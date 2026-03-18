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«Aún no ha tomado una decisión»: Mauricio Pochettino admite que Noahkai Banks, con doble nacionalidad, sigue sopesando su futuro internacional entre la selección de Estados Unidos y la de Alemania
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Ha colaborado anteriormente con la selección masculina de fútbol de Estados Unidos
Banks ha representado en repetidas ocasiones a Estados Unidos en diversas categorías juveniles, jugando con la selección en tres grupos de edad distintos. Cuando Pochettino lo convocó para una concentración en septiembre, se daba por hecho que seguiría jugando con la selección absoluta. Sin embargo, una lesión le impidió participar.
«Lo convocamos en septiembre y fue un poco de mala suerte, porque queríamos darle la oportunidad de jugar, pero se lesionó. No obstante, fue una gran oportunidad para verlo, hablar con él y conocernos», declaró Pochettino en la rueda de prensa de convocatorias para la concentración de marzo.
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Una buena racha cambia las cosas
Sin embargo, desde que se ha consolidado como titular en el Augsburgo, han aumentado los rumores de que este prometedor jugador de 19 años podría optar por la selección alemana.
A pesar de haber representado a Estados Unidos en las categorías inferiores, Banks ha pasado sus años de formación en Europa y sigue siendo elegible para ambas selecciones.
Su decisión de rechazar esta última convocatoria no hace más que aumentar la incertidumbre en torno a su futuro internacional.
«Aún no ha tomado una decisión. Lo está pensando mucho. Se encuentra en una situación que no le resulta fácil», dijo Pochettino. «Estamos muy pendientes de él, porque lo seguimos... Por el momento, ha dejado muy claro que no está disponible para ser convocado porque no ha tomado la decisión».
Pochettino muestra su apoyo
Pochettino ha destacado que seguirá apoyando a Banks y colaborando con él mientras este decide su futuro internacional.
«[El segundo entrenador] Jesús Pérez estuvo hablando con él en Augsburgo», dijo Pochettino. «Yo también hablé con él. Hablamos por FaceTime y por Zoom. Tenemos muy buena relación y le tengo mucho aprecio... Espero por el bien de EE. UU. que la decisión sea a nuestro favor, porque creo que no se trata solo del presente, sino también del futuro. Queremos apoyarle, toda la federación. No se trata de convencerle, pero nosotros, la federación, nos preocupamos mucho por él».
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Aún estás a tiempo de llamar
Banks admitió que la Federación Alemana de Fútbol se había puesto en contacto con él. Una participación en un partido oficial de la selección absoluta vincularía a Banks a Estados Unidos, pero, por ahora, sigue siendo libre de elegir.
Alemania tiene partidos contra Suiza y Ghana este mes, antes de centrar su atención en dos amistosos previos al Mundial a finales de mayo y principios de junio. Se enfrentará a Estados Unidos el 6 de junio.
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