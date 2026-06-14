Australia sorprende al mundo al vencer a Turquía en el debut del Grupo D

Nestory Irankunda hizo historia al convertirse en el goleador más joven de Australia en un Mundial. Con solo 20 años y 125 días, el jugador del Watford superó el récord de Brett Holman (2010). En la primera parte controló un pase largo de Paul Okon-Engstler, se deshizo de la defensa turca y, con sangre fría, batió a Ugurcan Cakir.

Tras el partido, el joven reconoció: «Es irreal, un sueño hecho realidad. Ahora mismo tenemos la victoria. Hemos trabajado muy duro, hemos pensado en ello hasta el final. Es un momento emocionante», declaró Irankunda a ITV. «Es una sensación increíble. Hay que dar las gracias al cuerpo técnico, hay que dar las gracias a la nación. Todos creen en mí para hacerlo tan bien y hoy, marcar ese gol ha sido increíble. Es simplemente una sensación fantástica».



