Según Sky, Amiri quiere dejar el Mainz este verano pese a tener contrato hasta 2028. Busca un nuevo reto que le ofrezca un último gran contrato. Desde el verano pasado lo representa Pini Zahavi, que ya explora opciones para él. Una opción es el Galatasaray de Estambul, aunque también valoraría fichar por un club de Arabia Saudí.
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Aunque el entrenador no está convencido, el Galatasaray quiere a un internacional alemán
Tras las grandes inversiones del año pasado, el Galatasaray planea una nueva ofensiva de fichajes este verano. Amiri tiene apoyos en el club, pero el entrenador Okan Buruk aún no está convencido y preferiría otros delanteros.
Antes de esta temporada batió el récord turco al pagar 75 millones por Victor Osimhen (SSC Nápoles) y fichó gratis a Leroy Sané (Bayern Múnich) e Ilkay Gündogan (Manchester City). También ficharon a Wilfried Singo (31 M€, Mónaco) y Ugurcan Cakir (27,5 M€, Trabzonspor).
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Nadiem Amiri aún tiene esperanzas de participar en el Mundial
Amiri llegó al Mainz procedente del Leverkusen en enero de 2024 por solo un millón de euros. Según transfermarkt.de, su valor de mercado ha subido a 17 millones gracias a sus excelentes actuaciones.
Ha jugado nueve partidos internacionales con Alemania y, tras una larga pausa, el seleccionador Julian Nagelsmann lo volvió a convocar en 2025. «El Mundial es lo más importante para mí, jugar allí con Alemania. Ahora tengo 29 años y probablemente sea mi última oportunidad», declaró en RTV/ntv sobre su esperanza de conseguir una plaza para el torneo de este verano.
La temporada 2025/26 de Nadiem Amiri en el Mainz 05:
Partidos: 33 Minutos jugados: 2678 Goles: 16 Asistencias: 4