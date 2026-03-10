Tres goles encajados en un cuarto de hora y fuera entre lágrimas. Fue una noche para olvidar para Antonin Kinsky, el portero del Tottenham que Tudor había alineado por sorpresa en lugar de Vicario en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid: el jugador cometió dos errores graves que dieron lugar al segundo y tercer gol de los Colchoneros, por lo que el entrenador de los Spurs decidió sustituirlo en el minuto 17 por el que, en teoría, es el titular. Un partido de pesadilla para el portero checo, que esta temporada había jugado otros dos partidos.
Atlético Madrid-Tottenham, ¿quién es Antonin Kinsky, el portero del Tottenham sustituido por Tudor tras un cuarto de hora?
EL ÚLTIMO PARTIDO HACE CINCO MESES
El último partido que jugó Antonin Kinsky con el Tottenham fue en octubre pasado, cuando los Spurs cayeron por 0-2 ante el Newcastle en la Copa de la Liga; y antes, en la ronda anterior de la misma competición: sin encajar goles y con un resultado final de 3-0 contra el Doncaster, club de la tercera división inglesa. Los que le dieron dolores de cabeza en la Liga de Campeones fueron Marcos Llorente, Antoine Griezmann, que marcó tras un mal despeje del portero del Tottenham, y Julián Álvarez, que aprovechó un resbalón de Kinsky para cerrar así su mala actuación.
EL DEBUT CON EL LIVERPOOL Y OTROS PARTIDOS
El Tottenham lo fichó en enero de 2025 procedente del Slavia de Praga por casi 15 millones de euros. Llegó como suplente de Vicario, firmó hasta 2031 y se ganó un hueco jugando algunos partidos aquí y allá. Su debut no fue nada mal: pocos días después de su llegada a Inglaterra, debutó en la Copa de la Liga contra el Liverpool, cerrando el partido con una portería a cero (1-0 final); encontró continuidad desde mediados de enero hasta principios de febrero, con Vicario fuera por una operación en el tobillo, pero cuando el portero italiano volvió a estar disponible, recuperó su puesto de titular. El pasado mes de enero, el West Ham se interesó por él, pero el Tottenham decidió quedarse con él, a pesar de esta desafortunada noche, ya que lo considera una promesa en la que trabajar para el futuro.