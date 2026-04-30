«Aunque las estadísticas no fueran tan buenas»: Gregor Kobel recomienda al BVB un fichaje estrella que ha generado polémica

El Dortmund sigue al extremo de 26 años: su contrato con los Red Devils vence este verano y, de momento, podría ficharse gratis. Esta temporada está cedido en el Aston Villa.

«Cuando volvió con nosotros, su presencia nos vino muy bien, aunque las estadísticas quizá no fueran tan buenas como en su primera etapa», afirmó el portero del BVB, Gregor Kobel, en un acto organizado por el Ruhr Nachrichten. «Estaría encantado si volviera con nosotros con esa actitud», añadió.

No obstante, su posible regreso genera debate, pues iría en contra de la estrategia de fichajes más creativa que muchos aficionados reclaman.