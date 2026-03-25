Gianluca Atzori ha hablado en el «DoppioPasso podcast», donde ha contado algunas anécdotas relacionadas con su carrera y con sus antiguos compañeros de equipo. El entrenador también ha mencionado al actual técnico del Milan, Max Allegri, con quien fue compañero de equipo en el Perugia cuando lograron ascender de la Serie B a la Serie A con Galeone al mando. El exdefensa vistió las camisetas, entre otros, del Torino, Reggina, Empoli y Palermo, y ha entrenado a varios equipos, siendo el último de ellos el Scafatese en la Serie D durante la temporada 2024/2025. Esto es lo que contó.
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Atzori: «Allegri me llevó al casino y me hizo ganar 10 millones en dos apuestas. Se emocionó como un niño»
«Fuimos a jugar a Venecia y Allegri nos dijo que, si ganábamos, iríamos al casino, por lo que nos pidió que nos lleváramos también el traje. Nos lo dijo a mí y a Giunti. Apostamos 500 000 liras cada uno y se las dimos a Allegri; a él le gustaba el casino, sabía cómo manejarse allí. En dos jugadas ganamos 10 millones, pero luego me enfadé cuando vi que le daba 2 al crupier».
«Yo nunca había entrado en un casino. Había una mesa con un crupier que hacía girar la bolita y Allegri hizo su apuesta. La bolita cayó en ese número y recuerdo que Max se emocionó como un niño de dos años y ganamos 36 veces la apuesta».
Tras la primera ganancia, Allegri dobló la apuesta. «Vuelve a jugar y dobla la apuesta. Pasamos de 3,6 millones a 7 millones, ganamos 10 millones en dos jugadas y él le dio 2 millones de propina al crupier. Cuando lo vi, lo agarré por el pecho y le dije: “Oye, aquí también está mi dinero, 2 millones, ¿estás loco?”. Pero no me había dado cuenta de que, si le das una buena propina al crupier, él, de una forma u otra, intentaba hacer caer la bolita donde estaban tus números porque sabía que se llevaría una buena propina. Al final ganamos un buen montón de dinero».