«Todos sabemos que Jadon Sancho es un buen jugador con gran potencial que dejó una huella imborrable en Dortmund gracias a sus habilidades técnicas y creatividad», declaró Book a Sky. Tras brillar con los amarillos y negros, fichó por el Manchester United en 2021 por 85 millones de euros y, en la segunda vuelta de la temporada 2023/24, regresó cedido al BVB.
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«Aunque las estadísticas no fueran tan buenas»: Gregor Kobel recomienda al BVB un fichaje estrella que ha generado polémica
El Dortmund sigue al extremo de 26 años: su contrato con los Red Devils vence este verano y, de momento, podría ficharse gratis. Esta temporada está cedido en el Aston Villa.
«Cuando volvió con nosotros, su presencia nos vino muy bien, aunque las estadísticas quizá no fueran tan buenas como en su primera etapa», afirmó el portero del BVB, Gregor Kobel, en un acto organizado por el Ruhr Nachrichten. «Estaría encantado si volviera con nosotros con esa actitud», añadió.
No obstante, su posible regreso genera debate, pues iría en contra de la estrategia de fichajes más creativa que muchos aficionados reclaman.
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El Manchester United podría frustrar los planes del BVB
El BVB ha contactado con Sancho, pero su regreso implicaría reducir su salario de 15 millones de euros.
Sin embargo, según Sport Bild, el Manchester United podría frustrar los planes del BVB: una cláusula secreta le permite prorrogar un año más el contrato de Sancho y evitar su salida gratis. Todavía no se sabe si la usará. Además, Aston Villa querría retenerlo pese a su discreto rendimiento esta temporada.
Las estadísticas de Jadon Sancho en la temporada 25/26:
Partidos: 34 Minutos jugados: 1562 Goles: 1 Asistencias: 3