo. Tras haber trabajado antes con el temperamental técnico italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápidamente. En realidad, para el Tottenham solo se puede ir hacia arriba después de otra desastrosa campaña doméstica, y una pareja con Senesi parece muy fuerte sobre el papel, al menos, dando al equipo una base defensiva sólida mientras el conjunto del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de evitar la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junio: Victor Munoz (Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy saludable por un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a verse lastrado por una elevada cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo importante para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable después de una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con la selección española para el Mundial, y la cláusula de rescisión significaba que tenían las manos atadas en cuanto al importe del traspaso. Nota: B-

    Para el Liverpool: ¡El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más leña para la rivalidad de Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes! El Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha unido al Barcelona, pero, al detectar una oportunidad de mercado, el Liverpool se movió para arrebatarles la operación pese a que las conversaciones estaban ya en una fase avanzada y, según se informa, la propia oferta del club de Tyneside había sido aceptada. Así pues, el Liverpool ya verá esto como una especie de golpe de efecto, pero también estará encantado de fichar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede actuar por cualquiera de las dos bandas, así como por dentro, aportando una calidad y una profundidad muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en el frente de ataque del Liverpool. Un atacante directo y veloz que además trabaja duro en defensa, el jugador de 22 años parece encajar de forma ideal en el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador aparentemente empujando para que la operación se llevara a cabo. Eso sí, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha hacia convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que no será así. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto el Liverpool como el Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre los dos dependió del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. Aunque solo tiene 22 años, ya ha tenido un inicio de carrera bastante nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa cantera de La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de unirse a Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá que pelear para ganarse un puesto en el once, y puede que eso le exija mejorar su rendimiento global, con el Liverpool todavía supuestamente dispuesto a ir a por el cotizado mago de banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería seguir teniendo muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool realmente estaba entre la espada y la pared en lo que respecta al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera permitido que el contrato del defensa llegara a su fin en primer lugar. Si los Reds le hubieran atado a un nuevo acuerdo cuando estaba en el mejor momento de su carrera durante la campaña 2024-25 en la que conquistaron el título, entonces habrían podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés finalmente se marchó gratis después de una temporada individual desastrosa. Tal y como estaban las cosas, habría sido directamente extraño que el Liverpool accediera a las desorbitadas exigencias salariales de Konate, supuestamente de unas 250.000 £ por semana, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores de alto perfil, con unas duras negociaciones que se habían prolongado durante meses y meses sin llegar a nada, pese a que el jugador aseguró en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una pérdida masiva de tiempo para todo el mundo. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, entonces, el Real Madrid le dará al objetivo de larga data Konate el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese al hecho de que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo mal que estuvo el central durante toda la débil defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según las informaciones, Los Blancos habían decidido poner fin a su interés en el jugador ya en noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en sus días inspirados y, con 27 años, probablemente todavía no haya llegado a sus mejores años para jugadores en su posición. El Real está apostando esencialmente por que recupere su mejor nivel en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ha dejado atrás su mejor versión, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen sigue siendo muy joven. Konate difícilmente es una solución de primer nivel, sin embargo, y esto tiene pinta de ser un movimiento que podría torcerse muy rápidamente dado el intenso escrutinio que rodea a Los Blancos, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que se dispone a conseguir tanto su soñado traspaso al Real Madrid como el salario descomunal que ansía. Sin embargo, tendrá que asentarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el hervidero que es el Bernabéu habrá mucha menos paciencia con el tipo de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un fichaje a coste cero por el Madrid, y los problemas del inglés en su temporada de debut deberían servirle de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor nivel, entonces tiene la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el nuevo Real de Jose Mourinho. Sin embargo, está lejos de estar garantizado que sea capaz de hacerlo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, simple y llanamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxitos sostenidos del Manchester City. De hecho, el portugués era esencialmente el jugador perfecto para Pep Guardiola, por eso el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva del Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se venía gestando desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis, obviamente, no es lo ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad se echarán muchísimo de menos en el City. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. Los blancos no solo han conseguido gratis a un jugador de una calidad sobresaliente, sino que además se han adelantado a su eterno rival, el Barcelona, para hacerse con su fichaje. Después de meses de especulaciones, sobre algunas de las cuales incluso habló el propio Bernardo, el traslado al Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. Los mejores días de Silva están indudablemente ya atrás, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la temporada pasada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más importantes, su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Pero, quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real frustró el movimiento del Barça por el internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Como mínimo en los tres últimos veranos, si no más, Silva ha estado vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de La Liga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez no hubo forma de hacer cambiar de idea a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar para una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está pasando por un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverles a su sitio es un desafío que sin duda asumirá, y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en la cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Esto resulta un poco extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura clave en defensa para el club desde su llegada en 2022, tras un comienzo poco prometedor, así que verle salir dejando pérdidas es un tanto desconcertante. En su mejor versión, se puede decir que está entre