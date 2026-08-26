Ayyoub Bouaddi es el centrocampista defensivo con más proyección del mundo, pero el sustituto de Rodri no solucionará todos los problemas de Enzo Maresca en el Manchester City: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que pensaba que merecía, pero no es tan difícil entender por qué. El exjugador del Manchester City marcó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluidos 21 en todas las competiciones la temporada pasada, la mejor cifra de su carrera, mientras el equipo de Hansi Flick revalidaba con éxito el título de Liga, pero era considerado un comodín y desesperaba a los aficionados con su irregular definición. Por un lado, venderlo era arriesgado porque el Barça ya andaba corto de efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. El valor de Torres alcanzó su punto más alto tras su gol de la victoria en la final del Mundial 2026 con España, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era una cifra ligeramente inferior a los 55 millones de euros que el Barça invirtió en Torres cuando lo fichó del City, pero su contrato terminaba el próximo verano, y además habría tenido que pagar 8 millones de euros extra al club de la Premier League si le hubiera renovado por una cláusula específica del acuerdo. Quitarse de encima su elevado salario también ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres llegó a ser nunca. Nota: B+

Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en el grupo de los futbolistas individuales de élite, pero hacerse con un campeón del mundo versátil en el mejor momento de su carrera por una cantidad razonable sigue siendo una operación muy positiva para el PSG. Torres también encaja tácticamente muy bien con Luis Enrique, que dio al delantero su debut con la selección absoluta de España allá por 2020. La fluidez posicional ha sido una de las bases del éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de los más flexibles que hay, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. Además, tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabian Ruiz, lo que debería dar réditos inmediatos al bicampeón de Europa. Hay muchas opciones de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de la Liga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también lo convertirá en una buena opción en la Champions League. Torres no es un relevo hombre por hombre de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí puede ofrecerle al PSG más de lo que daba el delantero portugués, sobre todo en lo referente a sus inteligentes movimientos en el último tercio.Nota: A-

Para Torres: El héroe mundialista de España verá este movimiento como un paso adelante, y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones para renovar con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en apenas el segundo club que logra tres Champions consecutivas en la era moderna, mientras que el Barça no gana la competición desde 2015, cuando era precisamente el equipo que contaba con Luis Enrique. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será diferente de la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, está formado por Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en los costados, y Ousmane Dembele por el centro. Si Torres cree que por fin va a emerger como hombre principal en el Parque de los Príncipes después de haber vivido tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no va a engrandecer su legado, simplemente reforzará aún más su condición de jugador de rotación. Puede que Torres se dé cuenta rápidamente de que el césped no es más verde al otro lado, e incluso que acabe lamentando haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor colocado para competir con el PSG por la gloria europea sin él. Nota: B-

James Westwood