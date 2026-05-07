¡Aún queda al menos una oportunidad! Vincent Kompany y Max Eberl tienen ahora tareas claras en el FC Bayern

En conjunto, el FC Bayern no ha fracasado por falta de goles, sino por encajar demasiados. Por falta de equilibrio. Es un honor para el entrenador Vincent Kompany (y una alegría para el aficionado neutral) que se mantenga fiel a su arriesgada filosofía de juego, con una línea de cuatro muy adelantada y una defensa orientada al hombre. Debería seguir haciéndolo (y lo hará). Sin embargo, para alcanzar el gran triunfo son inevitables algunos ajustes que minimicen el riesgo.

Por muchos goles que marquen Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz, una defensa tan permeable acabará pasando factura.

En la Bundesliga recibió tres tantos tanto ante el Mainz 05 como frente al Heidenheim. En la Champions, el curso pasado cayó en cuartos contra el Inter tras encajar cuatro goles; esta vez superó esa marca frente al Madrid, pero los seis recibidos del PSG fueron decisivos. Por cierto, el otro finalista, el Arsenal, solo ha encajado seis goles en toda la temporada de la Liga de Campeones hasta la fecha.