los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea pagó claramente de más en primer lugar cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informa, había dejado ver entre bastidores su intención de marcharse y se había mostrado abiertamente crítico con la forma en que se está gestionando el club, probablemente estarán satisfechos con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares), al considerar que no era intocable. De hecho, podrían haber tenido dificultades para sacar más que eso en próximos mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también implica que una plantilla muy necesitada de experiencia se queda sin una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda llenar ese vacío, además del esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que, diga lo que diga Jose Mourinho, se hace, ya que el Real Madrid arranca su campaña de fichajes en esta primera fase del mercado con una incorporación sorprendente. El club gastó mucho en un lateral izquierdo el pasado verano para devolver a Alvaro Carreras al Bernabéu desde el Benfica, pero eso no le ha impedido desembolsar también por Cucurella, al que, según se informa, identificó como objetivo su nuevo (viejo) entrenador. Una cifra de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que en los últimos años ha afrontado el mercado de fichajes con un enfoque bastante austero, y exigirá un rendimiento inmediato de su inversión por parte de un jugador cuyo nivel ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el mejor momento de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a sacar realmente el Real Madrid de él? Al menos sí tiene los rasgos de un jugador «de Mourinho», por su energía y agresividad. El Madrid también se encuentra ahora con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que seguro que algo tendrá que moverse en el capítulo de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el gran beneficiado de este movimiento, Cucurella ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y se ha unido a uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería volver a España, tras haberse desencantado con la manera en que BlueCo estaba gestionando sus asuntos en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que acabara rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atletico Madrid. No sorprende, por tanto, que la operación se cerrara tan rápido, con Cucurella diciendo presumiblemente que sí de inmediato cuando el Real Madrid llamó a su puerta. Teniendo en cuenta que parecía ser una apuesta de Mourinho, también tiene muchas opciones de consolidarse como un jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, a la vista del elevado coste de la operación, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la notoriamente impaciente afición del Bernabéu se le eche encima, especialmente dadas sus conexiones con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp, incorporado por solo 8 millones de libras desde el Hull City allá por 2017 y que, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, sin embargo, que la edad ya había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, motivo por el que el Liverpool se movió pronto para reemplazarlo con la llegada de Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado de invierno si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, sin embargo, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada campaña 2025-26 para el Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson van a echarse mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la salida de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque una caída aún mayor del nivel la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó obviamente fichar a Robertson en enero, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltaran calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de fracturarse el tobillo, claro, pero los Spurs todavía tenían para elegir a Destiny Udogie y al polivalente Djed Spence, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar desde el Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario hecho un caos, y desde luego podría ayudar al nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 por 100 dentro de la plantilla. El hecho de que llegue finalmente gratis es un pequeño extra positivo, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había quedado relegado al papel de segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería jugar con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que aparentemente los Spurs estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega en buena forma a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, tenía opciones distintas al Tottenham, con la Juventus entre los clubes que, según se dijo, estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Por eso, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por los pelos el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. Sin embargo, Robertson puede que realmente vea ahora al Tottenham como una opción más atractiva de lo que era en enero, dado que De Zerbi es incuestionablemente capaz de mejorar significativamente a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya realmente a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un revelador cambio de enfoque. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir tardíamente que se uniera al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor rendirse de inmediato y dejarle marcharse en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la alteración provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. Así pues, el Newcastle se ha movido rápido para desprenderse de otro atacante descontento, y por una cantidad fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada con su club o su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el desafío ahora para el Newcastle es invertir bien el dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Champions League a posibles nuevos fichajes, y su patético 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir a Isak por la puerta de salida de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en posición de gastar mucho en jugadores desde hace ya algún tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas regulaciones financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería demostrar, desde luego, ser una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Cierto, Gordon podría hacer un buen Mundial, lo que haría que el precio se viera bajo una luz más favorable, mientras que también se ha señalado que el scouser marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de esos tantos llegaron contra el Qarabag y el Union Saint-Gilloise, y la mitad desde el punto de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de cifra goleadora que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque Gordon tiene más opciones de darle a Flick lo que quiere de un extremo, y cobrará un salario inferior al de Rashford, había opciones con mejor relación calidad-precio en otros lugares, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

    Para Gordon: Lo que están hechos los sueños. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, particularmente durante los últimos dos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que llevaba claramente tiempo persiguiendo. Él mismo admitió que se dejó seducir por los vínculos previos con el Liverpool, el club de su ciudad natal, al que también apoyaba de niño, mientras que en un principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern reculó comprensiblemente ante el precio exigido y ahí reside ahora el gran desafío al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante la atención del jugador de 25 años, pero seguirá estando bajo una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un actor secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece sobrar en el Camp Nou pese a haber firmado un total combinado de 28 goles y asistencias en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle