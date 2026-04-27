Said El Mala no fichará por el Brighton & Hove Albion este verano, como se había rumoreado. Según el Kölner Stadt-Anzeiger, el club de la Premier League, dirigido por Fabian Hürzeler, ha abandonado las negociaciones por este talento de 19 años del 1. FC Köln.
Traducido por
¿Aún hay una oportunidad para el FC Bayern? Sorprendente giro en la negociación por el fichaje de Said El Mala
Ya se había anunciado un acuerdo verbal entre El Mala, su hermano Malek, sus padres y el Brighton sobre un traspaso veraniego. Sin embargo, el sexto clasificado de la Premier no aceptó las condiciones económicas del Effzeh.
Una última oferta de 35 millones de euros no bastó, por lo que el traspaso se ha frustrado. Según la prensa regional, el club alemán pide 50 millones, lo que haría de El Mala el fichaje más caro de su historia. Hasta ahora, el récord lo tiene Anthony Modeste, que en 2018 dejó 29 millones con su traspaso al TJ Tianhai.
Sin embargo, Chelsea y Newcastle siguen interesados, y el Bayern de Múnich permanece atento.
- Getty Images
El FC Bayern busca un rival para Luis Díaz
El Bayern busca un extremo izquierdo que compita con Luis Díaz. Por eso suena con fuerza Anthony Gordon, del Newcastle United. El inglés valoraría fichar por el club muniqués y ya habría contactos entre sus agentes y la directiva bávara.
Su llegada no solo competiría con Díaz, sino que también aliviaría la carga de Harry Kane en el ataque y podría actuar detrás del punta. Sin embargo, el fichaje de El Mala costaría mucho menos.
Los Magpies piden al menos 80 millones por Gordon, cuyo contrato vence en 2030, cantidad que el campeón no quiere pagar. Según Sky, el FCB también ve altas las exigencias del Colonia por El Mala y busca alternativas.
- Getty Images Sport
Al parecer, Colonia quiere contar con los servicios de una prestigiosa agencia de consultoría
Según el Stadt-Anzeiger, tras el rechazo de Brighton, El Mala se reunió con la directiva del Colonia para analizar la situación. El club ofrecería a la familia, que ahora se representa a sí misma, los servicios del agente Thies Bliemeister, de CAA Stellar.
Entre sus representados figuran Fermín López, Omar Marmoush, Eduardo Camavinga y Jack Grealish, por lo que los traspasos de envergadura, como el posible fichaje de El Mala este verano, son habituales para CAA Stellar.
Said El Mala: datos de rendimiento y estadísticas
Club Partidos Goles Asistencias 1. FC Colonia 33 11 5 FC Viktoria Colonia 45 14 6 FC Viktoria Colonia 19 11 6