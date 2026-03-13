«¡Aún no hemos terminado!» - Thomas Müller quiere inspirar al Vancouver Whitecaps para lograr una remontada sensacional tras la dura derrota en los octavos de final de la Champions Cup

A pesar de ir perdiendo por tres goles, el ganador de la Copa del Mundo, de 36 años, se apresuró a levantar el ánimo de sus compañeros tras la derrota. En declaraciones a OneSoccer, Müller reveló que el partido estaba lejos de haber terminado.

«Aún no hemos terminado», insistió el veterano alemán. «Un marcador de 3-0 es un resultado muy difícil, pero no imposible. Esa es nuestra actitud de cara al partido de vuelta. Solo es el descanso de la eliminatoria y la semana que viene intentaremos remontar».