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¡Aún no hay nada decidido! Pep Guardiola le dice al Manchester City que debe ganar TODOS los partidos o el Arsenal se proclamará campeón de la Premier League
El City asciende a lo más alto
El City recuperó el liderato de la Premier League el miércoles al ganar 1-0 al Burnley en Turf Moor. Erling Haaland, autor del único gol a los cinco minutos, mantiene su racha de 11 partidos sin perder. La victoria condenó al Burnley a la Championship y situó al City por encima del Arsenal gracias a la diferencia de goles, tras remontar nueve puntos en quince días.
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Guardiola exige la perfección absoluta
Aunque el City lidera por primera vez desde la jornada inicial, Guardiola admite que el calendario extenuante reduce el margen de error a cero.
Tras la dura victoria en Turf Moor y pensando en las últimas semanas de la temporada, reconoció: «Ahora tenemos la FA Cup y luego cinco partidos. Solo podemos ganar el título si ganamos todos. El partido del domingo [contra el Arsenal] fue muy exigente. No es fácil jugar tres días después, pero en la Premier League hay que adaptarse. Estamos acostumbrados a hacerlo. Competimos muy bien, hicimos un partido realmente bueno, pero es una pena las ocasiones que tuvimos».
Empate en lo más alto
La lucha por el título es histórica: City y Arsenal suman 70 puntos y una diferencia de +37. El City lidera por sus 66 goles, tres más que el equipo de Mikel Arteta, así que cada ataque puede ser clave. Además, el City nunca ha fallado cuando lideraba la tabla tras la jornada 33.
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Continúa la acusación por triple delito
El City aparcará momentáneamente la liga para centrarse en la semifinal de la FA Cup del sábado ante el Southampton. Este parón liga permite al Arsenal recuperar el liderato si vence al Newcastle ese mismo día. Con el City bajo presión en dos frentes, el equipo de Guardiola debe mostrar su fortaleza para mantener vivo el sueño del triplete nacional.