Hasta mediados de mayo no se sabía si Lewandowski dejaría el Barça al terminar su contrato en junio o si renovaría. El club le ofreció una prórroga con reducción salarial, que el delantero de 37 años rechazó tras reflexionar.

Ahora tiene dos opciones: un contrato muy lucrativo en Estados Unidos o Arabia Saudí, o seguir en la élite europea. Desde hace meses se habla de la Juventus y el AC Milan, pero ambos quedaron fuera de la Liga de Campeones. Si el polaco prioriza jugar la máxima competición europea, esas alternativas quedarían descartadas.

El Porto, campeón luso y con plaza en la próxima Champions, también sigue al polaco. Y el United, tercero en la última Premier, vuelve a la máxima competición y ya sonó para Lewandowski. En 2024 confirmó en el canal de YouTube de Ferdinand que ya tenía un acuerdo con los ingleses en 2012, pero el Borussia Dortmund vetó la operación y, dos años después, fichó por el Bayern Múnich.