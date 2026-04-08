Durante años, en el FC Bayern de Múnich hubo opiniones encontradas sobre las fluctuaciones en el rendimiento de Serge Gnabry. Aunque fue clave en la racha victoriosa de 2020, en las cinco temporadas siguientes no cumplió las expectativas y, desde 2023, se le consideró constantemente un candidato a la venta.
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¡Aún muy lejos del 100 %! Una novedad en el FC Bayern de Múnich complica la gestión de Jamal Musiala
A Gnabry siempre se le critica por falta de regularidad. Tras dos o tres buenas semanas, era previsible un bajón o una lesión. Además, su físico le fallaba con frecuencia; sus casi ocho años en Múnich estuvieron marcados por altibajos en materia de salud. Así, el verano pasado volvieron a surgir rumores sobre una posible salida.
Él se aferró a su contrato y quiso quedarse, decisión que muchos vieron con escepticismo pero que ahora parece un acierto. La situación dio un giro de 180 grados: hoy es uno de los grandes triunfadores de la temporada.
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¡Más que casualidad! Serge Gnabry se reinventó.
Varios factores resultaron decisivos. Gnabry se benefició de los fichajes arriesgados del verano y, en cierto modo, recibió la titularidad como un regalo al inicio de la temporada. Tras las salidas de Leroy Sané, Kingsley Coman y Thomas Müller, y la grave lesión de Jamal Musiala en el Mundial de Clubes, solo llegó un nuevo atacante: Luis Díaz. Además, el joven Lennart Karl se ganó la confianza como suplente de Michael Olise en la banda derecha.
Gnabry ocupó el puesto de “10” y respondió con creces: marcó o asistió en los primeros cinco partidos, algo que algunos consideraron un golpe de suerte, pero él siguió sumando. El jugador de 30 años mantuvo su nivel, reafirmó sus ambiciones de titular y, en febrero, firmó un nuevo contrato de dos años con una remuneración ligeramente menor, mientras que a Leon Goretzka no se le ofreció prórroga.
«Serge Gnabry ha crecido con el Bayern y es un pilar del equipo, dentro y fuera del campo», destacó el director deportivo Max Eberl. Además, apenas se ha perdido cuatro partidos esta temporada; otras cuatro veces no jugó por gestión de carga. En los cinco años anteriores, sumó 20 lesiones que le obligaron a perderse 65 encuentros con club y selección.
Fuera del campo, su nueva cinta blanca en el pelo reemplazó a los atuendos extravagantes. Bajo la dirección de Vincent Kompany, Gnabry se reinventó. En su primera temporada, el belga lo usó sobre todo como extremo; solo en la recta final, cuando el título ya era matemático, jugó en el centro. También en la eliminación contra el Inter en cuartos de la Champions actuó en la banda.
Serge Gnabry, por fin regular: «Menos mal que le hemos renovado el contrato»
Unos meses después, se concluye que Gnabry ha dominado su nuevo papel como “radical libre” detrás de Harry Kane. De hecho, parece hecho a su medida. «Serge es una locura, excepcional. Por suerte, le hemos renovado el contrato», dijo Joshua Kimmich tras su doblete contra el Unión Berlín, justo antes del parón internacional. Kompany añadió: «Es tan bueno como nuestros otros delanteros. Siempre me gusta hablar bien de Serge».
Gnabry acecha la línea defensiva rival y busca espacios detrás, mientras Kane se retira para organizar el juego o rematar. A veces Gnabry también emerge con fuerza desde la segunda línea. El Real Madrid sufrió esa conexión en la victoria muniquesa por 2-1.
El 1-0 nació de una pared entre Kane, en el espacio intermedio, y Gnabry, quien cedió a Díaz en el momento justo. El 2-0 fue un disparo raso del inglés, mientras Gnabry, con su diagonal, distrajo a la zaga merengue. Con Olise, el cuarteto ofensivo es hoy insuperable en Europa.
