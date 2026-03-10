Atlético Madrid-Tottenham, ¿quién es Antonin Kinsky, el portero del Tottenham sustituido por Tudor tras un cuarto de hora?

El Tottenham lo fichó en enero de 2025 procedente del Slavia de Praga por casi 15 millones de euros. Llegó como suplente de Vicario, firmó hasta 2031 y se ganó un hueco jugando algunos partidos aquí y allá. Su debut no fue nada mal: pocos días después de su llegada a Inglaterra, debutó en la Copa de la Liga contra el Liverpool, cerrando el partido con una portería a cero (1-0 final); encontró continuidad desde mediados de enero hasta principios de febrero, con Vicario fuera por una operación en el tobillo, pero cuando el portero italiano volvió a estar disponible, recuperó su puesto de titular. El pasado mes de enero, el West Ham se interesó por él, pero el Tottenham decidió quedarse con él, a pesar de esta desafortunada noche, ya que lo considera una promesa en la que trabajar para el futuro.