Aunque puede ficharse gratis, el Real Madrid habría descartado a un icono del centro del campo

El fichaje de un centrocampista defensivo es prioridad para el Real Madrid este verano; buscan un “seis”, no un creativo como Silva. Rodri, su compañero en el City, es el favorito, pero su traspaso sería costoso, ya que aún le resta un año de contrato.

Mientras tanto, el futuro de Silva aún es una incógnita: la Juventus sigue interesada y se menciona un romántico regreso al Benfica.

Llegó al City en 2017 procedente del Mónaco por 50 millones de euros y ha sido clave en la era dorada del club, con la Champions de 2023 y seis ligas inglesas. Esta temporada, el capitán ha jugado 47 partidos, con tres goles y cinco asistencias.

El centrocampista desea marcharse con dos títulos más: ya ganó la EFL Cup en marzo y ahora lucha por la Premier. Tras el 1-0 al Newcastle, el Arsenal recuperó el liderato, un punto por encima con un partido más. En la FA Cup, el equipo de Pep Guardiola se clasificó para la final tras ganar 2-1 al Southampton.