Esta dinámica complica aún más a Musiala la titularidad en los duelos clave, más aún con Karl, regular y ambicioso, por delante en la rotación. Su ingreso por Gnabry en el 69’ en el Bernabéu fue casi una revelación.
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FC Bayern: Jamal Musiala aún está lejos de estar al 100 %
El partido pasó casi desapercibido para el jugador de 23 años. Desperdició dos contraataques y solo tocó el balón diez veces; uno de esos toques mostró que Musiala aún está lejos de su mejor nivel. Desde una posición inmejorable, pudo marcar el 3-1 que habría sido decisivo poco antes del final y, así, haber sido el héroe del éxito bávaro, como se comentó después. «Al final del día tuvimos algunas ocasiones que deberíamos haber aprovechado», dijo Gnaby y subrayó: «Quizá podríamos haberlo jugado un poco mejor al final, entonces los habríamos rematado».
No obstante, no fue solo esa ocasión de Musiala lo que impidió al Bayern alcanzar su valor xG de 2,92 y sentenciar el partido. Por ahora, el joven no cuenta con los argumentos para estar en el campo en los momentos decisivos.
Esa inseguridad es normal tras semanas de contratiempos, como reconoció Eberl antes de viajar a Madrid: «No es una lesión que se rehabilite de pasada; influyen el físico, el alma y la psique». Eberl recordó los contratiempos desde su regreso en enero, el último tras el duelo contra el Atalanta: «Tiene adherencias en el tobillo; quedan secuelas de la operación».
Por eso se entiende que se le busque dar todas las oportunidades para recuperar su nivel. «Ha pasado por un momento difícil y necesita confianza», afirmó Lothar Matthäus el martes en Sky Austria. «Sin ritmo de juego, aún no puede estar en esta forma». Al mismo tiempo, el jugador con más partidos internacionales de la historia admitió: «Para Musiala, esta vuelta al campo llegó demasiado pronto en términos de juego, pero quizá necesite estos partidos para sentirse de nuevo importante y ganarse la confianza del entrenador».
Impresionante promedio de Serge Gnabry: Jamal Musiala queda como aspirante.
Musiala necesita esa confianza, sobre todo de cara al Mundial. Se perdió la concentración de marzo por molestias en el tobillo, así que la delantera de Julian Nagelsmann ya está definida: Kai Havertz y Florian Wirtz son titulares fijos. Nick Woltemade y Leroy Sané han sido titulares una vez cada uno, mientras que Gnabry partió dos veces desde el inicio como jugador libre detrás del punta.
Eso obligó a Wirtz, pese a su gran momento, a desplazarse a la banda izquierda. «Serge está en racha. Está en forma y se beneficia de las lesiones, pues no tenemos muchos jugadores para esa posición. Así puede jugar con libertad y buenas sensaciones», dijo el seleccionador en octubre.
Nada ha cambiado: Gnabry volvió a aportar un gol y una asistencia ante Suiza, sus participaciones en gol número cinco y seis desde el inicio de la fase de clasificación para el Mundial en septiembre pasado. Su condición de titular indiscutible se refleja en otra estadística interesante.
Solo los delanteros centro superan su ratio de minutos por gol. Esta temporada suma 27 dianas o asistencias en 44 partidos, casi una cada 90 minutos, y casi siempre entrando desde el banquillo.
Solo Karl, con un gol cada 109 minutos, se le acerca en esa lista. Todo ello complica el panorama para Musiala y obliga a Kompany y Nagelsmann a buscarle un rol de suplente. Aun así, el joven se conformará con jugar sin dolor.
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Serge Gnabry: estadísticas con el Bayern de Múnich y la selección alemana esta temporada
Estadísticas FC Bayern de Múnich Selección alemana Partidos 36 8 Goles 10 4 Asistencias 11 2 Minutos jugados 1.980 573