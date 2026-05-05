En el minuto 58, el FC Bayern encajó el 2-5 en la ida contra el París Saint-Germain. El Parque de los Príncipes vibraba, los muniqueses parecían derrotados y los jugadores del PSG «se felicitaban como si ya lo tuvieran hecho», observó el director deportivo Max Eberl. Pero el Bayern, con un esfuerzo impresionante, remontó hasta el 4-5, por lo que todo está abierto para el partido de vuelta del miércoles.
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¡Aunque todo indica lo contrario! La que podría ser la «mayor ventaja» del FC Bayern en el partido de vuelta contra el PSG
Los muniqueses mostraron en París su gran resistencia y forma física. En los últimos minutos podrían haber marcado más. «El París parecía cansado, con calambres y ganando tiempo», dijo Joshua Kimmich. «Sentíamos que podíamos hacer algo más; el 5-5 estaba cerca».
Para Lothar Matthäus, el Bayern fue «físicamente muy superior»: corrió casi seis kilómetros más y mostró a un PSG al límite, con la lengua fuera.
Para Matthäus, la forma física y el frescor serán «la mayor ventaja» del Bayern en la vuelta. Parece lógico, pero también sensacionalista: los datos muestran que los parisinos han jugado menos que los muniqueses.
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Michael Díaz, Luis Olise y Harry Kane juegan casi siempre en el Bayern de Múnich
Los once probables titulares del Bayern el miércoles suman 34 153 minutos jugados, mientras que los del PSG, con el mismo número de partidos, apenas llegan a 29 463. Diez jugadores del Bayern superan los 2800 minutos esta temporada, frente a solo tres del París.
En ataque, los extremos Luis Díaz (3760) y Michael Olise (3716) lideran los minutos del Bayern, seguidos de Harry Kane (3690). Aun así, los tres delanteros no muestran signos de cansancio y siguen marcando sin parar. En cambio, el trío ofensivo parisino —Khvicha Kvaratskhelia (2576), Désiré Doué (2235) y Ousmane Dembélé (1913)— ha jugado mucho menos.
FC Bayern contra PSG: minutos jugados por los titulares previstos
FC Bayern París Saint-Germain Manuel Neuer (3060 minutos) Matvey Safonov (2100) Josip Stanisic (2861) Warren Zaire-Emery (4051) Dayot Upamecano (3031) Marquinhos (2294) Jonathan Tah (3515) Willian Pacho (3629) Konrad Laimer (3027) Nuno Mendes (2774) Joshua Kimmich (3713) Vitinha (3748) Aleksandar Pavlovic (2906) João Neves (2372) Jamal Musiala (874) Fabián Ruiz (1771) Michael Olise (3716) Desiré Doué (2235) Harry Kane (3690) Ousmane Dembélé (1913) Luis Díaz (3760) Khvicha Kvaratskhelia (2576)
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Luis Enrique tiene más opciones de rotación que Vincent Kompany
Dembélé y Doue se perdieron parte del partido por lesión. Aun así, Luis Enrique dosificó más a sus titulares que Kompany, quien además contaba con una plantilla algo más amplia.
Además de Serge Gnabry, los suplentes Lennart Karl, Tom Bischof y Raphael Guerreiro también se perdieron los últimos partidos, por lo que Kompany agotó sus opciones, sobre todo en ataque. El sábado ante el 1. FC Heidenheim, Nicolas Jackson fue el único recambio disponible en ataque. Así, Konrad Laimer y Aleksandar Pavlovic actuaron como extremos suplentes, con poco éxito. Tras un doble cambio en el descanso que incluyó a Olise, Díaz y Kane, el Bayern igualó 3-3. Es el segundo empate seguido tras el 4-3 ante el Mainz 05 y la ida contra el PSG. Para el miércoles se espera el regreso de Bischof y Karl.
En París, el técnico del PSG, Luis Enrique, que en Múnich no podrá contar con el lesionado Achraf Hakimi, rotó con facilidad en el 2-2 contra el FC Lorient. La diferencia más clara se vio en los extremos: ante el Lorient alineó a dos especialistas de gran talento, Bradley Barcola e Ibrahim Mbaye. Además, entre los duelos de élite contra el Chelsea en octavos y el Liverpool en cuartos, Enrique ni siquiera tuvo que plantearse este tipo de rotaciones: la federación aplazó sin más los respectivos partidos de Liga.
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Marquinhos solo ha jugado en uno de los últimos diez partidos de la Ligue 1
Resulta interesante analizar los once jugadores de cada equipo con más minutos en sus ligas. En el Bayern, ocho de ellos jugaron en París; podrían ser nueve en la vuelta si Laimer regresa al once. En el PSG, solo cinco de los once con más minutos en la Ligue 1 fueron titulares en la ida.
El segundo con más minutos en Ligue 1, el central ucraniano Ilya Zabarnyi, aún no ha jugado ni un minuto en la Champions 2026, mientras que el capitán Marquinhos solo ha disputado uno de los últimos diez partidos ligueros.
En la Champions, los titulares del París, liderados por Marquinhos, juegan casi todos los minutos. Willian Pacho (el único que no se ha perdido ni un segundo), Vitinha, Warren Zaire-Emery y Nuno Mendes son los cuatro con más minutos en la competición. El primer jugador del Múnich es Aleksandar Pavlovic, en el puesto 17.
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El espectáculo de París no impresionó demasiado al entrenador del Arsenal, Mikel Arteta.
El ganador del duelo entre el Bayern Múnich y el PSG se medirá en la final al Arsenal o al Atlético de Madrid. Como era de esperar, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, elogió el espectacular partido de ida en París, pero añadió que eso fue posible porque, afortunadamente para ellos, ni el Bayern ni el PSG juegan en Inglaterra y no sufren sus exigencias.
«Si miro los minutos jugados y el frescor de estos jugadores, no me sorprende», afirmó. «La diferencia entre las ligas y la forma de jugar allí es como el día y la noche. Estamos comparando dos mundos completamente diferentes».
En Inglaterra existe la Copa de la Liga, la Premier tiene dos equipos más que la Bundesliga y la Ligue 1, y el Arsenal ha jugado siete partidos más que Bayern y PSG esta temporada. Aun así, comparado con los bávaros, no hay mundos tan distintos en la carga de trabajo.
Es cierto que cinco jugadores del Arsenal superan en minutos al incansable Díaz, del Bayern, pero a partir de ahí la diferencia se iguala. Stanisic, el décimo jugador con más minutos en el Bayern (2861), ha jugado claramente más que el décimo del Arsenal, Leandro Trossard (2577). Además, Díaz, Kane y Olise jugaron más minutos que Viktor Gyökeres, el atacante con más tiempo de juego en el Arsenal.