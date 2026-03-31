Aunque uno no llegó a jugar —y otro ni siquiera fue convocado—, hay nada menos que dos ganadores ocultos del BVB en la selección alemana

A pesar de su bajón de forma, que ya dura varias semanas, en el Newcastle United, que atraviesa una crisis, es la primera opción de Nagelsmann en ataque, en caso de que este opte por un delantero centro clásico. En el once inicial contra Ghana, Woltemade causó una buena impresión sobre todo como pivote, aunque no logró marcar ningún gol. Su ventaja es que, en comparación con sus rivales, aporta un elemento diferente al ataque. Deniz Undav, por su parte, debe conformarse con el papel de suplente.

El jugador del Stuttgart sale de la concentración, en cierto modo, como ganador y perdedor a la vez. «Everbybody’s Darling» cumplió con el encargo del seleccionador nacional y brilló como «rematador» con su gol de la victoria ante su público local. Nagelsmann justificó su papel de comodín argumentando que las cualidades de Undav solo salían a relucir contra rivales cansados, y acertó al señalar que, de hecho, este marcó la mayor parte de sus 23 goles con el VfB (16) en la segunda parte.

Al mismo tiempo, Undav cuestionó públicamente las «conversaciones sobre roles» a las que Nagelsmann se refiere tan a menudo, al expresar ante los micrófonos de la ARD, tras el partido, su esperanza de tener más minutos de juego. ¿Se habrá hecho un favor con ello? Es dudoso. La frase no debió de sentar muy bien a Nagelsmann, quien ya había subrayado de antemano que solo quería llevar a jugadores que cumplieran su papel sin protestar. Undav admitió, eso sí, «aceptarlo». Sin embargo, en la rueda de prensa posterior, Nagelsmann reaccionó de forma visiblemente susceptible —y innecesariamente directa— cuando se le preguntó por sus declaraciones: «Se está presionando a sí mismo con sus declaraciones. En ese sentido, por mí está bien, siempre y cuando empiece a marcar menos goles. Si él mismo se siente cómodo con eso, puede hacerlo».

La verdad completa también incluye que Undav apenas participó en el juego hasta su gol. Por supuesto, eso no pasó desapercibido para Nagelsmann. «No me pareció buena su actuación hasta el gol», dijo, refiriéndose a los escasos toques de balón (13) del jugador del Stuttgart. Al mismo tiempo, reconoció: «Pero por eso es un delantero de primera, porque está ahí donde cae el balón».

Nagelsmann también se preguntó si Undav «marcaría así si hubiera estado 70 minutos deambulando por el campo» y volvió a insistir: «En verano también necesitaremos jugadores de recambio capaces de decidir un partido. Esa es su misión, su papel». ¿Pero se ha zanjado así el debate? Probablemente no por ahora, aunque Nagelsmann parece haber tenido ya suficiente. «Llevamos siete días con el tema de Deniz Undav».